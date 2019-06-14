Битва молодых шефов на закрытии фестиваля Gourmet Days при поддержке «Собака.ru»
Гастрономический рейв на закрытии фестиваля Gourmet Days пройдет в пространстве «Гребешки».
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Вверху: Руслан Бабаджанов (Made in China), Евгений Козубов (Hunt), Иннокентий Регентов (Department 57). Внизу: Никита Лопатин (Jungle), Мария Дементьева (Ezo), Виктор Гусев («Мечтатели»), Павел Богрянов (Grebeshki), Виктория Мосина (Grun Cafe)
Идет волна! Повторяем мы главный городской девиз и зовем знакомиться с теми, кто уже завтра составит славу ресторанного Петербурга. Они талантливы, амбициозны, смелы, техничны — повара новой волны давно готовы теснить кумиров и на своих собственных кухнях блестяще это демонстрируют.
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Утиная ножка конфи с корнем сельдерея. Виктор Гусев, «Мечтатели»
15 июня в сверхновом арт-пространстве «Гребешки» на Арсенальной набережной будет настоящий гастрономический рейв: под классную музыку во главе с группой «Меджикул» десять дарований на своих станциях приготовят лучшее из своего меню — среди них Алексей Алексеев из Nordic, Дмитрий Кюлленен из Gills, Мария Дементьева из Ezo и Иннокентий Регентов из Department 57. Также в программе — коктейли авторства The Singleton и танцкласс от всех участников фестиваля.
Купить билеты на вечернику можно на официальном сайте Gourmet Days. Дарим скидку по промокоду GD2019.
текст: Анастасия Павленкова
фото: Алексей Сорпов, архивы пресс-служб
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