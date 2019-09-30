Шеф-повар Илья Бурнасов ушел из Italy Group

Шеф-повар

Я рад и горд, что работал в такой компании. В компании, которая ставит цели и достигает их, в компании, которая меня многому научила и дала возможность себя реализовать — это очень важно! Отдельное спасибо всем ребятам, кто работал со мной рука об руку все это время! Все, чего я добился — это результат командной работы. Это наш общий результат. Спасибо!