Как приготовить идеальные блины?
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Андрей Власов, шеф-повар ресторана «Русская рюмочная №1»
Мастер, уже почти десять лет руководящий кухней ресторана «Русская рюмочная №1», настолько хорош в национальных специалитетах, что регулярно служит послом русской кухни по всему миру: например, в рамках программ Flavours of Estonia в Таллине, «Русско-испанских гастрономических сезонах» на Тенерифе и в ресторане Piparkakkutalo в Финляндии.
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Рецепт пшеничных блинов
1.Ставим опару: берем часть муки, около 40 гр, теплую воду, дрожжи и половину сахара. Замешиваем до густоты жидкой сметаны. Оставляем в теплом месте на час.
2. Желтки отделяем от белков. Желтки растираем со сливочным маслом. Белки взбиваем в пышную пену.
3. Замешиваем тесто: в опару подмешиваем просеянную муку, теплое молоко, желтки с маслом и оставшийся сахар. Оставляем еще на час.
4. Когда тесто снова хорошо поднимется, добавляем взбитые белки. Должно получится пышное тесто по густоте жидкой сметаны. Если тесто получилось густое, то блины будут толстые, поэтому его необходимо будет разбавить молоком. С одного килограмма теста в среднем получится 10-14 блинов. Если делать тонкие блинчики, то и того больше.
5. Выпекаем на хорошо разогретой чугунной сковороде, смазав ее маслом.
6. Через мелкое сито протираем творог, либо разминаем его вилкой, добавляем сметану и яичный желток, хорошенько все перемешиваем, всыпаем ванильный и обычный сахар по вкусу, перемешиваем, кладем изюм, еще раз перемешиваем, убираем начинку на пару часов в холодильник. Затем нужно положить начинку на блинчик, свернуть конвертиком и обжарить их на сливочном масле. Подавать с вареньем или медом. Приятного аппетита!
Мука и дрожжи
Существует множество видов блинов, поговорим о том, как приготовить классические пшеничные дрожжевые блины. Здесь надо особое внимание уделить выбору муки и дрожжей.
Дрожжи в принципе подойдут любые, хлебопекарные. А вот мука бывает разная. Я рекомендую «Предпортовую», Петербургского мельничного комбината. За ее качество отвечает ГОСТ Р 52189-2003. Выбирая муку, необходимо обратить внимание на то, не имеет ли она затхлого запаха и комков, указывающих на то, что мука лежалая. Всегда просеивайте муку, перед тем, как замесить тесто. Это насытит ее кислородом, а тесто будет более пышным и мягким.
Дрожжи я предпочитаю брать свежие, прессованные. При выборе дрожжей нужно обратить внимание на цвет и запах: запах должен быть свежим и приятным, слегка кисловатым. Если запах затхлый, то это уже говорит о процессе гниения. Окраска у свежих дрожжей должна быть равномерная и нежная, по цвету допускается беловато-желтый или матово-желтый.
Если вы используете дрожжи, которые уже давно у вас хранятся, или подозрения появились при открытии пачки дрожжей дома, можно устроить им экспресс-проверку. Для этого берем небольшое количество сухих дрожжей или маленький кусочек свежих, растираем их пальцами в чашку, добавляем немного теплой воды примерно 30-35 градусов, размешиваем и оставляем минут на 10-15. Если вы увидели, что они запенились, значит, с дрожжами все в порядке, и их можно использовать для выпечки. Хорошие дрожжи должны подниматься шапкой. Если за это время не произошло никакого движения – дрожжи не пригодны к применению.
Белки
Взбитые белки придают блинам пышность и легкость, если их добавить в тесто незадолго до выпекания блинов.
Самый простой способ отделить желток от белка: берем яйцо и аккуратно разбиваем его ножом над миской, стараясь не повредить желток. Затем выливаем содержимое в руку. Пропускаем белок между пальцев, желток останется в руке.
Останется только взбить белок. Белки нужно взбивать в эмалированной, керамической, пластиковой (пищевой пластик хорошего качества) или стеклянной посуде (ни в коем случае не в алюминиевой, так как белки станут серыми). Посуда для взбивания должна быть абсолютно сухой, без капли жира. В белок не должно попасть ни капли желтка или жира, иначе белки не взобьются. Чтобы белки хорошо взбились, нужно добавить капельку лимонного сока и щепотку соли.
Как печь
Для выпекания блинов хорошо подходят толстые, чугунные сковороды. На таких сковородах блины равномерно пропекаются и не прилипают, в отличие от тонких, железных сковородок.
Наливать тесто надо на середину сковороды, и затем, наклоняя сковороду, распределить по всей поверхности. Когда снизу блин подрумянится, его надо аккуратно перевернуть лопаткой. Как правило вторая сторона жарится быстрее. Готовые блины складывают стопкой, промазывая сливочным маслом.
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