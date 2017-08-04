Как Анна Красовская стала самым востребованным кондитером России?

До кондитерского дома я получила два высших образования — лингвистическое и экономическое и успешно работала, возглавляя северо-западное направление PR и GR одной крупной компании. Но я поймала себя на том, что все заработанные деньги вкладываю в кондитерские книги и инструменты, а все свободное время занимаюсь выпечкой. Я была уже достаточно зрелым человеком, чтобы осознать, что в жизни нужно заниматься тем, что любишь по-настоящему. Мой уход с основной работы был воспринят с непониманием: как можно оставлять престижную должность ради судьбы пекаря? Но меня с детства учили, что любой профессионал будет востребован, если он хорошо делает своё дело. К тому же вдохновлял пример западных звёзд кондитерского искусства, которые создавали собственные шоу, выпускали книги, проводили мастер-классы по всему миру. Не могу сказать, что два образования и опыт работы не пригодились. Благодаря английскому и китайскому языкам у меня был доступ ко всем мировым наработкам в отрасли. А экономическое образование помогло на начальном этапе правильно рассчитать себестоимость, ценообразование, выйти на безубыточность.

Для создания своего дела мы сперва определили, какие игроки уже есть на рынке, в чем их уникальное торговое предложение, как происходит ценообразование. Мы сразу определили свой сегмент как модные торты — на тот момент ниша была свободна. Для производства я хотела выбрать место, в котором будет приятно работать, где будет светло, эргономично и не будет лишних людей, шума, стресса. Торты у нас сложные и всегда требуют специальной доставки, поэтому территориально мы могли располагаться где угодно. Посмотрела я на обшарпанные заводские столовые и крохотные цеха, где на 10 метрах работают по 4 человека, и решила строить собственное пространство, где будет чисто, современно, много места, воздуха и света.

Тогда был период одних затрат, предстояло с нуля оборудовать цех, купить профессиональные холодильные камеры, параконвектоматы, миксеры, мебель, инструменты. Я старалась сделать все максимально эргономично, но практика показала, что удалось учесть не все моменты. Поэтому этой весной мы полностью переоборудовали цех и поменяли некоторые рабочие зоны местами. Сейчас у нас 2-х этажное здание общей площадью около 100 м, на первом этаже погрузочно-разгрузочная зона, склад, морозильные и холодильные камеры, комната отдыха для персонала. На втором этаже цех, разделённый на две зоны: зона для отпекания и выравнивания тортов и зона для декорирования и упаковки. У нас не предусмотрено комнаты для встречи с клиентами, так как это производство и есть определенные санитарные нормы.

Сейчас в команде 6 человек: трое включая меня занимаются производством, остальные помогают с организационными процессами. Это минимально необходимое количество людей для наших объёмов. Но я не хочу раздувать штат, всю непрофильную деятельность отдаю на аутсорсинг.

Искать людей я пробовала разными способами: и через знакомых, и по объявлению, и выбирая сама тех профессионалов, чьи работы мне нравятся. Самым бессмысленным оказалось набирать людей по объявлению: большая половина понятия не имеет, чем предстоит заниматься и не готова работать по полной. Для них это развлечение. Раньше я думала, что можно взять человека без опыта и с горящими глазами и обучить его под себя. Но оказалось, что намного приятнее быть в команде с опытными людьми, которые осознают и объём работ, и ответственность.