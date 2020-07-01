Сомелье-чемпион Леонид Стерник — о том, сколько теперь будет стоить вино и почему мы стали больше пить

Последние два месяца многие сидели на самоизоляции дома, но не ты. Ты, по твоему выражению, «делал людей счастливыми». Расскажи, как!

Развозил людям заказы. Всегда этим занимался, а последние месяцы пришлось заняться вплотную. Много знакомых и друзей знакомых, вместо того чтобы поехать на Мальдивы или в свое тосканское поместье, остались в России. «Sos, Лёня, нам нужно вино!». Вот так примерно. А я знаю всех импортеров, знаю прайс-листы и ассортимент, у кого какие акции и где лучшее в соотношение «цена-качество».

Есть понятие «летающий энолог», ты — летающий сомелье. Много ли в Петербурге богатых людей, которые тебе заказывают вина?

Я продаю не только дорогое вино и не только олигархам. Кстати, много людей с достатком годами пьют недорогие вина — пока формируется вкус, некоторых устраивает и рислинг по 800 рублей. А есть люди, которые не могут пить ни креман, ни просекко, ни каву — им шампанское подавай. Такие клиенты присылают запросы, которые меня самого иногда ставят в тупик. Но если ты спрашиваешь, много ли в Питере искушенных в вине людей, у которых есть свои погреба и винные коллекции, отвечу: на порядок меньше, чем в Москве. Я работаю и с Москвой, туда тоже отправляю.