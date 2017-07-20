Главный редактор издания Where и сенсей публичных скандалов в рамках нашего исследования феномена гастросрачей дает мастер-класс, как вести себя при личной встрече с онлайн-троллями, и заодно талантливо развязывает несколько новых ссор. Так же в материалах серии: Эльдар Кабиров выступает против гостей, а Дмитрий Блинов учит ругаться по понятиям.
Ирина Тиусонина о том, как правильно ссориться в соцсетях
Если вы умудрились поругаться с кем-то в ленте — не страшно. Город маленький: вы рано и поздно обязательно встретитесь. Смело подходите, улыбнитесь и пошутите вместе на тему ругани в соцсетях, обычно действует безотказно. Избегайте троллей: их вообще лучше не трогать, так как остановить их потоки сознания будет нереально. Вы наверняка знаете таких: у вас уже сотрется из памяти то, о чем высказались пять часов назад, а они вам пишут и пишут комментарии. Блокировать их не нужно: напористы до агрессивного, любят только себя и вниманием это точно не обойдут. Действуем по принципу: предупрежден — значит вооружен. То есть следите, но не комментируйте. Вдруг они еще для чего-то в жизни пригодятся? Никогда не ведитесь ни на чье мнение, но и сами не оскорбляйте труд поваров, официантов и самого заведения. Это правило действует, и если ваш путь в гастрономии состоит из походов всего в несколько заведений города, и если ваш опыт огромен. Само понятие гастрономии появилась у нас недавно, и это нормальный процесс формирования знаний и вкуса у поваров. Все наши — бриллианты-самоучки, которые делают себя сами, а значит, им надо помочь, а не засаживать нож в спину!
Почему Петербург захватили гастросрачи? Элементарно — деньги, которых мало для такого большого города и за них все грызутся. В городе стало абсурдно много фестивалей. Их уже четыре — включая тот, что сделал Комитет по туризму. Одними занимаются профессионалы, другими — люди из фэшн-бизнеса, неожиданно назвавшие себя фуди.
Прим. ред. — вот подробности об истории этих фестивалей в нашем материале: «Первый по счету фестиваль (официальное название «Санкт-Петербургский ресторанный фестиваль») стартовал в апреле 2017 года силами Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, который инициировал и чуть не провалил этот ивент в прошлом 2016 году. К нему в нынешнем 2017 присоединился творческий тандем владельца коммуникационного агентства "Антенна" Станислава Смирнова и директора продюсерского центра "Телересторан" Натальи Кесеги. Второй, майский, заявлен как проект федерального масштаба: фестиваль пройдет практически одновременно в 7 городах России при поддержке Министерства по культуре РФ — и курируется порталом «Афиша-рестораны», он, собственно, и вытянул на своем горбу фестиваль Комитета осенью 2016.»
Главное для муниципальных властей — к 2020 году, ко Всемирному конгрессу шеф-поваров, который пройдет в Петербурге, показывать неимоверную гастроактивность. В ход идет все — премии, фестивали, конференции. И не важно какие: только бы под эгидой государства проходило по десять гастромероприятий в год. Абсолютно все равно, кто исполнитель. Галка поставлена, город в шоке, рестораторы в ахтунге. Провал этого госфестиваля очевиден всем, кроме самого Комитета и кучки энтузиастов-бессребреников. Но им не страшно, они продолжают «творить», так как считают, что в городе до них-то никто ничего и не делал. Многие старые игроки рынка тоже не лучше: за годы своего практически монополизма не удосужились понять, что фестивали, премии, ужины и прочее делается не для личного дохода, а чтобы помочь зарабатывать рестораторам, которые во всем этом участвуют.
Еще одна тенденция времени — это ленивые дизайнеры, которые делают интерьеры появляющихся сейчас как грибы после дождя ресторанов. (Например, в сети писали, что в новом Frank на улице Рубинштейна оформление заимствовано из «Мясорубки» в ТРЦ «Галерея». — Прим. ред.). Тупое копирование, безыдейность и творческая фригидность — вот интерьерный дизайн сегодняшнего дня. Не все специалисты такие, но их значительно меньше, чем мне бы лично хотелось иметь в нашем городе. Воруют нагло и уверенно, чувствуя безнаказанность: даже пойманные, не закрасят, не переставят, не изменят. Но Петербург — город революций и наводнений, поэтому время все расставит по местам, а волна смоет все лишнее.
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