Этому плову мы бы дали Michelin. Арслан Бердиев рассказал о запуске доставки Birch (да, там уже sold out) и коронавирусе

О посетителях и будущем доставки

Поток гостей сейчас довольно большой. В воскресенье, например, у нас было порядка 120 заказов. Это, конечно, не сопоставимо с нашим обычным потоком. До карантина в день у нас бывало до 240 человек, но все равно это много, мы еле-еле успели. Успех формата навынос – это одна из причин, почему мы пока не запустили полноценную доставку. Мы в принципе против доставки, да и take away food – это тоже не наша тема. Мы, как и все, приняли эту ситуацию, но хотим все же максимально сохранить наше качество и сервис. На самом деле расходы на один заказ, если использовать коробки и контейнеры хорошего качества – это сумасшедшие деньги, но мы уже приняли как данность факт, что мы делаем это не ради заработка.

В целом, мне кажется, в городе стало гораздо больше хороших доставок, думаю все рестораторы получили огромный опыт и стали в этом плане сильнее. После пандемии, все это не будет лишним: люди уже привыкли работать дома, и если их результативность не упала, многие, полагаю, начнут отказываться от офисов. Так что доставки продолжат пользоваться спросом. Но все равно – в коробке или в пакете передать эмоции, опыт, впечатления почти невозможно. За ними мы все продолжим ходить в рестораны.