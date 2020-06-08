Как сервис доставки продуктов iGooods Евгения Куниса за 6 лет совершил революцию на рынке, а в пандемию вырос вдвое

Практически с самого запуска проекта вы говорили о его социальной миссии. Расскажите, как вы видите ее сейчас?

Мы считаем своей главной целью – освободить время клиентов для более важных дел, чем походы по магазинам. Время – самый важный невосполнимый ресурс в жизни. Минута прошла – она уже никогда не вернется. И мы хотим, чтобы люди тратили его с пользой: могли поработать, сходить на фитнес, пообщаться с детьми, почитать книгу. Особенно – женщины, в России у большинства из них фактически две работы: одна – обычная, вторая – домашняя. Мы хотим быть их палочкой-выручалочкой, облегчать жизнь, быть в бытовых вопросах лучше мужа, надежнее: список покупок мы, во всяком случае, никогда не потеряем.

Плюс – и это стало особенно актуально во время пандемии – мы хотим помогать детям заботится о пожилых родственниках. Это не ключевой для нас рынок с точки зрения прибыли: корзина в нем маленькая и для нас эти заказы далеко не всегда прибыльные. Но в социальном плане он для нас важен. Люди часто не успевают позаботится о родителях, обеспечить свежими продуктами, сделать так, чтобы они не таскали тяжестей. В некоторых ситуациях пенсионеры начинают экономить, покупают дешевые продукты, а с нашей помощью дети дистанционно могут обеспечить родителей нормальной едой.

Еще один важный момент – это наши сотрудники – курьеры и сборщики – которых мы тоже считаем нашими клиентами, только другого типа. Мы стремимся к тому, что бы они воспринимали себя независимыми предпринимателями. Они работают практически самостоятельно, а мы обеспечиваем им поток заказов. Мы делаем так, чтобы конечные потребители знали, кто им собирает заказ, кто его везет, кто исполняет их поручения. Они видят фотографию, знают имя сотрудника, могут ему позвонить, оставить чаевые. Вот эту культуру мы заложили с самого начала и постоянно развиваем, мы стремимся поощрять в людях предпринимательский дух.