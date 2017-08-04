Внучка Алисы Бруновны Фрейндлих Анна Тарасова в августе выходит замуж за актера БДТ Алексея Мышинского: самое время примерить наряды для свадебного путешествия, пока жених и ее мама Варвара Владимирова за чаем с фирменным капустным пирогом планируют на даче в Комарово торжественную церемонию.
Что готовят на даче Алисы Фрейндлих: капустный пирог, баранья нога и хрустящие огурцы
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На Алексее: рубашка Sand, брюки Canali, лоферы Salvatore Ferragamo (все — ДЛТ). На Анне: платье Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova). На Варваре: жакет и брюки Theory, топ Chloe, туфли Gianvito Rossi (все — ДЛТ), очки Ulyana Sergeenko (Ulyana Sergeenko). Столовый и чайный сервизы «Кобальтовая сетка» Императорского фарфорового завода
Анна и Алексей познакомились еще школьниками, но романтической эта история стала далеко не сразу: десятиклассник Мышинский подумывал о переводе в 56-ю гимназию и решил проконсультироваться по этому поводу с обучавшейся в ней гимназисткой Тарасовой, для начала отправив ей сообщение в «ВКонтакте». Переписка была недолгой и сама собой сошла на нет.
Cпустя два года Аня, только что поступившая на продюсерский факультет в Театральную академию, шла по ее коридору, как вдруг увидела знакомое лицо. Выяснилось, что сын владельца логистической компании и сети продуктовых магазинов «Реалъ» Леша за это время всерьез увлекся театром, в последнем классе школы перешел на экстерн-обучение, целый год занимался на курсах для абитуриентов на Моховой и в итоге поступил на актерский факультет в мастерскую к Арвиду Зеланду.
Нет, любви со второго взгляда у них тоже не вышло: послушная внучка и дочь тут же вспомнила советы потомственных актрис Алисы Бруновны и своей мамы Варвары Владимировой держаться подальше от актеров, с которыми не стоит иметь никаких дел, кроме профессиональных. Лишь на последнем курсе Академии, когда Анна оказалась в ежегодном списке завидных невест Петербурга журнала «Собака.ru» (мы даже не удивлены: это в самом деле работает), ребята снова случайно разговорились, обнаружили множество интересных обоим тем, начали общаться. Едва проснувшиеся чувства тут же подверглись испытаниям в духе «в болезни и в здравии» — Алексей порвал связки на ноге, и после серьезной операции Аня, как жена декабриста, ежедневно отправлялась на север города, привозя кастрюльки с едой. Разумеется, вскоре молодой человек был представлен бабушке и маме и сумел произвести на Алису Бруновну и Варвару Игоревну крайне положительное впечатление.
С тех пор Мышинский снялся в мелодраме «Маша», детективном мини-сериале «Прошлое умеет ждать» и еще в целом ряде сериалов, получил приглашение в стажерскую группу БДТ и роли в спектаклях «Фунт мяса», «Губернатор» и «Люксембургский сад» — теперь родители, поначалу слегка скептически воспринимавшие его выбор профессии, признали, что не разглядели сразу талант сына.
Впрочем, помимо работы в театре Алексей занимается и маркетинговыми вопросами семейного бизнеса, а перед свадьбой — планированием медового месяца в США, где молодые за две недели намерены объехать на машине Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Гранд-Каньон, а затем на неделю отправиться на Багамские острова. Роуд-трипу в духе голливудских фильмов будет предшествовать столь же кинематографичная церемония выездной регистрации брака на берегу озера неподалеку от дачи семьи Фрейндлих в Комарово, где мама невесты живет все лето.
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Клипсы Oscar de la Renta (ДЛТ), платье Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova)
Этот участок в двенадцать соток на краю соснового леса Алиса Бруновна получила в подарок от города в 2009 году благодаря распоряжению Законодательного собрания — как и другим почетным гражданам Петербурга, ей полагался небольшой земельный надел. Комарово было выбрано не случайно: и у исполнительницы главной роли в спектакле-бенефисе Большого драматического театра «Алиса», билеты на который вот уже три года остаются главным городским дефицитом, и у ее дочери, занятой вместе с матерью в спектакле БДТ «Лето одного года», пожалуй, нет более любимого места в окрестностях Петербурга.
В советские годы у родителей Варвары Владимировой не было своей дачи: главный режиссер гремевшего на всю страну Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров и звезда номер один этого театра Алиса Фрейндлих каждое лето снимали очередной деревянный домик в Комарово у дачного треста. Зимние каникулы Варя тоже проводила здесь — в детском лагере, который устраивался в соседнем Доме творчества Союза театральных деятелей. Спустя много лет, в 1990-м году, Алиса Фрейндлих приобрела собственный дом в Сосново, куда традиционно отправляется в отпускном августе, а вот на выходные в течение года она приезжает сюда, в Комарово. Готовый финский домик с гостиной-кухней и тремя спальнями площадью 160 квадратных метров был возведен довольно быстро, спустя пару лет благодаря программе Первого канала «Идеальный ремонт» в доме появилась веранда с мангалом, на которой теперь собираются друзья семьи.
Варвара Игоревна сама коптит рыбу, солит острые и хрустящие огурцы, готовит баранью ногу или бараньи котлетки, делает паштет из печени индейки, который неизменно испаряется в первые же минуты трапезы. В этом доме всегда много закусок к водке — без картошки и селедки здешний стол невозможно себе представить, так же как без желе из смородины и малины и двух фирменных специалитетов к чаю: «Варвариного торта» и пирога с капустой.
Рецепт первого Алиса Бруновна узнала от бабушки Игоря Петровича, в честь которой получила имя дочь Фрейндлих и Владимирова. Для его приготовления используются бисквитное печенье и крепкий кофе, в который добавляется капля коньяка или ромовая эссенция. Печенье нужно обмакнуть в кофе и выложить на блюдо в один слой. Следующим слоем на него намазывается сливочный крем, для приготовления которого взбивается 4 желтка с сахарной пудрой (по вкусу), 300 граммами сливочного масла и порцией кофе эспрессо. Кофе необходимо добавлять, постепенно размешивая. Сверху торт украшается слегка обжаренными грецкими орехами.
А капустным пирогом, приготовленным дочерью, Алиса Бруновна угощала президента Владимира Владимировича Путина во время его визита к актрисе по случаю ее юбилея, им же она отметила и премьеру своего внука: в конце июня на ММКФ был показан продюсерский проект Никиты Владимирова «Карп отмороженный». Фильм с участием Марины Нееловой, Евгения Миронова и Алисы Фрейндлих, снятый режиссером Владимиром Коттом, появится в прокате осенью. И наутро после свадебного банкета Ани и Алексея на авансцену снова выйдет он, пирог с капустой.
Капустный пирог
- 250 граммов муки, 200 граммов сметаны, 200 граммов сливочного масла, 2 желтка, чайная ложка разрыхлителя, кочан капусты
- Тесто, приготовленное из муки с добавлением сметаны, масла, желтков и разрыхлителя, нужно минут на 20–30 положить в холодильник. Начинку можно использовать любую — от яблок до рыбы, поскольку для приготовления теста не используется ни соль, ни сахар и оно остается нейтральным.
- Кочан капусты нарезать кубиками, потушить 15–20 минут на скороводке со сливочным маслом. Добавить в капусту два крошеных вареных яйца.
- Тесто делится на две части, раскатывается, на нижний лист кладется капуста, а верхним начинка закрывается и зажимается. Для придания пирогу золотистого цвета его обязательно нужно обмазать желтком, а затем отправить на 20–30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
текст : Виталий Котов
фото: Антон Рудзат
стиль: Джейн Сытенко
ассистент стилиста: Анастасия Столбнева
визаж и прически: Анастасия Шевелева
Благодарим АО «Императорский фарфоровый завод» и Цветочное Место JOY за помощь в организации съемки
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