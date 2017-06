Novikov Group – это не только рестораны в разных городах России, в Дубае и Лондоне, но и собственное тепличное хозяйство «Агроном» в Москве, благотворительный фонд Novikov Group Charity Foundation, медиапроект Novikov TV, служба кейтеринга, проект о зеленом образе жизни How To Green, производство и доставка здорового питания Just for You, винный клуб Taste Wine и сеть флористических салонов «Студия цветов 55».