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Шеф-повар Илья Бурнасов ушел из Italy Group

Бренд-шеф Italy Group Илья Бурнасов покидает ресторанный холдинг. Об этом он сообщил в своем фейсбуке. 

  • Илья Бурнасов

В ближайшее время шеф сконцентрируется над работой в «Ателье Tapas & Bar» на Лахтинской улице – сайд-проекте владельцев  Italy Group Тимура Дмитриева и Михаила Соколова. А кроме того продолжит преподавать  в московской кулинарной школе Novikov School.

 

Илья Бурнасов

Шеф-повар

Я рад и горд, что работал в такой компании. В компании, которая ставит цели и достигает их, в компании, которая меня многому научила и дала возможность себя реализовать — это очень важно! Отдельное спасибо всем ребятам, кто работал со мной рука об руку все это время! Все, чего я добился — это результат командной работы. Это наш общий результат. Спасибо! 

 

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Саша Иорданов,
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