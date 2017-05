В 2012 году менялись и «Зенит», и общепит Петербурга — массово стали появляться небольшие независимые проекты. Друзья Дмитрий Карчевский, Сергей Макаровский и Владимир Мельник открыли на Зверинской улице паб I Believe с английским пивом и, как принято сейчас говорить, с лофтовым интерьером. Это важная точка: тут проводят и нулевой тайм — когда разминаются до матча, и третий — когда выпивают после. В 2014-м у хозяев появился второй бар — Every Dog на канале Грибоедова. На Петроградской открылся The Corner команды Dickens — туда фанаты ходят побросать дартс. К Александру Зарайскому идут в «Ясли»: этот болельщик вписал свое имя в историю, сопроводив «Зенит» по маршруту Петербург — Ростов — Владивосток на машине. Ветераны фанатского движения много лет бронируют одни и те же столики в «Пиросмани» и «Старом Тбилиси» — это тоже на Петроградке.

В центре и «на районах» есть места, где транслируют футбол, но они никогда не станут какими-то значимо футбольными — просто заведения, где ты попросил включить на плазме футбол. Хотя сейчас, скорее всего, просить не придется: начиная с 2013 года расписание трансляций есть более-менее везде в ресторанах и пабах. До этого в общепите показывали матчи редко. После побед «Зенита» 2007–2008 годов в городе толком не знали, как к ним относиться: тридцать лет пели «Кубок УЕФА наш „Зенит“ возьмет», а он взял — и взял. Новый гимн писать? Реакция пришла позже, когда в сезоне 2011–2012 клуб систематизировал успех: стал чемпионом за несколько туров до конца и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда телевизор с футболом появился в каждом заведении, потому что он был абсолютный маст городской повестки.

Еще одно важное место, что скрывать, — наша с Игорем Лядовым спортивная рюмочная «О, спорт!». Мы сделали ставку на живой комментарий — и она сработала. Когда я комментирую на стадионе, футбольный стендап дают мои коллеги по радио и журналистике Алексей Петровский, Александр Кузьмин, Николай Тиходеев: на знаменитом матче с Исландией в 2016 году было не сесть. У нас Геннадий Орлов представлял книгу «Вертикаль „Зенита“», главный редактор Sports.ru проводил встречу с болельщиками, Михаил Шац показывал свое кино «Полет над мечтой» про историю главного петербургского футбольного клуба, а на второй день рождения рюмочной пришел Анатолий Тимощук — о ее существовании он узнал из «Инстаграма».

Корреляции, когда больше пьют — после победы или поражения, — нет. Конечно, если «Зенит» обыграет «Спартак» 4:2, то в любом спортивном петербургском баре закончится алкоголь. Но когда проиграли кому-то, надо морок болельщиков согнать — пошутить, песню правильную поставить. Надо относиться к проигрышам как профессиональные футболисты: вышли из раздевалки — готовимся к следующей игре. Пьющий коллектив легко вывести из состояния, когда после неудачи все тупо смотрят в стойку, до настроения здорового пофигизма, который можно описать поговоркой «Умер Трофим, и хер с ним». После разгрома надо сделать, чтобы фанатов расстегнуло, отпустило — мы, комментаторы, во многом занимаемся футбольной психотерапией.

фото: архивы пресс-служб