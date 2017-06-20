Физик-экспериментатор из Института Курчатова Ирина Минина, основав агрохолдинг «Моя мечта», выращивает в Ставропольском крае модные полбу и чиа, ароматные и лекарственные травы и специи, а также 2 % мирового урожая кориандра. Наши коллеги из редакции «Собака.ru» в Ставрополе нашли героиню и взяли у нее интервью.
Знакомьтесь, женщина, которая вывела Россию на мировой рынок кориандра
Как вы связали себя с аграрной деятельностью?
Я родилась и выросла в Московской области. Мой дед был председателем колхоза, а дядя построил первое тепличное хозяйство в Советском Союзе, поэтому с самого детства я так или иначе была связана с сельскохозяйственным промыслом. Аграрные задатки передались мне как семейная реликвия, но раскрылись не сразу. Я получила образование инженера-физика и пятнадцать лет работала в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова. Была увлечена своим делом, оставалась допоздна, приходила в выходные — и доросла до должности заместителя начальника отдела лазерных технологий. Когда в перестройку урезали финансирование науки, стало понятно, что нужно искать другие способы заработка. Я ушла в частный бизнес — экспортировала оренбургские платки в США. Устраивала целые шоу, чтобы заинтересовать покупателя, ведь там о них никто не знал. Знакомство с американским бизнесом пошло на пользу: я стала закупать заграничные ингредиенты для хлебопечения и упаковывать их для продажи в России. Продукция пользовалась спросом, поэтому для разнообразия мы добавили линейку специй, а затем решили начать производство и выходить на рынок со своим товаром.
Почему вы построили «Мою мечту» именно в Ставропольском крае?
Очередная удачная случайность. Один из сотрудников, полюбивший местные курорты, договорился с моим дистрибьютором привести меня на эту землю. Конечно, об их договоре я изначально не знала. Приехала и решила остаться. Начала свою деятельность здесь как фермер — с двадцати гектаров земли. Постепенно расширялась, и вот теперь мы одно из крупнейших предприятий в России. Что касается названия фирмы, долго думать не пришлось. Когда настало время оформлять предприятие, вписала наспех «Моя мечта» и не ошиблась. Считаю себя счастливым человеком, потому что посвящаю жизнь любимому делу.
Вы не боитесь ничего нового и развиваете бизнес в разных направлениях. Кроме привычных зерновых, сажаете чиа. Снабжаете Индию, родину специй, кориандром. Выращиваете и лекарственные травы, и растения, которые можно использовать как актуальные сейчас натуральные красители.
Я физик-экспериментатор и ко всему подхожу как к очередному опыту. Мне не нравится просто зарабатывать деньги, я люблю творить. Создавать новое и необычное, чего не делают другие. Зачем идти по уже протоптанной дороге? Уникальность — сегодняшний ключ к успеху. Мы развиваемся практически во всех направлениях. В производстве можно увидеть все — от наборов для детского творчества до широкой линейки натуральных красителей и букетов из сухоцветов. Нашими формами для выпечки пользуются даже за пределами края. Машины, которые их изготавливают, — моя разработка, а сделали нам их в Японии, причем первая партия совершенно не работала, в связи с чем я нашла все ошибки, посоветовала им, как изменить конструкции, и только тогда все получилось как надо.
К 2020 году вы планируете построить завод по переработке и производству лекарственных растений. Откуда у вас идеи — и такие разные?
Идеи рождаются постоянно. Однажды я побывала в немецком магазине Hobby, где увидела наборы для рукоделия с так называемой соломкой. Так родилась идея попробовать развивать нечто подобное у нас в России, но при реализации столкнулась с проблемой. Оказывается, наша пшеница не обладает необходимой длиной, мы в основном выращиваем наиболее урожайные, низкорослые виды с маленькой соломкой. Тогда я пошла по другому пути: запросила у Института Вавилова образцы нужных сортов. Сейчас в моей коллекции уже более шестисот экземпляров, и некоторые из них особенно хороши как раз для этих «творческих» наборов. В нашем деле важно не стоять на месте, не бояться трудностей, уметь обходить их и заботиться о чем-то глобальном. Когда у десяти процентов человечества непереносимость пшеничного белка, нужно думать о здоровье своей нации и выращивать те сорта, которые усваиваются организмом. Этим мы и занимаемся.
На крупнейшей в мире выставке сельскохозяйственной продукции в Париже ваша фирма была единственной из российских аграриев. Чего не хватает стране, чтобы достойно представлять себя на международном уровне?
Широкого выбора. Все занимаются исключительно крупами и зерном, а эта технология уже давно проработана и не интересна. Когда мы демонстрировали всю свою продукцию — полбу, спельту, лепестки сафлора красильного и цветы шток-розы и календулы, всего пятьдесят наименований, — зарубежные партнеры не верили, что в России умеют «это» делать. В наших землях заложен огромный потенциал, который нужно использовать. На мое производство уже равняются и следуют ему, что действительно радует. Стали выращивать кориандр, пажитник, сафлор и укроп на больших полях. Это мой крест — быть раздражителем и, возможно, примером для многих. Всегда делюсь технологиями по расширению со всеми желающими — когда то, что ты делаешь, вдохновляет, ничего не жалко.
Текст: Екатерина Черкашова, Милана Альмова
Фото: Виталий Кашпировский
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