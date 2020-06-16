Стартап «Самокат» — наш ответ Uber в доставке продуктов. О компании, которую уже купил Сбербанк, рассказывает основатель Родион Шишков

Что бизнесу делать прямо сейчас, чтобы выйти с минимальными потерями из кризиса?

Как говорил Уинстон Черчилль, «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Экономика то же самое: когда готовишься к кризису, скорее всего, готовишься к предыдущему, а следующий будет другим. Чтобы нести небольшие потери, нужно сохранять не просто способность, а желание меняться и менять все вокруг себя.

Владимир Познер недавно говорил, что мир после пандемии будет прежним. Память человека коротка, совсем скоро мы забудем о злоключениях. Согласны с ним?

Нет, не согласен. Дело не в самоизоляции и не в том, что мы научились работать удаленно и почувствовали, как друг для друга важны. Действительно все забудется и вернется к норме, но влияние на экономику будет фундаментальное. Люди, которые сводили концы с концами, окажутся за гранью нищеты. Обладавшие дополнительным заработком, его лишатся. То есть мы окажемся в менее комплексной и более скучной системе. Говоря «мы», я имею в виду Россию, к сожалению, в первую очередь. Потому что европейские страны намного меньшие потери понесут, так как пошли на прямую поддержку предпринимателей, потерявших доход.