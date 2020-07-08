Алексей Фурсов, основатель сети «Евразия» и Fitness House: «Рестораны сегодня — вообще не бизнес»

Как ты провел карантин?

Самоизолировался, как и все законопослушные граждане. Первые две недели карантина сидел дома с детьми, потом понял, что жизнь продолжается, «метеорит пролетел мимо» и проводил время в спортзале, по три часа в день занимался спортом — у меня же есть свой ключ. Играл в теннис, гулял, прочитал пару книжек. Было время подумать о жизни и построить новые планы.

Пару месяцев люди боялись, потом наступила усталость от ситуации. Ты чувствуешь это по сотрудникам?

Да, люди вошли в состояние желе: они хотят работать, а им не дают. Все включили self module, режим экономии. Как у айфона, когда батарейки заканчиваются, и берегут силы.

Все слишком затянулось. Лучше бы были qr-коды и месяц жесткого карантина, как в Китае. Отмучаться быстро, и все. А мы три месяца сидим. Вот в Ленобласти, где у нас пять клубов Fitness House, разрешили открыть спортзалы. Но — без раздевалок. Это как?? Мы ждем, не открываемся. Москва открыта, а мы продолжаем закидывать в бизнес деньги. Страшно даже смотреть на эти цифры, по спортклубам фактически это наша прибыль за год. Та скорость принятия решений, которую мы сегодня наблюдаем, это преступление. Вот в Петербурге на днях частично открыли спортзалы — ждем гостей обратно.