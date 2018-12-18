Как бы Пушкин, Чехов и Гоголь подписывали фото еды в Instagram: 8 практичных советов

5. Эта строчка может быть полезна, если вы хотите описать аудиторию того или иного ресторанного проекта, так же из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»

«Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс (устриц), морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом («Хвост у сома, весь из жира» (Из записной книжки Н.В. Гоголя.), так что вчуже пронимает аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба!»