Шеф-повар Антон Куперов (Klein’s, Apteka и Indisko) — о том, как готовить этично из «неглянцевых» продуктов

Саму философию nose-to-tail сформулировал британский повар Фергус Хендерсон — у него три фундаментальных труда: Nose to Tail Eating 1999 года, Beyond Nose to Tail 2007-го и The Complete Nose to Tail 2012-го. Я впервые услышал о ней от самого автора: в 2011 году был на конференции в Таллине, где он выступал. На сцену вышел скромный, милый человек и рассказывал, как наши далекие предки не выкидывали из туши животного ничего — хотя бы потому, что иначе можно не дожить до весны. У Фергуса болезнь Паркинсона, выступать ему тяжело, поэтому он делал минутные паузы, прерывал предложения на середине. Однако в зале стояла полная тишина — было понятно, что говорит гений. Но не складывалось ощущения, что мы на экологическом форуме: тем, как здорово готовить из потрохов, он увлекает моментально. Для меня тоже этическая сторона явления «от носа до хвоста» важна, но она не более значительна, чем гастрономическая. В субпродуктах как части кулинарии мне всегда чувствовалась недосказанность, и открыть эти двери, найти для потрохов новые «эмоции» в техниках, сочетаниях, балансировке — в этом весь кайф для повара