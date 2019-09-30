Шеф-повар Илья Бурнасов ушел из Italy Group
Бренд-шеф Italy Group Илья Бурнасов покидает ресторанный холдинг. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
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Илья Бурнасов
В ближайшее время шеф сконцентрируется над работой в «Ателье Tapas & Bar» на Лахтинской улице – сайд-проекте владельцев Italy Group Тимура Дмитриева и Михаила Соколова. А кроме того продолжит преподавать в московской кулинарной школе Novikov School.
Илья Бурнасов
Шеф-повар
Я рад и горд, что работал в такой компании. В компании, которая ставит цели и достигает их, в компании, которая меня многому научила и дала возможность себя реализовать — это очень важно! Отдельное спасибо всем ребятам, кто работал со мной рука об руку все это время! Все, чего я добился — это результат командной работы. Это наш общий результат. Спасибо!
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