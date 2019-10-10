Станислав Шигаев

Станислав совмещает работу в крупной компании с серьезным увлечением ремесленным хлебом, который печет дома из смолотого вручную зерна и продает в «Инстаграме» под маркой Hytte.

Я делаю хлеб с очень высоким содержанием цельнозерновой муки, которую смалываю на ручной мельнице, используя зерно, выращенное по принципам органического земледелия. Добавляю в муку разные семечки, орехи, экспериментирую с кофе, копчением, обжаркой, собираюсь сделать хлеб из хлеба, привезенного моими подругами из пекарни Albatross в Берлине. У меня есть базовый рецепт, я использую его всегда, лишь немного изменяю в зависимости от используемых ингредиентов. Новые сочетания придумываю спонтанно, идеи сами всплывают в голове.

Я ни у кого не учился, прочитал буквально пару книг, а весь процесс постигал сам — долго, набивая шишки, но зато приобретая колоссальный опыт и понимание процесса. Вы будете смеяться, но знаменитую книжку Чеда Робертсона Tartine я впервые полистал только в этом году.