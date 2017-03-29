Мой метод можно назвать «диетология для чайников» — я рассказываю, что и когда нужно есть, чтобы похудеть и потом не набирать вес. Самое удивительное, что правила очень простые, на уровне здравого смысла: понимать, что такое белки, жиры и углеводы, как их правильно употреблять — жиров меньше, белков больше, уметь читать состав продуктов, избегая нездоровых ингредиентов. Сейчас вместе с сайтом Food Balance я работаю над меню доставки порционного питания. Многим кажется, что я только на камеру болтаю и проростки пшеницы ем, но это не так. За кадром остается много работы, но мне она нравится. Недавно мы сами, своими силами, в Петербурге сделали телешоу, которое взяли на телеканал «Пятница», и теперь оно выходит каждое утро в 7.30.