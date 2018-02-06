Знакомьтесь, кондитер, который делает торты для Плющенко, Рудковской и Киркорова
Самый востребованный звездный кондитер, шедевры которого украшали столы Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александра Овечкина и Анастасии Шубской, а также Филиппа Киркорова, запустил шоу «Кондитер-2» в новом формате на телеканале «Пятница». Наши коллеги из редакции «Сочи.Собака.ru» выяснили, как программа будет продвигать бабушкины рецепты.
Вы с детства увлекались кулинарией? Ваша семья повлияла на это решение или это был личный выбор?
Я пек и готовил с семи лет, в том числе хлеб, плов и пельмени. Папа с детства приучал меня и брата месить тесто. Когда я почувствовал интерес к десертам, то понял, что мне не хватает миксера. Нам папа в детстве давал деньги — их я и инвестировал в этот агрегат. Сначала родители были против, но со временем остались довольны тем, что в итоге у меня получилось.
Среди ваших клиентов много звезд. Кажутся ли они вам более требовательными, чем обычные люди?
На самом деле разницы нет, это зависит только от характера человека. Кто-то вникает в каждый поворот листа, в то какой оттенок у него будет, чисто зеленый листик или с желтыми кончиками. Либо бывает: «Ренат, мы тебя знаем, доверяем, делай, как считаешь нужным». Все люди абсолютно разные. Так же может зависеть от занятости. Один и тот же человек в один заказ вникает глубоко, в другой говорит: «Нет времени, делай. Я тебе доверяю». Думаю, это зависит от уровня мероприятия, его формата и от уровня людей, которые делают заказ. Если это домашнии посиделки, пусть даже у звезд, к заказу относятся не слишком трепетно. Когда это большие глобальные проекты, конечно, идет подробное согласование эскизов.
Какой заказ вы запомнили больше всего?
На сегодняшний день это – «Цвингер», точная копия одноименного замка, который находится в Дрездене. Внутрь торта надо было вмонтировать мониторы, на которых показывали видео жениха и невесту. Нам пришлось установить систему вентиляции: такая технология использовалась впервые в мире, она нужна была для того, чтобы торт не таял от нагрева мониторов.
Вас считают строгим наставником, почему вы выбрали такой способ преподавания?
Скорее, это стиль ведение бизнеса. У нас большая фабрика, работают сотни людей. Успешна такая модель или не успешна, вы можете судить по нашим работам и по количеству заказов, которые мы делаем по всему миру. На сегодняшний день мы работаем на самых громких свадьбах в Европе, в Дубае, в Турции. Заказов у нас становится все больше – значит, бизнес успешен. Соответственно, я считаю модель управления и пиара успешной, раз она приносит плоды. Поэтому буду двигаться дальше, становится более строгим, жестким и все будет еще лучше.
Расскажите подробнее о втором сезоне шоу «Кондитер».
Программа называется «Кондитер-2», но по факту это совершенно новый проект. Я езжу по России, ищу народные рецепты, кондитеров, вкусы. Победитель получит один миллион рублей. То есть мы ищем не профессионалов, а фантастические рецепты от бабуль, мамуль, дедуль, от обычных людей. Молодежь по этим домашним рецептам готовит для членов жюри: это я, Вашурина Ольга – победитель первого проекта «Кондитер» и третий член жюри, это кто-то из местных специалистов, который пользуется уважением в этом регионе. Мало того, рецепт-победитель будет производиться на нашей фабрике «Фили-Бейкер» и других крупных фабриках нашей страны, торт будет назван именем победителя и на обложке будет его имя. Таким образом, у каждого самородка из народа появится возможность войти в историю. Я считаю, что это не одноразовый проект, он сможет стать многосезонным. Он поможет многим кондитерам в стране войти в историю с рецептами своих тортов. К примеру, торт будет называться «Наполеон от Марии Медведевой» – страна узнает своих героев в лицо.
Текст: Марина Бакиева
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