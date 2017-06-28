Правда, что когда вы открывали свой первый ресторан Sirena, вместо арендной платы вы кормили двести студентов техникума за символическую плату?

Совершенно верно. Я работал шеф-поваром, а затем администратором в ресторане «Виктория» и как-то пришел к выводу, что нужно открывать свой бизнес. Мы нашли помещение в столовой техникума, и директор нам выдвинула одно условие – кормить студентов по себестоимости блюд. Мы согласились, это было в 1991 году, и Sirena все еще открыта. Неизвестно, сколько ей осталось, но уже четверть века отработала.

Сегодня на вашем счету более пятидесяти успешных проектов. Как вы умудряетесь находить время для семьи?

У меня сын и дочь, но они уже выросли, хотя казалось, что они навсегда останутся детьми. И вот одному двадцать, второй – двадцать пять, так что они уже достаточно взрослые ребята. Я пытаюсь находить время, пытаюсь разделять работу и дом, потому что считаю, что должно быть все гармонично. По крайней мере, нужно стараться успевать везде. Идеально никогда не получается спланировать, но пытаюсь, чтобы все были довольны, но обычно все недовольны.

Как вы находите новые истории для ваших новых заведений, откуда черпаете идеи?

Я даже никогда не понимаю, откуда они берутся, это происходит моментально. Вот как у художников рождаются замыслы картин? Видимо, приходит некое озарение. Я, конечно, не хочу себя с ними сравнивать, но у меня получается похоже. Как только захожу в помещение, то сразу понимаю, что там можно сделать. Я не ищу целенаправленно идеи, но тем не менее, я много чего видел, это запоминается и потом используется в качестве базы. Это называется школа. Люди ведь по-разному учатся в университете, хотя и на одном и том же примере. Сейчас стало еще сложнее находить эти идеи, появляется все больше профессиональных талантливых ребят, которые делают интересные проекты, поэтому с ними сложнее конкурировать.

Кто кого воспитывает: рестораторы гостей – либо же наоборот?

Я думаю, что это взаимный процесс, посетители участвуют в профессиональном росте рестораторов, их требования повышаются. И те в свою очередь стараются делать так, чтобы гостям было хорошо и вкусно. Как известно, спрос определяет предложение, в процессе чего и происходит взаимный рост.

До того как вы открыли первый ресторан, вы пятнадцать лет проработали поваром. А сейчас бывает такое, что вы готовите дома?

Дома я могу спокойно пожарить себе хороший кусок мяса, сделать салат, сэндвич или бургер какой-нибудь, суп сварить. Я предпочитаю простую еду и у меня нет любимой кухни.