Эльдар Кабиров: «Выиграть в споре в соцсетях практически невозможно»

Механика у срачей такая. Активный, умный и, конечно, всезнающий пользователь затрагивает наболевшую у него тему и следит за реакцией — весь этот движ, кстати, может происходить специально, ради хайпа, а не из реальной проблематики. Даже если смысл и здравое зерно есть, дальше дискуссия из-за количества участников (персонажи практически одни и те же) и множества веток расходится в разные стороны, люди начинают переходить на личности. Здравый смысл быстро теряется, поэтому я советую в такие моменты уходить из дискурса, обозначив, что дальше диалог не имеет смысла. Выиграть в споре в соцсетях практически невозможно: как правило, каждый остается при своем мнении. Если вас все-таки втягивают в баталию, то надо занимать выжидательную позицию и не лезть на рожон. Если тянет переходить на личности, подумайте трижды, прежде чем нажать кнопку «Ответить». Не опускайтесь до эмоций: как гласит моя любимая цитата Конфуция, «если ты ненавидишь — значит тебя победили».