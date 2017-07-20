Если вы умудрились поругаться с кем-то в ленте — не страшно. Город маленький: вы рано и поздно обязательно встретитесь. Смело подходите, улыбнитесь и пошутите вместе на тему ругани в соцсетях, обычно действует безотказно. Избегайте троллей: их вообще лучше не трогать, так как остановить их потоки сознания будет нереально. Вы наверняка знаете таких: у вас уже сотрется из памяти то, о чем высказались пять часов назад, а они вам пишут и пишут комментарии. Блокировать их не нужно: напористы до агрессивного, любят только себя и вниманием это точно не обойдут. Действуем по принципу: предупрежден — значит вооружен. То есть следите, но не комментируйте. Вдруг они еще для чего-то в жизни пригодятся? Никогда не ведитесь ни на чье мнение, но и сами не оскорбляйте труд поваров, официантов и самого заведения. Это правило действует, и если ваш путь в гастрономии состоит из походов всего в несколько заведений города, и если ваш опыт огромен. Само понятие гастрономии появилась у нас недавно, и это нормальный процесс формирования знаний и вкуса у поваров. Все наши — бриллианты-самоучки, которые делают себя сами, а значит, им надо помочь, а не засаживать нож в спину!