Эта статья про микрогрины, а не о том, о чем вы подумали. Совладелец сети «Бюро. Бургеры и бар» Петр Лобанов сделал бизнес на выращивании микроскопической зелени Green Machine.
Как петербургкий ресторатор начал зарабатывать на траве
Что такое микрогрин и чем он полезен
История Green Machine началась с нашего с женой путешествия по США в феврале 2016 года. Когда закупались в местных супермаркетах, обратили внимание на коробки с крошечной зеленью. В России мы иногда покупали проростки, например, сои, но они всегда уже срезаны и упакованы в пластиковые контейнеры. Американские чем-то напоминали бабушкину рассаду, разве только не в стаканчиках из-под сметаны, и назывались — микрогрин. Взяли на пробу базилик, рукколу и подсолнечник — оказалось очень вкусно и удобно: сорвал и добавил к любой еде. Погуглили — ещё и суперполезно.
По сути, микрогрин — это проростки разных культур, которым всего 7-10 дней отроду. Штука в том, что именно на этом этапе роста концентрация витаминов и полезных веществ в растении достигает своего пика — в 5-30 раз больше, чем во взрослом растении. Потом они тратятся на рост. Например, суточная норма витамина Е для взрослого человека — 15 мг, а в микрогрине зеленый дайкон — он лидер среди грина по этому показателю — содержится 126,8 мг витамина Е на 100 г. А ещё микрогрин обладает очень ярким вкусом и продаётся в несрезанном виде. Получается, что у вас на кухне стоит маленькая ферма с живой зеленью. Никакого особого ухода микрогрин не требует, большинство сортов хранятся при комнатной температуре. В среднем, проростки продержатся у вас дома 5-10 дней. Если при этом им достаточно света, и их немного поливать, то можно продлить жизнь проростков на несколько суток от указанного срока годности. Правда, некоторые сорта любят холод и хранятся в холодильнике при температуре 4-6°С. В этом смысле всегда полезно читать рекомендации производителя на упаковке.
С чем едят микрогрин
Микрогрин сочетается с любыми продуктами: овощами, кашами, мясом, рыбой и фруктами. Его часто добавляют в соки и смузи. И соль в том, что грина не нужно много, чтобы получить максимум вкуса и пользы. В Штатах микрогрин культивируют аж с 80-х годов XX века, и изначальная область применения — высокая кухня. Как человек, занимающийся ресторанным бизнесом, я в первую очередь подумал о том, что нужно вводить микрогрин в меню наших «Бюро», потому что, как бы забавно это не звучало, — во-первых, это красиво.
Как выращивают микрогрин
Вернувшись домой, я с товарищем начали искать, где купить микрогрин в Птербурге, — на просторах рунета информации почти не было. Тогда-то мы и решили, что было бы здорово запустить свой проект. На Западе микрогрин — это тренд, а у нас о нём почти никто ничего не знает. Захотелось сделать что-то полезное, потому что в нашем городе сложно найти местные овощи и фрукты.
Для того чтобы вырастить микрогрин нужны три основные вещи: вода, свет и сила зерна. Узнав об этом, мы подумали — о, как легко! — и на несколько месяцев с головой ушли в поиски информации. Мы растим микрогрин в кокосовом субстрате. Это органически чистый продукт — измельчённые и спрессованные волокна кокосовой скорлупы, которые отлично удерживают влагу. Количество субстрата должно быть филигранно рассчитано, чтобы растение достигало возраста 10 дней и, переставая расти, продолжало жить. Что не так уж просто, учитывая тот факт, что удобрения в ход не идут. В этом половина успеха мероприятия и секрет фирмы. Помимо среды для выращивания необходимо экспериментировать с освещением. Мы испытали несколько видов специальных фитоламп, прежде чем нашли подходящий вариант. Ещё важно поддерживать температуру около 20°С, контролировать уровень влажности и иметь хорошую вентиляцию в помещении, где выращивается микрогрин. Также у нас разработана система полива. Тут нужно строго следовать технологии: вода должна иметь соответствующую жёсткость и pH. В общем, всё вышеперечисленное — лишь малая часть, которая касается только технологии производства.
Мы сделали на заказ специальные стеллажи, на которых под лампами стоят небольшие кассеты, в каждой из которых 4 секции. Эти кассеты наш агроном наполняет кокосовым субстратом и засеивает семенами разных культур: редисом, свёклой, базиликом, рукколой, горохом. На данный момент у нас одиннадцать видов микрогрина. В этих же кассетах он потом продаётся.
На данный момент микрогрин Green Machine можно купить в нашем интернет-магазине, пройдя по ссылке, и совсем скоро мы планируем появиться на полках магазинов премиум-класса.
Как устроен бизнес Green Machine
С какими только проблемами мы не сталкивались. Искали агронома, замучили дизайнера и типографию, чтобы сделать удобную и запоминающуюся упаковку: живому растению нужен свет и кислород, то есть коробку нельзя было делать полностью закрытой. В итоге она вышла стильная и удобная: с замком и прорезями на крышке, что позволяет растению, стоя на прилавке магазина, дышать, а покупателю видеть, что продукт свеж, но при этом грин защищен он загрязнения. Текстом на упаковке указана информация по хранению каждого вида, полезные свойства и сочетаемость с продуктами.
Проблема, с которым мы столкнулись — информационная: люди крайне мало знают о микрогрине. Даже подкованные вегетарианцы не очень хорошо владеют информацией. Поэтому на сегодняшний день задача заключается в том, чтобы среди наших клиентов, помимо ресторанов и кафе, появилось как можно больше людей, которые любят вкусно и полезно есть дома. С этой целью мы активно ведём наши социальные сети, где рассказываем о том, что такое микрогрин, с чем его едят и какую пользу он несёт для нашего организма. Недавно вот узнали о новом для нас способе применения микрогрина. Его, оказывается, активно используют в косметологии в качестве основы масок для лица. Было смешно, когда мы всем офисом, в котором на пять парней одна девушка, пробовали масочку с рукколой и оливковым маслом. В прямом и переносном смысле пробовали.
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