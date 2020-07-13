СЕО «Яндекс.Такси» — об итогах пандемии: «Экспресс-доставка — тренд на десятилетия и будущий стандарт рынка»

Даниил, вы руководите сервисами Яндекс.Такси, Еда, Лавка. Какой компания вошла в карантин, а какой из него выходит?

Если в целом, Яндекс.Еда и Лавка от изоляции выиграли. Яндекс.Такси и Драйв в пострадавших, но наверстывают в довольно оптимистичном темпе.

Родственный нам Яндекс.Драйв в Питере возобновил работу 22 июня после 70 дней локдауна. Работа каршеринга была полностью остановлена, но мы следили за состоянием машин и практически сразу после снятия ограничений были готовы к работе. Сейчас восстановление поездок идет лучше, чем ожидали, но до прежних цифр еще далековато. После выхода из карантина запустили сразу все: и тарифы на несколько минут, и на несколько часов, и на несколько дней. При этом важно, что в городе постоянно работает специальная команда дезинфекторов, которая обрабатывает машину при каждой мойке.

И Яндекс.Такси растет! Особенно радует Петербург — спрос на поездки почти восстановился относительно цифр прошлого года. Обычно в это время в Питере огромное количество туристов и довольно много бизнес-мероприятий с участниками со всего мира. Сейчас этого нет, зато появились поездки за город и на залив — довольно длинные, которые так любит водитель. К сожалению, почти не осталось маршрутов в аэропорт, раньше они были существенной частью бизнеса.