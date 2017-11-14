Лучший отруб для поклонников альтернативы

Один из главных альтернативных отрезов — paleron, он же топ-блейд или лопатка: отлично подходит для всех способов приготовления — на открытом огне, сковороде или в духовке. Эта мышца не отвечает за движение, так что по мягкости он — почти рибай, который находится чуть дальше к шее. Его поставляют все хозяйства — «Мираторг», «Праймбиф», «Заречное» и «Спутник». Сам кусок тоже удобный — обычно это 2,5 кг, то есть в самый раз, чтобы взять на компанию и приготовить на гриле на природе — обжарить с двух сторон и дать отдохнуть, дойти до нужной кондиции.