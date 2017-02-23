Как приготовить идеальные блины?

Мука и дрожжи

Существует множество видов блинов, поговорим о том, как приготовить классические пшеничные дрожжевые блины. Здесь надо особое внимание уделить выбору муки и дрожжей.

Дрожжи в принципе подойдут любые, хлебопекарные. А вот мука бывает разная. Я рекомендую «Предпортовую», Петербургского мельничного комбината. За ее качество отвечает ГОСТ Р 52189-2003. Выбирая муку, необходимо обратить внимание на то, не имеет ли она затхлого запаха и комков, указывающих на то, что мука лежалая. Всегда просеивайте муку, перед тем, как замесить тесто. Это насытит ее кислородом, а тесто будет более пышным и мягким.

Дрожжи я предпочитаю брать свежие, прессованные. При выборе дрожжей нужно обратить внимание на цвет и запах: запах должен быть свежим и приятным, слегка кисловатым. Если запах затхлый, то это уже говорит о процессе гниения. Окраска у свежих дрожжей должна быть равномерная и нежная, по цвету допускается беловато-желтый или матово-желтый.

Если вы используете дрожжи, которые уже давно у вас хранятся, или подозрения появились при открытии пачки дрожжей дома, можно устроить им экспресс-проверку. Для этого берем небольшое количество сухих дрожжей или маленький кусочек свежих, растираем их пальцами в чашку, добавляем немного теплой воды примерно 30-35 градусов, размешиваем и оставляем минут на 10-15. Если вы увидели, что они запенились, значит, с дрожжами все в порядке, и их можно использовать для выпечки. Хорошие дрожжи должны подниматься шапкой. Если за это время не произошло никакого движения – дрожжи не пригодны к применению.

Белки

Взбитые белки придают блинам пышность и легкость, если их добавить в тесто незадолго до выпекания блинов.

Самый простой способ отделить желток от белка: берем яйцо и аккуратно разбиваем его ножом над миской, стараясь не повредить желток. Затем выливаем содержимое в руку. Пропускаем белок между пальцев, желток останется в руке.

Останется только взбить белок. Белки нужно взбивать в эмалированной, керамической, пластиковой (пищевой пластик хорошего качества) или стеклянной посуде (ни в коем случае не в алюминиевой, так как белки станут серыми). Посуда для взбивания должна быть абсолютно сухой, без капли жира. В белок не должно попасть ни капли желтка или жира, иначе белки не взобьются. Чтобы белки хорошо взбились, нужно добавить капельку лимонного сока и щепотку соли.

Как печь

Для выпекания блинов хорошо подходят толстые, чугунные сковороды. На таких сковородах блины равномерно пропекаются и не прилипают, в отличие от тонких, железных сковородок.

Наливать тесто надо на середину сковороды, и затем, наклоняя сковороду, распределить по всей поверхности. Когда снизу блин подрумянится, его надо аккуратно перевернуть лопаткой. Как правило вторая сторона жарится быстрее. Готовые блины складывают стопкой, промазывая сливочным маслом.