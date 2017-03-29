Блогер и консультант по питанию похудела сама и теперь учит худеть десятки миллионов людей, а ЗОЖ-приложение с ней недавно вышло в Китае.
Татьяна Рыбакова: «К 11 классу я сбросила вес до 80 кг, но поняла, что это временно»
К четырнадцати годам я набрала вес 105 килограмм. И только тогда забеспокоилась: появилась одышка, стало сложно ходить, невозможно найти красивые вещи — к тому же ни с кем не общалась и замкнулась в себе. А так я до этого всегда была пухлой и не понимала, почему окружающих это напрягает. У моего избыточного веса были причины. Когда при рождении мне поставили ошибочный диагноз ДЦП, родители решили отправить меня в деревню, чтобы там я жила на природе и на всем свежем. Пришло время идти в школу, и я вернулась в Петербург — тогда же случились серьезные проблемы у нас в семье.
В результате я резко начала набирать вес, заедая стресс неведомыми мне раньше шоколадными батончиками, мороженым, газировкой и прочим джанкфудом. Родители не придавали значения тому, что на школьных фотографиях я была толще завуча, — думали, время придет, и я «вытянусь», как это произошло с моим старшим братом. В те годы никто даже не слышал о культуре правильного питания, и хотя я конкретно переедала, мама не обращала на это внимания — она у меня из очень бедной семьи, и еда для нее — своеобразный фетиш. И хотя на разных диетах я к окончанию школы сбросила вес до 80 килограмм, было понятно: это ненадолго. Только когда я начала постоянно сбалансированно питаться, мой вес нормализовался. Сейчас я вешу 55–56 килограмм.
Любая диета — лишь временная мера — стресс для организма, после которого он всегда вернется в прежнюю форму. Чтобы не толстеть, нужно перестроить подход к питанию раз и навсегда, морально измениться, чтобы здоровая, правильная еда стала образом жизни. Для этого нужен источник информации: тренер, диетолог — специалист, одним словом. Если раньше, во времена молодости наших родителей, не было никакой информации о культуре питания, то теперь ее слишком много. Чтобы помочь людям избавиться от лишнего веса, я запустила свой видеоблог и образовательную платформу с личным кабинетом, интерактивным дневником, закрытым форумом, ежедневными письмами.
Мой метод можно назвать «диетология для чайников» — я рассказываю, что и когда нужно есть, чтобы похудеть и потом не набирать вес. Самое удивительное, что правила очень простые, на уровне здравого смысла: понимать, что такое белки, жиры и углеводы, как их правильно употреблять — жиров меньше, белков больше, уметь читать состав продуктов, избегая нездоровых ингредиентов. Сейчас вместе с сайтом Food Balance я работаю над меню доставки порционного питания. Многим кажется, что я только на камеру болтаю и проростки пшеницы ем, но это не так. За кадром остается много работы, но мне она нравится. Недавно мы сами, своими силами, в Петербурге сделали телешоу, которое взяли на телеканал «Пятница», и теперь оно выходит каждое утро в 7.30.
На Олимпиаде в Рио я была единственным блогером из России, которого компания Adidas пригласила освещать это событие. В штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско рассказывала, как видеоблог изменил мою жизнь, — теперь я амбассадор YouTube в России. Даже с Китаем работаю: компания из Шанхая пригласила меня выступить на конференции. Мой первый вебинар собрал 10 миллионов пользователей, второй — 20. Сейчас в Поднебесной запущено фитнес-приложение с моим участием, планируем выпустить книгу. Несмотря на то что Китай, казалось бы, совсем другой мир, девушки везде одинаковые, и работать с ними легко — все хотят быть красивыми и любимыми.
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