Зачем ресторатор Сергей Гутцайт строит коммуну «Хорошее время» под Гатчиной и открывает социальную столовую в Пушкине

Замок Бип, Певческая башня, дача Брюллова — уже двадцать лет бизнесмен и ресторатор Сергей Гутцайт дает вторую жизнь памятникам архитектуры Пушкина и Павловска, а теперь строит ферму-кибуц под Гатчиной.

Недавно владелец десятка ресторанов открыл в Пушкине монокафе «Борщ», в котором за титульное блюдо каждый может заплатить столько, сколько ему не жалко.

*** В ворота ресторана «Подворье» в Павловске я захожу затемно. «Времени у Сергея Эдидовича будет немного, подъезжайте к девяти утра», — предупредила накануне интервью помощница Виктория. Рядом с легендарным рестораном-теремом у предпринимателя и благотворителя Сергея Гутцайта офис и столовая для сотрудников, где может пообедать любой желающий, заплатив за вход 100 рублей. Снаружи — Китеж-град, внутри — самовары, open space и своя корпоративная культура. — У Сергея Эдидовича семинар, вам это может быть полезно для интервью, — встречает меня еще один помощник Сергея Эдидовича, Алексей. Двенадцать мужчин сидят на деревянных скамьях вдоль длинного деревянного стола. Сергей Эдидович во главе. — Можно ввести антиборщ ради эксперимента! — предлагает один из поваров. — Никаких дурных экспериментов, так у тебя и щи появятся, — отвечает Сергей Эдидович. — Должно быть еще одно блюдо, помимо борщей мясного и постного. — Борщ авторский! — Это какой? С мидиями? С чем? Нужен ли вообще третий борщ, Тахир, ты как считаешь? — Наверное, да! — А ты? — Наверное, нет. Так по кругу выслушивается мнение каждого. — А я считаю, что нужен. С селедкой, с треской! И решение здесь принимаю я. Готов и два раза встречаться, если нужно, в среду в восемь утра и в воскресенье в девять. Все записали? Повара кивают, Сергей Эдидович откланивается.

Ресторан «Подворье» — реализованная мечта интуриста о русском тереме.

Замок Бип в Павловске — образцовый отель, где журнал «Собака.ru» снимал на обложку семью Вячеслава Бутусова.

*** Переговорная. Стены в дипломах и благодарственных письмах, фото в рамке с двумя президентами — России и Казахстана. Сергей Эдидович кормил борщами обоих. А в его монокафе «Борщ» в городе Пушкине, как я уже слышала, на стене целая портретная галерея всех премьер-министров Российской Федерации — любителей борща. — А это вы сейчас свой «Борщ» обсуждали? — начинаю разговор не по плану. — Да, уже второй запускаем, вместе с рюмочной. А еще галерею «Картошка». Борщ, рюмочная и картошка — все рядом. — А что там будете делать с картофелем? — О! Шоурум картофеля! Можно будет картофель купить, можно попробовать, будет несколько блюд. Мои партнеры выращивают необыкновенные сорта в лаборатории, сорта, которые были утеряны. — Почти как у братьев Березуцких? — А я думал, буду первым. У меня уже есть один сорт за 400 рублей, и мы будем учиться продавать элитный картофель. Будем выращивать его в кибуце «Гутцайт» — в коммуне «Хорошее время». У нас там будут лаборатории, оранжереи…

В доме коменданта Павловска Ротаста, где живет Сергей Эдидович с супругой Людмилой, сохранены уцелевшие исторические детали.



*** Сергею Эдидовичу шестьдесят семь, он владелец ресторана «Подворье» с 25-летней историей, десятка ресторанных проектов в Павловске, Пушкине и Крыму, создатель туристической деревни Верхние Мандроги на реке Свири в Ленинградской области и меценат: Гутцайт отреставрировал павильон «Круглый зал» в Павловском парке, Певческую водонапорную башню в Пушкине, крепость Бип, построенную императором Павлом I по соседству со своей резиденцией, дом коменданта Павловска Ротаста и дачу архитектора Александра Брюллова в этом же пригороде Петербурга. На территории последней Сергей Эдидович двадцать лет назад основал школу имени А. М. Горчакова для мальчиков по подобию Царскосельского лицея. А теперь приобрел в пользование 250 гектаров земли под Гатчиной, где исторически находились фермы ингерманландцев, чтобы отстроить коммуну и населить ее счастливыми людьми. — Сегодня 250 гектаров, завтра 350 — неважно. Это были земли сельхозназначения, и в лучшем случае там косили траву под силос. — То есть вы просто ехали по ленинградским угодьям и решили купить участок? — Почти так, но я давно подумывал открыть экоферму. Мой первый бизнес, еще в начале 1980-х, был связан с сельским хозяйством. Я выращивал мясо, правда, мои первые поросята оказались бракованными, взял новых, завел петухов, куриц, нутрий — экспериментировал и зарабатывал больше, чем простой инженер и даже профессор. А сейчас ну очень захотелось поставлять в наши рестораны нормальные, экологически чистые продукты: у наших поставщиков не всегда стабильно качество, легче сделать самому. — Но это же не просто экоферма, а коммуна! — Хочется заниматься чем-то благородным. Я буду формировать команду коммунаров — необыкновенных людей, которые любят свою работу. Людей, которые хотят работать на земле и жить в коммуне. — А что у них будет написано в трудовой книжке? Коммунар? — Это же не наемные работники, а соратники! У них не будет зарплаты, они получат шикарную счастливую жизнь, живя в этом обществе как при коммунизме, но для этого нужно будет много трудиться. — И как будет выглядеть эта прекрасная жизнь? — Представляете, как выглядит Версаль? Это будет Версаль! — Парк или дворец? — Дворец, лужайки, фонтаны, и там будут жить эти крестьяне. — Крестьяне? — Коммунары — специалисты с опытом работы на земле. То есть это будут люди, которые выращивают овощи, скотину, потребляют ее сами, а излишки продают на фермерском рынке — мы его вскоре построим в Пушкине. Там будет фонтан, небольшой орган, будут даваться концерты, исполняться бардовские песни, декламироваться стихи. — А почему Версаль? — Нужна красота! Да, коровник, птичник, скотобойня, овощебаза, столовая, но выглядеть они будут как реплики шедевров архитектуры. Само сердце проекта — искусственный остров, обнесенный каналом, зеркало воды, лес за мостом. И во дворцах будут жить фермеры, птичники. Даже обычный сарай снаружи будет выглядеть как дворец. — Тогда у всех жителей коммуны должна быть особая одежда. Почему-то при этом приходят в голову только рубахи с красным кушаком. — Ну что вы, никакой клюквы! Там будет просто удобная правильная спецодежда. И на территории — прачечная. Люди будут жить как при коммунизме, понимаете? — Не совсем. Очередная утопия? Она же себя не оправдала. — Это пока! Ну, кибуцы же в Израиле выжили, остались. Плюс моя деревня Мандроги. — Мандроги — история туристическая. А здесь коммуна, утопия — некое противопоставление… — Конечно, вызов! Мой «Борщ» — вызов профессиональному сообществу кулинаров, кибуц — вызов всему обществу. Вы знаете общество, в котором всем все нравится? Это утопия! Вот я и хочу сделать свою утопию. Миниатюрное общество с идеями справедливости и равенства перед законом и счастливыми жителями. — У них будет конституция? — А как же! Но она ни в коем случае не будет противоречить Конституции РФ.

Хочется заниматься чем-то благородным — создам команду коммунаров

*** Мы добираемся до кафе «Борщ» на Московской улице, 20, в Пушкине — здесь цену за порцию назначают сами гости, причем после того, как попробуют суп. А борщ у Сергея Эдидовича наваристый, на бульоне из фермерской говядины и утки. К нему — теплые ржаные гренки, щедро натертые чесноком. Есть также постный. Авторского с осьминогами или мидиями пока нет. Китчевый интерьер, в рамках портреты всех глав правительства начиная с 1991 года. Играет отечественный рэп, что-то про любовь и настоящих пацанов. — Душечка, это же «Борщ», музыку либо выключи, либо поставь другую. Душечка выключает музыку вообще. — А борщ прямо домашний! Правда, моя украинская бабушка утку не добавляла, — замечаю я, вычерпав все, что было в тарелке. — С качкой — это прямо настоящий украинский борщ! Качка — утка в переводе с украинского, — подчеркивает Сергей Эдидович, одессит по происхождению. — У меня приятель в Киеве, ресторатор, хочу предложить ему организовать фестиваль борща где-нибудь на нейтральной территории. В Швейцарии, например. Или на берегу озера Комо — у него там как раз вилла. Пригласим экспертов, всех рассудим. Будет красота!

Деревня Верхние Мандроги — готовая декорация для съемок фильма-сказки из жизни берендеев.

*** Первый «Борщ» скоро закроют и переоборудуют в социальную столовую. Пока что над «Борщом» — еще одна стройка Сергея Эдидовича. — Вы говорили, что все просто будет, а теперь непросто, там доска идет, — указывает прораб на план стройки. — Тебе сейчас решение нужно? — как и всегда улыбаясь, спрашивает Сергей Эдидович. — Ну да! Это ведь уже третий подход. — Да берите любые, какие хотите. Прораб уезжает на другой объект: в начале года на Оранжерейной улице, 1, в Пушкине откроется новый ресторан Сергея Эдидовича «Украина» с домашней кухней и баром с водкой. — А здесь, Даша, знаете, что будет? — спрашивает меня Сергей Эдидович, показывая на железные балки и бетонные стены. — Честно, не знаю! Может быть, фонтан? — Фонтан обязательно. Я и своей жене Люсе на день рождения подарил фонтан. Оркестр играл! Мы разливали шампанское всем прохожим. Здесь будет большой светский салон — с редкими подарками, понимаете? Будем устраивать вечера поэзии, будем музицировать. Будем продавать уникальный, единственный в России сорт кофе — его выберет Люся, я кофе не пью, а она просто обожает. Вон там будут стоять целые мешки с зелеными кофейными зернами, здесь их будут обжаривать по уникальной технологии, варить и наливать в изящные фарфоровые чашки. Будет дивная красота. — Прямо над социальной столовой? — Прямо над ней. — И там будет красота? — Везде — красота.