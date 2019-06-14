Битва молодых шефов на закрытии фестиваля Gourmet Days при поддержке «Собака.ru»

Идет волна! Повторяем мы главный городской девиз и зовем знакомиться с теми, кто уже завтра составит славу ресторанного Петербурга. Они талантливы, амбициозны, смелы, техничны — повара новой волны давно готовы теснить кумиров и на своих собственных кухнях блестяще это демонстрируют.

15 июня в сверхновом арт-пространстве «Гребешки» на Арсенальной набережной будет настоящий гастрономический рейв: под классную музыку во главе с группой «Меджикул» десять дарований на своих станциях приготовят лучшее из своего меню — среди них Алексей Алексеев из Nordic, Дмитрий Кюлленен из Gills, Мария Дементьева из Ezo и Иннокентий Регентов из Department 57. Также в программе — коктейли авторства The Singleton и танцкласс от всех участников фестиваля.

Купить билеты на вечернику можно на официальном сайте Gourmet Days. Дарим скидку по промокоду GD2019.

текст: Анастасия Павленкова

фото: Алексей Сорпов, архивы пресс-служб