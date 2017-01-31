Что такое микрогрин и чем он полезен

История Green Machine началась с нашего с женой путешествия по США в феврале 2016 года. Когда закупались в местных супермаркетах, обратили внимание на коробки с крошечной зеленью. В России мы иногда покупали проростки, например, сои, но они всегда уже срезаны и упакованы в пластиковые контейнеры. Американские чем-то напоминали бабушкину рассаду, разве только не в стаканчиках из-под сметаны, и назывались — микрогрин. Взяли на пробу базилик, рукколу и подсолнечник — оказалось очень вкусно и удобно: сорвал и добавил к любой еде. Погуглили — ещё и суперполезно.

По сути, микрогрин — это проростки разных культур, которым всего 7-10 дней отроду. Штука в том, что именно на этом этапе роста концентрация витаминов и полезных веществ в растении достигает своего пика — в 5-30 раз больше, чем во взрослом растении. Потом они тратятся на рост. Например, суточная норма витамина Е для взрослого человека — 15 мг, а в микрогрине зеленый дайкон — он лидер среди грина по этому показателю — содержится 126,8 мг витамина Е на 100 г. А ещё микрогрин обладает очень ярким вкусом и продаётся в несрезанном виде. Получается, что у вас на кухне стоит маленькая ферма с живой зеленью. Никакого особого ухода микрогрин не требует, большинство сортов хранятся при комнатной температуре. В среднем, проростки продержатся у вас дома 5-10 дней. Если при этом им достаточно света, и их немного поливать, то можно продлить жизнь проростков на несколько суток от указанного срока годности. Правда, некоторые сорта любят холод и хранятся в холодильнике при температуре 4-6°С. В этом смысле всегда полезно читать рекомендации производителя на упаковке.

С чем едят микрогрин

Микрогрин сочетается с любыми продуктами: овощами, кашами, мясом, рыбой и фруктами. Его часто добавляют в соки и смузи. И соль в том, что грина не нужно много, чтобы получить максимум вкуса и пользы. В Штатах микрогрин культивируют аж с 80-х годов XX века, и изначальная область применения — высокая кухня. Как человек, занимающийся ресторанным бизнесом, я в первую очередь подумал о том, что нужно вводить микрогрин в меню наших «Бюро», потому что, как бы забавно это не звучало, — во-первых, это красиво.