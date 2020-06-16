Бывший вице-президент по инновациям Yota, топ-менеджер «Почты России» и создатель TRA Robotics Родион Шишков, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», предвосхитил тренд на онлайн-ритейл и в 2017 основал стартап «Самокат» — он доставляет продукты за 15 минут. В апреле 75,6% бизнеса приобрели Сбербанк и Mail.Ru Group, а к июню компания выросла в 5 раз и начала обслуживать по 50 000 заказов в день.
Стартап «Самокат» — наш ответ Uber в доставке продуктов. О компании, которую уже купил Сбербанк, рассказывает основатель Родион Шишков
Что бизнесу делать прямо сейчас, чтобы выйти с минимальными потерями из кризиса?
Как говорил Уинстон Черчилль, «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Экономика то же самое: когда готовишься к кризису, скорее всего, готовишься к предыдущему, а следующий будет другим. Чтобы нести небольшие потери, нужно сохранять не просто способность, а желание меняться и менять все вокруг себя.
Владимир Познер недавно говорил, что мир после пандемии будет прежним. Память человека коротка, совсем скоро мы забудем о злоключениях. Согласны с ним?
Нет, не согласен. Дело не в самоизоляции и не в том, что мы научились работать удаленно и почувствовали, как друг для друга важны. Действительно все забудется и вернется к норме, но влияние на экономику будет фундаментальное. Люди, которые сводили концы с концами, окажутся за гранью нищеты. Обладавшие дополнительным заработком, его лишатся. То есть мы окажемся в менее комплексной и более скучной системе. Говоря «мы», я имею в виду Россию, к сожалению, в первую очередь. Потому что европейские страны намного меньшие потери понесут, так как пошли на прямую поддержку предпринимателей, потерявших доход.
Не раз слышал от ваших коллег-бизнесменов, что кризисы 1998-го, 2008-го, 2014-го годов совершенно отличаются от кризиса 2020-го. А есть ли что-то схожее в них?
Большинство кризисов похожи тем, что изнутри кажутся уникальными и безвыходными, а по прошествии времени сливаются в общую массу. И приходят они, когда не ждали. Психологически коронакризис значительно более сложный, чем любой из тех, которые вы упомянули. Его специфика в том, что люди парализованы и лишены возможности реагировать в моменте. Просто смотрят, как умирает их бизнес, разваливается компания работодателя, перестают платить зарплату родным и близким, и не имеют возможности сделать хоть что-то.
Как изменятся наши привычки после психологического испытания?
На самом деле, переломного ничего не произошло, случилось ускорение трендов. Удаленка, которая еще буквально 3 месяца назад была нормой только в IT, вдруг осознана всеми как вполне производительная возможность. Это, конечно, поменяет организацию труда, форматы офисов, в конце концов городскую логистику. Но мне представляется, что это происходило бы так или иначе, просто кризис существенно ускорил процессы.
А вы, как руководитель нескольких компаний, изменили свои взгляды на управление бизнесом?
Я не очень много нового узнал в рамках этого кризиса. Он дает мне возможности действовать смелее и увереннее: больше инвестировать в дистанционное взаимодействие во всех его формах, больше полагаться на командную работу — ничего радикального.
Стоит заметить, что в дни пандемии у вас не было передышки, как у остальных, чтобы перезагрузить процессы. Нужно было только расти.
И с какой скоростью! Как будто нам в середине марафона сказали, что его протяженность не 42 км, а 100. Выручка с начала года успела вырасти в 10 раз. За счет каршеринга и такси увеличили зону покрытия: теперь «Самокат» доступен в значительной части Московской и Ленинградской областях. Совсем скоро перейдем на круглосуточный режим работы.
За время пандемии к 120 работавшим дарк-сторам открыли еще 80. Дарксторы — это небольшого размера логистические хабы — всего порядка 200 квадратных метров. Объем хранящихся товаров очень невелик: если раньше их хватало на 36 часов продаж, то сейчас примерно на 20. Стало понятно, что необходимо пополнять запасы в реальном времени, а не планово: продали — через пару часов должны восполнить. Одни поставщики не справлялись с большим товарооборотом — нехватку компенсировали с помощью других.
Ежедневно мы стали обслуживать больше 50 000 заказов. Увеличение спроса означает увеличение количества курьеров и скорости найма. На руку сыграло, что в смежных сферах люди теряли работу, трудностей с привлечением курьеров не было — нужно было нанять много, а хотели прийти еще больше. Раньше найм проводили в центрах активации — распределенных по городу офисах. Будущие курьеры проходили короткое интервью и подписывали бумаги. И вдруг те торговые и бизнес-центры, в которых мы арендовали площади, закрылись из-за карантина.
Тогда полностью перешли на онлайновое взаимодействие с соискателями: подача заявки, собеседование, отправка копий документов — все дистанционно. Если мы готовы принять человека на работу, он проходит в дарк-стор уже тестовую смену с оригиналами документов. И подписывает договор — процедура занимает две минуты. В начале года в компании работало 1000 человек, сейчас — 7000.
Как вы решили вопрос с безопасностью сотрудников и клиентов?
Еще в марте, когда в СМИ только начали появляться первые сообщения о заболевших коронавирусом в России, полностью отказались от оплаты наличными и ввели бесконтактную доставку: курьер кладет заказ на рюкзак, звонит в дверь и отходит на 2 метра, избегая физического контакта. Дополнительно обеспечили всех средствами защиты. С апреля каждые 10 дней обязательно за счет компании тестируем сотрудников наших складов в Москве и Петербурге на COVID-19.
Чтобы контролировать все процессы «Самокату» необходимо мощное программное обеспечение.
В этом смысле мы полноценная технологическая компания, которая самостоятельно создает нужные ей технологии: по управлению расписанием и задачами курьеров, товародвижением, отношениями с поставщиками, начислением зарплаты и бонусов, товарной матрицей и ценообразованием. Больше трети сотрудников офиса — программисты, тестировщики, дизайнеры, занимающиеся разработкой цифровых продуктов.
Связано это не с тем, что мы любим все подряд разрабатывать. Просто наша услуга настолько специфическая, что ей не подходят стандартные инструменты. Обычный подход к планированию курьерской сети — это жесткий график на сутки вперед. В нашем случае в 11 утра окажется, что спрос в конкретном дарк-сторе выше прогнозированного, значит курьеров не хватит и нужно срочно найти тех, кто сможет через полчаса быть на работе. Это не работает без технологии, которая даст прогноз, сверит его с реальностью, оценит вероятность выхода на работу того или иного человека и позовет его восполнить дефицит.
И управляет всем этим злой гений?
Авторов у этой технологии много. Каждую микрофункцию разрабатывал один человек или небольшая команда. Конечно, есть директор по технологиям и служба эксплуатации, но это надстройка, обслуживающая систему. Первоочередная задача сейчас — создать систему, которая поможет избежать человеческого фактора.
В «Самокате» скоро будут работать роботы?
Когда придет время. Точно появятся роботы, которые помогут при формировании заказов, в доставке. Но это не ближайшая перспектива, скорее 5-7 лет. И они не заменят людей. С задачей быстро принести что-нибудь тяжелое робот справится отлично, но, например, если нужно взять упаковку чипсов, потом коробку с айфоном, после этого метлу и помидор, оказывается, что человек сегодня все еще в сотни раз эффективнее.
Получается, что вы еще и IT-разработчик. Планируете ли продавать технологии?
Да, планируем. Модель, которую мы придумали и развиваем точно станет следующим большим форматом в ритейле. Это идея масштаба Uber, который стал обеспечивать быстрое получение транспорта. И в том или ином виде оказался на всех континентах, потому что отвечал сегодняшнему запросу человека. Мы делаем изменения в другой отрасли, но главное свойство то же: мгновенность — без необходимости планировать и загружать свою голову ненужным и неинтересным. Формат этот будет повсеместным — сможем выйти во все страны и города через лицензирование
В апреле 75,6% акций «Самоката» приобрели Сбербанк и Mail.ru. Средства от продажи направите на развитие технологий?
Это было сделано по двум причинам. И только вторая — финансирование. Да, нам нужно агрессивно расти, наращивать сеть, разрабатывать технологии — все это инвестиционно затратные виды деятельности. Но предложений взять деньги у нас было сильно больше, чем одно. Почему Сбербанк и Mail.ru? Собранные этими корпорациями экосистемы подходят для интеграции нашей услуги. У Mail.ru есть Delivery Club и «Ситимобил», а еще компания является участником совместного предприятия с AliExpress, в рамках которого мы тоже запустимся в самое ближайшее время. Резиденты экосистемы Сбербанка — СберЛогистика и Сбербанк Онлайн — нас также усиливают и дополняют. И в рамках сделки мы получили к ним доступ.
Назовете сумму сделки?
Нет. Но это одна из трех крупнейших венчурных сделок в России за год.
Как относитесь к своим конкурентам? Ведь вашу технологию сейчас используют много агрегаторов.
У идеи нет хозяев. «Яндекс.Лавка», «Быстроном», «Пятерочка Экспресс», «Ленточка» — сервисы, которые сделаны пиксель в пиксель как мы. И это свидетельство того, что мы попали в десятку! Что нас и мотивирует бежать еще быстрее.
Идея «Самоката» доставлять продукты за 15-30 минут возникла и была реализована еще до пандемии и оказалась жизненно необходима в режиме самоизоляции. У вас есть некое чутье, которое необходимо стартаперу. Планируете ли вы с этим талантом продолжить экспансию уже Кремниевой долины?
Планы на экспансию есть, но подробнее не расскажу! Я и мой партнер Вячеслав Бочаров считаем, что происходящее в онлайн-ритейле сейчас — это не новость, а ускорение трендов, которые уже существовали. Мы сделали «Самокат» не в предвидении большого кризиса, а из понимания вектора развития. Без пандемии все было бы точно так же — только названных показателей достигли бы не за три месяца, а за пару лет.
Когда проектировали наш сервис, искали ограничители сегодняшнего онлайн-ритейла. Вроде он с нами уже двадцать лет, но все лишь единицы заказывают продукты онлайн. И причина очень проста: вам обещают онлайновую услугу, а на самом деле у нее оцифрован лишь отдельный кусочек. Вы можете повыбирать товары и даже их оплатить, но дальше нужно договориться о доставке, спланировать свое личное время под ограничения, в которых живет курьер. Почему, чтобы получить йогурты и авокадо, нужно завтра с шести до восьми сидеть дома? Таким образом, проще сходить в магазин. Тогда стало понятно, что услуга, позволяющая получить результат мгновенно, этот рынок взломает.
Что скажете молодым стартаперам, чей век пришелся на пандемию?
Все важное в экономике происходит от предпринимателей, а не от корпораций. У больших компаний другая функция — они развивают то, что уже придумано. Именно предпринимательская энергия ответственна за изменения. Есть долг перед мирозданием: те, у кого есть к этому минимальная склонность, должны попытаться стать бизнесменами и что-то улучшить жизнь окружающих. Даже в неблагоприятном экономическом климате.
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