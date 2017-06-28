Успешный московский ресторатор на пороге активной экспансии в Петербурге: здесь к открытию в центре города готовятся ресторан «Сыроварня» и бургерная «#Farш». Публикуем свежее интервью Аркадия, которые взяли наши коллеги из «Сочи. Собака.ru».
Аркадий Новиков: «Мой вид спорта — бегать по ресторанам целыми днями»
Правда, что когда вы открывали свой первый ресторан Sirena, вместо арендной платы вы кормили двести студентов техникума за символическую плату?
Совершенно верно. Я работал шеф-поваром, а затем администратором в ресторане «Виктория» и как-то пришел к выводу, что нужно открывать свой бизнес. Мы нашли помещение в столовой техникума, и директор нам выдвинула одно условие – кормить студентов по себестоимости блюд. Мы согласились, это было в 1991 году, и Sirena все еще открыта. Неизвестно, сколько ей осталось, но уже четверть века отработала.
Сегодня на вашем счету более пятидесяти успешных проектов. Как вы умудряетесь находить время для семьи?
У меня сын и дочь, но они уже выросли, хотя казалось, что они навсегда останутся детьми. И вот одному двадцать, второй – двадцать пять, так что они уже достаточно взрослые ребята. Я пытаюсь находить время, пытаюсь разделять работу и дом, потому что считаю, что должно быть все гармонично. По крайней мере, нужно стараться успевать везде. Идеально никогда не получается спланировать, но пытаюсь, чтобы все были довольны, но обычно все недовольны.
Как вы находите новые истории для ваших новых заведений, откуда черпаете идеи?
Я даже никогда не понимаю, откуда они берутся, это происходит моментально. Вот как у художников рождаются замыслы картин? Видимо, приходит некое озарение. Я, конечно, не хочу себя с ними сравнивать, но у меня получается похоже. Как только захожу в помещение, то сразу понимаю, что там можно сделать. Я не ищу целенаправленно идеи, но тем не менее, я много чего видел, это запоминается и потом используется в качестве базы. Это называется школа. Люди ведь по-разному учатся в университете, хотя и на одном и том же примере. Сейчас стало еще сложнее находить эти идеи, появляется все больше профессиональных талантливых ребят, которые делают интересные проекты, поэтому с ними сложнее конкурировать.
Кто кого воспитывает: рестораторы гостей – либо же наоборот?
Я думаю, что это взаимный процесс, посетители участвуют в профессиональном росте рестораторов, их требования повышаются. И те в свою очередь стараются делать так, чтобы гостям было хорошо и вкусно. Как известно, спрос определяет предложение, в процессе чего и происходит взаимный рост.
До того как вы открыли первый ресторан, вы пятнадцать лет проработали поваром. А сейчас бывает такое, что вы готовите дома?
Дома я могу спокойно пожарить себе хороший кусок мяса, сделать салат, сэндвич или бургер какой-нибудь, суп сварить. Я предпочитаю простую еду и у меня нет любимой кухни.
Для вас инстаграм – это способ самовыражения либо же еще одна площадка для продвижения заведений?
И то, и другое. Мне нравится этим заниматься, я таким образом общаюсь с людьми, и в то же время это отличный способ рассказать, о чем ты думаешь, что делаешь и о новых проектах. В инстаграме постоянно кто-то жалуется, делает замечания или, наоборот – хвалит, так что это еще и возможность узнать отзывы гостей.
В феврале на форуме в Сочи вы стали первым послом чемпионата WorldSkills Kazan – 2019. Как вы отреагировали на это предложение?
Я очень горжусь тем, что меня выбрали, и конечно, я даже не мог и мечтать о том, чтобы представлять свою страну в качестве посла на таком серьезном мероприятии. А случилось это так: мне один мой товарищ сказал, что со мной кто-то поговорить хочет и предложить для меня внеклассное задание. И когда я позвонил, то мне предложили стать послом. Я недолго сопротивлялся, хотя мне в общем-то есть чем заняться. Я понял, что это моя история и это пойдет на пользу тем ребятам, которые сегодня выбирают профессию и хотят кем-то стать в будущем. В любом деле можно добиться поставленных целей и хороших результатов. К примеру, повар может стать ресторатором, ресторатор – бизнесменом. В общем, для тех, кто хочет этим заниматься и иметь серьезные деньги, стать успешным в России и на международном уровне, все возможно без всяких связей и продажи нефти, металлов и прочего.
Чего еще ожидать от вас в будущем?
Все, чем я занимался, – мне нравилось. Я бы хотел создать какой-то проект, который захватил бы полностью и дарил драйв и удовольствие. Пока я открываю рестораны, а если будут какие-то интересные предложения, я всегда готов рассматривать их. Если вспомнить прошлый опыт, то мне очень интересно было работать ведущим на проектах, хотя это и очень сложно. Даже на кухне я так не уставал, как после этих программ. Но, с другой стороны, я получал удовольствие от общения с ребятами – участниками и от отзывов зрителей. Я пытался все делать честно, и вообще, чем бы я ни занимался, стараюсь делать от души, поэтому приятно вдвойне, когда люди пишут благодарственные отзывы о заведениях и проектах.
текст: Марина Бакиева
фото: из архива пресс-службы
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