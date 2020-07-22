Куда уходят шефы? Сокращения, увольнения и суды — новая нормальность гастрожизни Петербурга

«Недавно я понял одну страшную вещь: должность бренд-шефа в принципе спорная. Если ты ведешь сразу много проектов, по сути, не успеваешь почти ничего сделать. И в какой-то момент выбираешь одно место, чтобы сделать там хоть что-нибудь. Я не исключение, последнее время я фактически разрывался между «Мансардой», где работал бренд-шефом шесть лет, «Гастрономикой», где занимал ту же должность чуть меньше года, и Mr Bo, где я вместе с моим партнером Эльдаром Мурадовым работаю вот уже ровно два года.

После закрытия всех ресторанов, которое случилось в конце марта, так само собой случилось, что в какой-то момент я перестал появляться в «Мансарде» и «Гастрономике». В Mr Bo мы в апреле проработали и запустили доставку, в конце июня открыли террасу. Ждем открытия ресторанов!

С руководством Ginza Project (отвечают за рестораны «Мансарда» и «Гастрономика» — Прим. ред) мы пока ничего не обсуждали. Сам не знаю, работаю ли я там еще: сегодня такое время, когда каждый день узнаешь что-то новое».