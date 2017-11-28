Татьяна Буланова: «Мы часто пели бесплатно, потому что кто-то кого-то кинул или продюсера уже убили»

Мой первый муж и лидер нашей группы Николай Тагрин постепенно знакомился с людьми, которые могли помочь продвижению, — когда он принес кассету с нашей записью редактору музыкальной редакции Ленинградского ТВ Зинаиде Иванкович, она сказала: «Ничего не понимаю: барабаны в унисон, непонятно, мальчик или девочка поет. Моя принципиальность не позволяет поставить в эфир эту самодеятельность». Как выяснилось, ее принципиальность оценивалась в две тысячи рублей. (Смеется.) Правда, это не была взятка в чистом виде — в это «пакетное предложение» входила съемка клипа. Мы взяли две тысячи рублей в долг у знакомых и заплатили ей.

В 1991 году мы записали наш первый хит — «Не плачь», с которым неожиданно для всех и для самих себя выиграли Гран-При на фестивале «Шлягер года», несмотря на участие в нем монстров того времени вроде группы «Форум». Сейчас это назвали бы СМС-голосованием: на колоннах в фойе БКЗ «Октябрьский» висели полиэтиленовые пакеты с именами выступающих артистов и названиями групп, в которые зрители клали специальные купоны, выданные им на входе. К своему пакету мы приставили знакомого, который следил, чтобы конкуренты его не опустошили. После нашего триумфа мы отправились на вечеринку, которую сейчас назвали бы афтепати, в модную дискотеку «Курьер» в ДК связи — чуть ли не единственную на весь город. На столе было несколько бутербродов с колбасой и сыром, но нам казалось, что он ломится от яств. Гала-концерт фестиваля транслировался по Ленинградскому ТВ на всю страну, а ведь тогда было всего три общенациональных телеканала — к нам пришла первая известность, а вслед за ней и приглашения в местные музыкальные и молодежные телепрограммы «Да», «Розыгрыш», «Поп-антенна», «Топ-секрет» и на популярные в то время сборные концерты в «Юбилейном», СКК, ДК имени Ленсовета. Я перестала бояться публики, пообвыклась.

Летом того же года мы участвовали в открытии паромного сообщения с Германией — на теплоходе «Анна Каренина» приплыли в Киль, где делегацию Петербурга во главе с мэром Анатолием Собчаком встречал его друг Мстислав Ростропович. Это была моя первая заграница. Валюты у нас не было, а на борту нам вручили талоны на питание, по которым можно было получить бутылочки лимонада Mirinda или баночки с йогуртом, — я не пила, не ела, а привезла эти диковинки домой, чтобы показать родителям. Начался бесконечный «чес» — выступали в неотапливаемых домах культуры, в которых не всегда были аппарат и микрофон.

Слова «райдер» мы тогда не знали, никаких договоров не было, а афиши с пустым местом для указания даты и площадки мы сами высылали организаторам гастролей заранее. Приезжали, выходили на сцену. И хорошо, если потом получали за это деньги: сплошь и рядом выяснялось, что кто-то кого-то кинул, или продюсера уже убили, а все билеты проданы, зал полон — приходилось петь бесплатно. Случалось, что за две недели мы давали по сорок концертов. Помню, как в Ямбурге у нас было четыре концерта в день в течение недели для нефтяников, работающих вахтовым методом.

В 1993 году у нас случился первый большой тур, и когда мы добрались до Владивостока, где я увидела битком набитый зал местного театра, то вдруг осознала, что мы действительно популярны по всей стране. На Дальнем Востоке я впервые попробовала лапшу, приготовленную по китайскому рецепту, — это было невероятно вкусно. И только года через три китайские рестораны появились в Петербурге. Кормили нас всюду организаторы концертов, обычно в первых частных ресторанах — каждый хотел показать, что в его городе уже есть приличное заведение, и поэтому еда, как правило, была достойная. Первое время я заказывала сразу пять блюд, первым же наедалась, а все остальные оставались нетронутыми — не было опыта.

Но именно потому, что рестораны надоедали нам на гастролях, мы, возвращаясь в Петербург, в них не ходили. Моя мама пережила блокаду, для нее было очень важно накормить всех, и она замечательно готовила — поэтому питались мы в основном дома. Разве что иногда заглядывали с Николаем в кафе «Фрегат» на углу Большого проспекта Васильевского острова и 11-й линии. Еще я любила зайти в «Макдоналдс», которому изменяла с финскими ресторанами быстрого питания «Кэрролс» — в них мне особенно нравился гамбургер «Каролина».