На дегустациях я учу различать черную икру — начинать нужно с самой лучшей и дорогой, не надо приберегать ее на конец. Учитывайте, что вкус икры не может быть одинаковым — на него влияет возраст рыбы (у взрослых она более насыщенная), разновидность и метод обработки — степень посола, наличие или отсутствие пастеризации. Самой дорогой и самой вкусной будет непастеризованная икра слабой соли. Начинайте с белужьей — у нее, в отличие от осетровой, есть интересные ореховые тона, высоко ценимые гурманами. До Европы такая почти не добирается: белуга – одна из самых капризных рыб — со времен динозавров она никак не изменилась — и в неволе, да и вне ареала обитания в Каспийском и Азовском морях приживается плохо. Икру у нее надо стараться брать дойным способом, а не забойным, то есть рыбу берут из садка, сдаивают икру и отпускают обратно — метод изобрел наш российский ученый С.Б. Подушка, для отрасли это прорыв. Хотя рыба все равно ослабевает после нереста, за ней нужно ухаживать и чуть ли не носить на руках.