Знакомьтесь, кондитер, который делает торты для Плющенко, Рудковской и Киркорова

Вы с детства увлекались кулинарией? Ваша семья повлияла на это решение или это был личный выбор?

Я пек и готовил с семи лет, в том числе хлеб, плов и пельмени. Папа с детства приучал меня и брата месить тесто. Когда я почувствовал интерес к десертам, то понял, что мне не хватает миксера. Нам папа в детстве давал деньги — их я и инвестировал в этот агрегат. Сначала родители были против, но со временем остались довольны тем, что в итоге у меня получилось.

Среди ваших клиентов много звезд. Кажутся ли они вам более требовательными, чем обычные люди?

На самом деле разницы нет, это зависит только от характера человека. Кто-то вникает в каждый поворот листа, в то какой оттенок у него будет, чисто зеленый листик или с желтыми кончиками. Либо бывает: «Ренат, мы тебя знаем, доверяем, делай, как считаешь нужным». Все люди абсолютно разные. Так же может зависеть от занятости. Один и тот же человек в один заказ вникает глубоко, в другой говорит: «Нет времени, делай. Я тебе доверяю». Думаю, это зависит от уровня мероприятия, его формата и от уровня людей, которые делают заказ. Если это домашнии посиделки, пусть даже у звезд, к заказу относятся не слишком трепетно. Когда это большие глобальные проекты, конечно, идет подробное согласование эскизов.