Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров: «Бизнес не понимает, что делает власть, а власть — надо ли помогать бизнесу»

Михаил, если следовать теории «что ни делается, все к лучшему», какие уроки компания вынесла из ситуации с карантином?

Главный урок, который я вынес, — отсутствие GR не только в ресторанном, но и у всего российского бизнеса в целом. Под бизнесом я понимаю тот, который создавался и развивался силами предпринимателей, а не волею судьбы, когда «предприниматель» приобретал на залоговых аукционах то, что было построено десятки лет назад, или сырьевой бизнес, имеющий прямой доступ к высшим лицам государства. Безусловно, упомянутая деятельность — тоже работа, и здесь вращаются миллиарды. Но если и случится в России успех, то только благодаря новым бизнесам, которые возникают за счет независимых предпринимателей. И главная задача реального бизнеса сегодня — рассказать о себе и выстроить правильную систему коммуникации с властью, без этого не получится развиваться, добиваться роста доходов населения и улучшения жизни в стране. Бизнес в России до последнего времени развивался не благодаря, а вопреки.

Похоже, это ваша личная посткарантинная эмоция.

Главная эмоция — разочарование от взаимодействия с властью. Бизнес не понимает, что делает власть, власть не понимает, что и зачем делает бизнес, надо ли ему помогать или не надо. Здесь легче всего всю вину свалить на власть. Но бизнес сам никогда не пытался донести и объяснить, как мы работаем, как сделать так, чтобы мы развивались активней. И мы пришли к той ситуации, к которой пришли. Если бы вы меня спросили о главной эмоции двадцать лет назад, это была бы злость. Но сегодня я понимаю, что эмоции вредят бизнесу. Если ты злой, ты эту эмоцию привносишь в свои решения. Бизнесом надо заниматься с горячим сердцем и холодной головой. Эмоции часто вредят. Если вы разрабатываете что-то креативное и двигаетесь вперед, эмоции нужны. Но если вы управляете бизнесом, то злоба, истерики и расстройства мешают принимать правильные решения.

«Оборот за весь период карантина оцениваем в 1/6–1/7 докризисного»

Что произошло с командой и корпоративными ценностями? Люди сплотились или многие показали себя с неожиданной стороны? Сколько получилось оставить сотрудников и сколько пришлось отпустить?

В кризис наша команда осознала всю глубину проблемы и достойно решала текущие задачи без напрягов и депрессий. Это был, если уместно так выразиться, один из самых приятных моментов, — взаимопонимание и поддержка коллектива. Никто не скулил и не истерил. Наша главная корпоративная ценность — это здравый смысл, он нам и помогал преодолевать трудности. В западной практике этот принцип здравого смысла называется common sense, это когда каждая ситуация рассматривается индивидуально и нет готовых схем и решений. Великий менеджер Джек Уэлч считал этот принцип главным у руководителя, и я с ним согласен. Все те кейсы, которые люди читают в умных книгах, слушают на курсах MBA, не работают и даже приносят вред, если у человека нет здравого смысла. Нет ничего хуже, чем применить лекарство не для той болезни. Мыслящий человек осознает все факторы, которые сходятся в данной конкретной ситуации. А лишенный здравого смысла человек будет рассказывать, что в каких-то книжках или в такой-то компании при схожих условиях поступили так-то и так-то. И спорить тяжело с таким человеком, потому что знания его теоретические и он вне интересов компании. И вот этот common sense проявили все наш сотрудники: и кассиры, и повара, и руководители среднего звена, и прошли с этим чувством все самые жесткие моменты. Нам удалось сохранить 92% от всего штата, и мы считаем это очень хорошим результатом.