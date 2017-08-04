Анна и Алексей познакомились еще школьниками, но романтической эта история стала далеко не сразу: десятиклассник Мышинский подумывал о переводе в 56-ю гимназию и решил проконсультироваться по этому поводу с обучавшейся в ней гимназисткой Тарасовой, для начала отправив ей сообщение в «ВКонтакте». Переписка была недолгой и сама собой сошла на нет.

Cпустя два года Аня, только что поступившая на продюсерский факультет в Театральную академию, шла по ее коридору, как вдруг увидела знакомое лицо. Выяснилось, что сын владельца логистической компании и сети продуктовых магазинов «Реалъ» Леша за это время всерьез увлекся театром, в последнем классе школы перешел на экстерн-обучение, целый год занимался на курсах для абитуриентов на Моховой и в итоге поступил на актерский факультет в мастерскую к Арвиду Зеланду.

Нет, любви со второго взгляда у них тоже не вышло: послушная внучка и дочь тут же вспомнила советы потомственных актрис Алисы Бруновны и своей мамы Варвары Владимировой держаться подальше от актеров, с которыми не стоит иметь никаких дел, кроме профессиональных. Лишь на последнем курсе Академии, когда Анна оказалась в ежегодном списке завидных невест Петербурга журнала «Собака.ru» (мы даже не удивлены: это в самом деле работает), ребята снова случайно разговорились, обнаружили множество интересных обоим тем, начали общаться. Едва проснувшиеся чувства тут же подверглись испытаниям в духе «в болезни и в здравии» — Алексей порвал связки на ноге, и после серьезной операции Аня, как жена декабриста, ежедневно отправлялась на север города, привозя кастрюльки с едой. Разумеется, вскоре молодой человек был представлен бабушке и маме и сумел произвести на Алису Бруновну и Варвару Игоревну крайне положительное впечатление.

С тех пор Мышинский снялся в мелодраме «Маша», детективном мини-сериале «Прошлое умеет ждать» и еще в целом ряде сериалов, получил приглашение в стажерскую группу БДТ и роли в спектаклях «Фунт мяса», «Губернатор» и «Люксембургский сад» — теперь родители, поначалу слегка скептически воспринимавшие его выбор профессии, признали, что не разглядели сразу талант сына.

Впрочем, помимо работы в театре Алексей занимается и маркетинговыми вопросами семейного бизнеса, а перед свадьбой — планированием медового месяца в США, где молодые за две недели намерены объехать на машине Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Гранд-Каньон, а затем на неделю отправиться на Багамские острова. Роуд-трипу в духе голливудских фильмов будет предшествовать столь же кинематографичная церемония выездной регистрации брака на берегу озера неподалеку от дачи семьи Фрейндлих в Комарово, где мама невесты живет все лето.