Гендиректор «Цех 85» — о сохранении штата при падении выручки на 70% и флагманской пекарне в «Лахта-центре»

Что вы сделали в первую очередь, когда выручка стремительно пошла к нулю?

Придумывали, как стать магазином: оптимально упаковать продукцию, объяснить гостям, что мы работаем только навынос. Сомневались, можем ли продавать кофе, но нашли выход: отдавали его гостям на улице, а это уже доставка.

В первые же дни ограничений запустили стартап — в мобильное приложения «Цех 85» добавились опции предзаказа, который можно забрать по пути домой, и доставка курьером. К началу пандемии система платежей уже работала успешно, а оставшиеся недочеты могли быть учтены в ручном режиме. Очень круто, что мы озаботились этим своим продуктом — он дает возможность получения обратной связи, каждый второй гость пользуется мобильным приложением. Благодаря этому был и есть прямой канал для сообщений о том, что пекарни работают и в части из них можно заказать доставку.

Перераспределилось производство за счет увеличения доли еды: хорошо покупают салаты, сэндвичи, супы. Цены принципиально оставили прежними, даже на время пандемии увеличили начисление бонусов — с каждой покупки в приложение теперь возвращается не 10%, а 15%.