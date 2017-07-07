Ресторатор и совладелец стейкхауса Red. Steak & Wine и пиццерии Pizza 22 учит стратегии онлайн-войны: публикуем наш первый материал серии, посвященной феномену гастросрачей.
Эльдар Кабиров: «Выиграть в споре в соцсетях практически невозможно»
Гастросрачи — это выплеск эмоций и энергии, как дебаты у Соловьева: забавно наблюдать, но участвовать противно. Я не часто комментирую в дискуссиях, а вот накинуть резонансную тему самому — это можно. В «Невском Гранд Отеле» во время завтрака официант отказывался принимать у меня заказ на кофе, пока не вмешалась управляющая, которая хотя бы знает слово «сервис». Мир должен об этом знать: дилетанты из числа персонала могут погубить любой бизнес. В Воронеже открылся Red. Steak & Wine, с названием и подачей блюд практически как у меня — тоже не промолчу. Моя любимая тема — нелепые отзывы о моих заведениях: я их выкладываю в Сеть. Авторов я обидеть не хочу, так как эти отписки не от конкретных гостей или пользователей, а от ботов — а их чехвостить можно.
Вот пишет о Pizza 22 некая Ksenia Eduardovna, орфография и пунктуация сохранены: «Есть, конечно, можно, но не нужно! Цена качество не соответствует! А рейтинг 9.0 это обман, накрученный SMM щиками. Еда не эко не био, очень все канцерогенно и не homemade!!! Не советую!!!». Не эко! Не био! Разумеется, я обозначил под этой заметкой то, что думаю, — кстати, стараюсь лично отвечать на все отзывы. Были комментаторы, которые тут же отписались, что «хамоватые комментарии официальных представителей» испортили им впечатления о месте, — пускай, гость не всегда прав. У каждого своя грань, в каких случаях можно публично высказаться по вопросу адекватности своих гостей: надо стратегически продумать несколько шагов вперед, прежде чем публично говорить о ком-либо, иначе хайпанешь сейчас и останешься ни с чем потом.
Механика у срачей такая. Активный, умный и, конечно, всезнающий пользователь затрагивает наболевшую у него тему и следит за реакцией — весь этот движ, кстати, может происходить специально, ради хайпа, а не из реальной проблематики. Даже если смысл и здравое зерно есть, дальше дискуссия из-за количества участников (персонажи практически одни и те же) и множества веток расходится в разные стороны, люди начинают переходить на личности. Здравый смысл быстро теряется, поэтому я советую в такие моменты уходить из дискурса, обозначив, что дальше диалог не имеет смысла. Выиграть в споре в соцсетях практически невозможно: как правило, каждый остается при своем мнении. Если вас все-таки втягивают в баталию, то надо занимать выжидательную позицию и не лезть на рожон. Если тянет переходить на личности, подумайте трижды, прежде чем нажать кнопку «Ответить». Не опускайтесь до эмоций: как гласит моя любимая цитата Конфуция, «если ты ненавидишь — значит тебя победили».
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