Леонид Стерник — трехкратный победитель конкурса «Петербургский сомелье», двукратный победитель Всероссийского конкурса «Креативный сомелье», победитель «Российского конкурса сомелье» и человек, отвечающий за частные винные коллекции влиятельных людей Петербурга рассказал Анне Коварской, как на карантине изменились привычки выпивать, почему подорожало вино и назвал расстрельный список вин (прости, новозеландской совиньон).
Сомелье-чемпион Леонид Стерник — о том, сколько теперь будет стоить вино и почему мы стали больше пить
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Леонид Стерник
Последние два месяца многие сидели на самоизоляции дома, но не ты. Ты, по твоему выражению, «делал людей счастливыми». Расскажи, как!
Развозил людям заказы. Всегда этим занимался, а последние месяцы пришлось заняться вплотную. Много знакомых и друзей знакомых, вместо того чтобы поехать на Мальдивы или в свое тосканское поместье, остались в России. «Sos, Лёня, нам нужно вино!». Вот так примерно. А я знаю всех импортеров, знаю прайс-листы и ассортимент, у кого какие акции и где лучшее в соотношение «цена-качество».
Есть понятие «летающий энолог», ты — летающий сомелье. Много ли в Петербурге богатых людей, которые тебе заказывают вина?
Я продаю не только дорогое вино и не только олигархам. Кстати, много людей с достатком годами пьют недорогие вина — пока формируется вкус, некоторых устраивает и рислинг по 800 рублей. А есть люди, которые не могут пить ни креман, ни просекко, ни каву — им шампанское подавай. Такие клиенты присылают запросы, которые меня самого иногда ставят в тупик. Но если ты спрашиваешь, много ли в Питере искушенных в вине людей, у которых есть свои погреба и винные коллекции, отвечу: на порядок меньше, чем в Москве. Я работаю и с Москвой, туда тоже отправляю.
Винные магазины не закрывались — зачем люди просят тебя привезти им вино?
В любом винном магазине есть своя специфика и ассортимент, который так или иначе ограничен. Вот ты хочешь, допустим, купить бутылку хорошего бургундского. Можно купить сразу, но дорого. А я знаю, где купить хорошее и по лучшей цене. Или не очень хорошее просекко за 800 рублей можно купить много где, а вот где купить за те же деньги суперклассное просекко?
То есть ты тот, кто знает лучшее соотношение «цена-качество» в моменте.
Да. Иногда бывает, звонит человек, делает запрос, ты нам вот такое доставал, хотим еще. Отвечаю, что сейчас это вино стоит неправильных денег, надо подождать лучшего момента и скидки, а пока попейте вот это, и предлагаю достойную альтернативу.
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В середине апреля все крупные виноторговые компании — «Симпл», МБГ, Luding, «Винотерра», DP Trade, «Форт», «Марин Экспресс», подняли цены в ритейле в среднем на 15%, это случилось в связи со скачком валюты в марте. Автоматически цены поднялись и для HoReCa. Что станет с винными картами ресторанов при открытии? Есть мнение, что теперь за бОльшие деньги гостям будут предлагать вино хуже?
Виноторговые компании импортируют товар и понимают, что следующий завоз вина встанет им по более высокой цене. Кто-то сперва продает старый завоз и после этого поднимает цену, кто-то повышает цену сразу же, чтобы накопить на следующий завоз.
Не будем забывать, что в Петербурге есть и будут места, где гостям абсолютно все равно, сколько стоит вино. В таких ресторанах гости вообще не смотрят на правую колонку в меню. Но если мы говорим про большинство ресторанов Питера, не думаю, что цены поменяются так серьезно. Ну стоила бутылка грюнера 2500, ну будет теперь она стоить 2900. Кардинально это апрельское повышение на потребление вина не повлияет.
Но ведь будут рестораторы, которые оставят в меню ту же цифру «2400» и попытаются подогнать под эту цифру вино худшего качества?
Безусловно, кто-то будет так делать. Но это естественный процесс. В этом и есть работа добросовестного сомелье — найти отличное, самое лучшее вино в данной ценовой категории и по самой выгодной цене. Да, для этого надо потрудиться; рынок открытый, изучай прайс-листы, находи «конфеты» и потом радуй гостей. Вот готовим к открытию ресторан Giacomo, где я совладелец, и к открытию я так же буду перелопачивать винную карту. А есть сомелье, которые мало парятся, берут новозеландский совиньон по 1500, и все довольны. Это уже вопрос к рестораторам, зачем они берут на работу таких сомелье. Бывает, что я торгуюсь не один месяц. Вот, допустим, я знаю, что некое вино украсит мою винную карту, жду скидки. Периодически звоню, напоминаю о себе. Часто бывает, что в компании такое вино не очень умеют продавать, а я тут снова звоню. И когда менеджер в какой-то момент понимает, что вино не продается, а он план не выполнил, то — бинго! — дает скидку.
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Чем плох новозеландский совиньон?
Если кратко, это не то вино, которого хочешь сделать второй глоток. Новозеландский совиньон нравится многим новичкам, у которых вкус не сильно развит: в ароматике он яркий, пышный, агрессивные крыжовник и маракуйя, черная смородина. Как сильные духи у девушки, она вошла в помещение, и ты в нокауте. Но вино без стержня, без характера и на вкус как силикон.
А алкогольные компании подняли цены только из-за скачка евро? А не из-за повышения спроса на вино на карантине?
В основном, думаю, только из-за повышения закупочных цен. Конечно, они зарабатывают на повышенном спросе, но у всех виноторговых компаний есть финансовая модель, по которой они покупают вино и везут, транспортировка-растаможка-акцизы, все это увеличивает стоимость. И поэтому абсолютно логично было скорректировать прайс-лист вследствие скачка евро. Другое дело, что с марта евро откатился обратно. А вдруг он опять вырастет, подумали продавцы вина...
...И оставили эти цены. Алкоголь стал волшебной таблеткой, универсальным лекарством от стресса и неуверенности в завтрашнем дне, антисептик опять же. Еще в начале карантина аналитики Сбербанка давали данные о росте трат на спиртное: за последнюю неделю марта 2020-го россияне потратили в винных магазинах на 31,83% больше, чем на аналогичной неделе годом ранее. Ты наблюдаешь этот рост?
Да. Люди стали больше пить. Периодичность заказов у моих клиентов выросла раза так в два, если раньше. Условно, раньше мне человек звонил раз в месяц, то сейчас звонит раз в две недели. Но многие проводят время на даче, к ним приезжают гости, из-за этого растет количество выпитого.
Сколько можно пить вина — чтобы не спиться?
Если мы говорим про умеренное потребление каждый день, это half a bottle на двоих. Классическая бутылка 0,75 л на двоих — это уже с натяжкой, это многовато, при этом мужчине все-таки пусть достанется побольше, а прекрасной половине поменьше, и еще потребление вина от веса также зависит. Лучше и полезней пить красное вино — в силу технологии в нем больше витаминов и полезных веществ.
Культура потребления вина в Петербурге — растет?
Да. Плюс подрастает новое поколение, не отягощенное советским прошлым, они не стояли в очередях за водкой и могут в магазине купить нормально сделанное вино. У этого поколения есть все шансы сформировать хороший вкус. Конечно, среди моих клиентов много людей взрослых. Часто люди начинают разбираться в винах, которые любят. Например, один из моих клиентов много жил в Испании, любит и хорошо знает вина Приората, в трубке так и записан: «Игорь Приорат». Кто-то поездил-изучил Бордо, кто-то Тоскану. Такие постоянные гости мне делают запрос, чтобы узнать что-то новое для себя.
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У многих ресторанов остались задолженности перед виноторговыми компаниями, и сейчас рестораны планируют открываться после карантина. Как это будет выглядеть? Ресторан должен виноторговой компании, а ему нужны новые запасы.
Это огромная проблема. Буквально у всех виноторговых компаний осталась непогашенной дебиторская задолженность. Карантин повесил над виноторговцами большой дамоклов меч. Будут суды, по-другому эти вопросы не решить. Кто-то из рестораторов будет вынужден менять поставщиков алкоголя. Компании будут отпускать вино только по предоплате и одновременно требовать оплату долга. Хочешь продолжать у нас покупать вино — новое по предоплате, за старое гаси долг. Типа закрывай долг на 30 тыс, тогда вина даем на 20 тыс. Это диалог по крайней мере.
У тебя есть задолженности перед поставщиками?
Задолженностей у меня нет. Я торгую по принципу: заплатил за вино — продавай вино, потом снова покупай и продавай. Так как я всегда хочу лучшую цену, почти всегда я покупаю по предоплате. Поставщики на это смотрят очень благосклонно. Перед карантином я взял большую партию вина, остаток еще есть.
Перед коронакризисом в Москве и Питере нарастала мода на биодинамику и натуральное вино, сейчас этот тренд насмарку? Эти вина дорогие, бутылка от 1500 руб.
Я не приверженец новомодных вин. В Vincent за семь лет один (!) раз гость осведомился о наличии натурального вина в винной карте. Пойдет вниз тренд, и слава богу. Как-то я пришел в «На вина!», решил попробовать кокур от Паши Швеца, бокал стоил прилично, рублей 500, если не более. Ну и не смог я бокал этот осилить. Паша, прости.
Пару месяцев назад ты принял решение продать долю в ресторане Vincent, где проработал семь лет. Тяжело далось решение?
Нелегко. Семь лет я потратил на проект, привык к месту, к постоянным гостям. Тяжело далось расставание. Я проводил там очень много времени. Пусть прозвучит банально, оставил на Театральной площади часть души. Почему принял такое решение? Если коротко, чтобы дело приносило доход, много работать должны все участники команды.
Ты совладелец ресторана Giacomo в Пушкине, а еще в твоих планах — открыть свой ресторан, верно?
Сейчас мониторю рынок на предмет помещений. Формат будет плясать от помещения. Люди, которые привыкли пить вино в Vincent, им тяжеловато в пушкинский Giacomo ездить. А вообще — дай нам всем бог пережить все это. Ходите в рестораны, люди! Сейчас ресторанам будет очень тяжело. До Нового года точно.
Текст: Анна Коварская
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