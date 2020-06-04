Без малого пять лет назад молодые петербургские предприниматели Даниэль Гальпер и Павел Паскарь основали сервис доставки готовой еды GrowFood, потратив на запуск все свои деньги – 130 тысяч рублей. Утопический стартап обернулся прорывом: прошлой осенью команда запустила в Колпино собственный супертехнологичный завод с роботом-блинницей, заменяющей 20 человек, и гигантским холодильником, каких больше нет ни у кого в России, и теперь там готовят более миллиона порций еды в месяц.
Два предпринимателя из Петербурга превратили утопический стартап в сервис GrowFood, который кормит более 10 тысяч людей ежедневно
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Павел Паскарь и Даниэль Гальпер
GrowFood начинался как сервис для спортсменов. Как вы к этой идеи пришли?
Даниэль: Мы на тот момент вместе тренировались в качалке, и тренер сделал для нас программу питания из семи блюд в день, которые нужно было готовить самостоятельно. Мы решили что это, во-первых, очень сложно, во-вторых, дорого, в третьих – неудобно, а хотелось просто нажать на одну кнопку, и чтобы тебе все это привезли. Вот откуда появилась идея.
Павел: Мы к тому же были совсем молодыми ребятами. Тогда жили одни, а парню готовить курицу с гречей на семь порций было довольно запарно. Очень хотелось это аутсорсить любым способом. Мы тогда никакого готового решения не нашли, и решили заняться этим сами.
Даниэль: Вообще, мы познакомились в стартап-акселераторе, идею придумали в баре. Помню напились тогда, на следующее утро проснулись, голова болела, но мы все равно созвонились и продолжили обдумывать проект.
Искать инвестора?
Даниэль: Нет, инвестора у нас тогда еще не было, как и бюджета толком. На запуск мы потратили 130 тысяч рублей.
Павел: Все что наскребли. Мы тогда в принципе не мыслили предпринимательскими критериями. Действовали наобум: нашли маленькую кухню, пару поваров, способных что-то приготовить, человека с машиной, который будет это развозить. Нас сейчас часто спрашивают ребята, как начать свое дело. Начинаешь вспоминать, и понимаешь, что поначалу мы размышляли как-то совсем примитивно: надо приготовить еду, что для этого нужно? Нужно, допустим, пять яиц. Где взять пять яиц? Идешь в магазин. Пришел, там яйца только по 24 штуки. Достал денежки, купил 24 яйца, 19 отправил в холодильник, 5 отвез клиенту. Пошел покупать пластиковый лоток. Поставщик спрашивает: «Какое у вас минимальное количество заказов?» Ты говоришь: «Шесть человек!» Он тебе: «Ты ушатался что-ли?! У нас – шесть тысяч партия». Ты думаешь: ну ладно, возьмем шесть тысяч, пригодится же! Ну вот так примерно мы эти 100 тысяч и потратили.
Даниэль: С первыми продажами тоже было смешно. У нас тогда задачи были строго распределены. Паша нашел и подготовил производство. А я должен был где-то найти клиентов. В день первой отгрузки он говорит: у нас все готово, сколько порций готовить? А у меня клиентов ноль. Неудобно получается. В этот момент, нужно было какое-то решение принять. И вот я просто открыл телефонную книгу, позвонил своему корешу и спрашиваю: «Ты мне друг? Все, пятерку гони, к тебе сегодня еда приедет». Вот примерно так у нас появились первые десять клиентов. Понятно, что если бы мы второй раз попросили пятерку у друга, он бы отказался, но на удивление из десяти друзей, которых мы привлекли, шесть продлились на следующую неделю. Хотя продукт на тот момент был еще не очень.
Павел: Прямо скажем – жесть. Просто большие лоханки с гречей. На первых порах мы нашли маленькую кухню. Совсем маленькую. Это был подвал, куда нужно было спускаться по вертикальной лестнице. И два повара там могли развернуться, а три уже нет, они друг другу спинами мешали. И вот там мы всю еду готовили.
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Завод GrowFood
Когда поняли, что проект ждет успех?
Павел: Я думаю, что это был момент, когда наш тренер, который помогал с составлением меню, взял эту лоханку с гречей и приехал на соревнования по бодибилдингу. И к нему подошли ребята – такие же «шесть кубиков» – и сказали: крутая тема, а как бы нам тоже такую еду получить? В результате, некоторые из них сделали публикации в инстаграме и после этого на сайт стало приходить сразу по 10-15 заказов в день. Для стартапа – это просто пушка!
Даниэль: Еще, наверное, важно было, что люди стали друзей приводить, я помню момент, когда мы посчитали и поняли, что у нас уже месяц каждый день приходят по 3-4 новых клиента. И мы подумали: ничего себе! Ты для этого ничего особенно не делаешь, а к тебе люди сами приходят! Ну и, пожалуй, когда у нас появилась первая копия. Человек, который был в числе первых десяти клиентов, через два месяца нас скопировал. Мы сначала немного разозлились, а потом поняли, что это круто, значит, мы что-то и правда нащупали. Как раз в этот момент бизнес стал очень быстро расти.
Павел: За первый месяц мы дошли до оборота в миллион рублей, а где-то через полгода у нас было уже около 300 клиентов и 6 миллионов рублей выручки.
Даниэль: Сейчас в среднем мы кормим порядка 10 тысяч людей каждый день и готовим чуть больше миллиона порций еды в месяц.
Осенью вы открыли свой собственный завод в Ленинградской области. Расскажите, как он устроен.
Павел: Идея завода появилась у нас очень давно, наверное еще на второй год существования проекта, но тогда денег на него не было, так что пришлось ждать. А вообще, завод – это не от хорошей жизни. Нам сначала хотелось строить именно IT-компанию, мы планировали быть агрегатором: вот как Delivery Club подключает рестораны, также мы хотели подключать пищевые фабрики, и на их базе собирать ассортимент GrowFood. Но со временем стало понятно, что это утопия. В России недостаточно пищевых фабрик, которые такую сложную модель подписки могли бы обслуживать. Поэтому в какой-то момент мы приняли волевое решение: потратили много денег и построили свой хороший завод в Колпино. Примерно в течение полутора лет у нас было своеобразное турне, мы объезжали разные заводы, смотрели как что устроено. Если честно, не сильно вдохновились. Хороших производств в России не очень много, по пальцам можно пересчитать. Мы же в этом плане перфекционисты, хотели чтобы все было максимально технологично.
Даниэль: В первую очередь, мы гордимся тем, как наш завод спроектирован, инженерными сетями, тем как обустроено пространство. Но чтобы понять его ценность, в этом нужно разбираться. У людей, которые с производством не связаны, восхищение обычно вызывают какие-то отдельные элементы: например, наш робот-блинница, заменяющая двадцать человек. Это полностью автоматизированное производство, робот сам наливает тесто, раскатывает и выпекает классные блины. Мы нашли ребят из Омска, таких кулибиных, которые нам его построили. Вообще, в пищевой промышленности есть еще много вещей, которые можно было бы автоматизировать, все об этом мечтают, но это совсем не просто. Относительно легко можно построить, какую-нибудь линию по производству батончиков «Марс», это будет стоить очень-очень много денег, но это хотя бы реально. Мы же за сравнительно небольшие деньги смогли наладить полностью автоматический процесс выпечки блинов – думаю, были первыми в России.
Павел: Мы решили сделать все пространство завода кроме горячего цеха одним большим холодильником, где поддерживается температура +2 +4 градуса. С точки зрения санитарных норм этого не требуется, это была наша инициатива. Для сохранности еды самое главное – избегать температурных скачков. После того, как еда готова, идет процесс фасовки, маркировки, это занимает время. Мы долго думали, как решить эту проблему и в итоге построили один огромный холодильник с мощными моторами. И у нас на складах поддерживается такая температура, и в фурах, везде. Для сотрудников – это не радость, естественно. Но мы выдаем всем униформу, тулупы, даем горячий чай, устраиваем перерывы каждый час. Это такое определенное ноу-хау, в России, кажется, всего две фабрики так работают.
Из последних технических достижений – наше антикоронавирусное оснащение завода. Мы очень не любим все, что связано с разными пропусками и стараемся от них избавляться: даже в офис сделали вход по Face ID. На заводе мы пошли дальше, оборудовали Face ID еще и модулем, который измеряет температуру сотрудников в автоматическом режиме, и, если она повышена, то человека на завод не пропустят, а сообщат в службу безопасности, на охрану. Такого, наверное, ни у кого больше нет: все бегают по старинке с термометрами. Мы же предпочитаем подождать лишний месяц, но чтобы в итоге все было технологично и «вау».
Вы позиционируете себя как сервис здорового питания. Что вкладываете в это понятие?
Павел: В первую очередь мы говорим о кулинарных техниках. Здоровая еда – это все, что приготовлено без жарки, масла, канцерогенов и дополнительных консервантов. 90% продукции мы готовим на пару, а для остального используем гриль. Плюс – на спортивных линейках очень важен баланс белков, жиров и углеводов. Мы начинали именно со спорта, и ребятам, которые хотят похудеть или подкачаться, это важно. Так что мы все это рассчитываем, привлекаем и спортсменов, и фитнес-тренеров, и нутрициологов, и диетологов.
Все думают, что в таких компаниях, как у нас, есть какой-то один бренд-шеф, который придумывает блюда. На самом деле, это целая служба, которая постоянно создает новые продукты, вводит их, собирает отзывы, что-то меняет.
Даниэль: Работа с фидбэком – вообще ключевая для нас. Например, в какой-то момент мы получили штук двести комментариев, в которых пользователи просили сократить количество курицы в меню. И после этого четыре месяца вся бренд-шеф-служба работала над операцией «анти-кукареку»: мы тогда огромный процент блюд заменили. Задача была очень сложная, потому что это же бизнес, нам же нужно не в ноль торговать, не в убыток. И мы реально ломали голову над тем, чем заменить недорогое куриное мясо, добавляли и говядину, и рыбу, все что могли. В итоге с задачей справились, и сейчас у нас меню максимально разнообразно.
Так что бренд-шеф у нас – идеолог, далее идут технологи, которые работают над тем, как приготовить это блюдо в большом объеме. Шефы – люди творческие, они придумают какое-нибудь фуа-гра с крылом бабочки, а ты попробуй это потом в котле сварить, или объяснить на заводе, где работает 300 человек, как это сделать.
Павел: Чем еще мы сильно гордимся: у нас очень жесткий контроль качества, очень строгий отбор сырья. Мы в этот завод вбухали огромное количество денег, и иногда к нам приходят разные коллеги-предприниматели по цеху и спрашивают: зачем вы все так качественно сделали, можно ведь было сэкономить, тут подпилить, там подпилить и все было бы замечательно? Но вот именно из-за такой экономии, у многих и бывают проблемы с качеством. В процессе приготовления еды детали – это самое главное.
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