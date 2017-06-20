Знакомьтесь, женщина, которая вывела Россию на мировой рынок кориандра

Вы не боитесь ничего нового и развиваете бизнес в разных направлениях. Кроме привычных зерновых, сажаете чиа. Снабжаете Индию, родину специй, кориандром. Выращиваете и лекарственные травы, и растения, которые можно использовать как актуальные сейчас натуральные красители.

Я физик-экспериментатор и ко всему подхожу как к очередному опыту. Мне не нравится просто зарабатывать деньги, я люблю творить. Создавать новое и необычное, чего не делают другие. Зачем идти по уже протоптанной дороге? Уникальность — сегодняшний ключ к успеху. Мы развиваемся практически во всех направлениях. В производстве можно увидеть все — от наборов для детского творчества до широкой линейки натуральных красителей и букетов из сухоцветов. Нашими формами для выпечки пользуются даже за пределами края. Машины, которые их изготавливают, — моя разработка, а сделали нам их в Японии, причем первая партия совершенно не работала, в связи с чем я нашла все ошибки, посоветовала им, как изменить конструкции, и только тогда все получилось как надо.

К 2020 году вы планируете построить завод по переработке и производству лекарственных растений. Откуда у вас идеи — и такие разные?

Идеи рождаются постоянно. Однажды я побывала в немецком магазине Hobby, где увидела наборы для рукоделия с так называемой соломкой. Так родилась идея попробовать развивать нечто подобное у нас в России, но при реализации столкнулась с проблемой. Оказывается, наша пшеница не обладает необходимой длиной, мы в основном выращиваем наиболее урожайные, низкорослые виды с маленькой соломкой. Тогда я пошла по другому пути: запросила у Института Вавилова образцы нужных сортов. Сейчас в моей коллекции уже более шестисот экземпляров, и некоторые из них особенно хороши как раз для этих «творческих» наборов. В нашем деле важно не стоять на месте, не бояться трудностей, уметь обходить их и заботиться о чем-то глобальном. Когда у десяти процентов человечества непереносимость пшеничного белка, нужно думать о здоровье своей нации и выращивать те сорта, которые усваиваются организмом. Этим мы и занимаемся.

На крупнейшей в мире выставке сельскохозяйственной продукции в Париже ваша фирма была единственной из российских аграриев. Чего не хватает стране, чтобы достойно представлять себя на международном уровне?

Широкого выбора. Все занимаются исключительно крупами и зерном, а эта технология уже давно проработана и не интересна. Когда мы демонстрировали всю свою продукцию — полбу, спельту, лепестки сафлора красильного и цветы шток-розы и календулы, всего пятьдесят наименований, — зарубежные партнеры не верили, что в России умеют «это» делать. В наших землях заложен огромный потенциал, который нужно использовать. На мое производство уже равняются и следуют ему, что действительно радует. Стали выращивать кориандр, пажитник, сафлор и укроп на больших полях. Это мой крест — быть раздражителем и, возможно, примером для многих. Всегда делюсь технологиями по расширению со всеми желающими — когда то, что ты делаешь, вдохновляет, ничего не жалко.