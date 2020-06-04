Осенью вы открыли свой собственный завод в Ленинградской области. Расскажите, как он устроен.

Павел: Идея завода появилась у нас очень давно, наверное еще на второй год существования проекта, но тогда денег на него не было, так что пришлось ждать. А вообще, завод – это не от хорошей жизни. Нам сначала хотелось строить именно IT-компанию, мы планировали быть агрегатором: вот как Delivery Club подключает рестораны, также мы хотели подключать пищевые фабрики, и на их базе собирать ассортимент GrowFood. Но со временем стало понятно, что это утопия. В России недостаточно пищевых фабрик, которые такую сложную модель подписки могли бы обслуживать. Поэтому в какой-то момент мы приняли волевое решение: потратили много денег и построили свой хороший завод в Колпино. Примерно в течение полутора лет у нас было своеобразное турне, мы объезжали разные заводы, смотрели как что устроено. Если честно, не сильно вдохновились. Хороших производств в России не очень много, по пальцам можно пересчитать. Мы же в этом плане перфекционисты, хотели чтобы все было максимально технологично.

Даниэль: В первую очередь, мы гордимся тем, как наш завод спроектирован, инженерными сетями, тем как обустроено пространство. Но чтобы понять его ценность, в этом нужно разбираться. У людей, которые с производством не связаны, восхищение обычно вызывают какие-то отдельные элементы: например, наш робот-блинница, заменяющая двадцать человек. Это полностью автоматизированное производство, робот сам наливает тесто, раскатывает и выпекает классные блины. Мы нашли ребят из Омска, таких кулибиных, которые нам его построили. Вообще, в пищевой промышленности есть еще много вещей, которые можно было бы автоматизировать, все об этом мечтают, но это совсем не просто. Относительно легко можно построить, какую-нибудь линию по производству батончиков «Марс», это будет стоить очень-очень много денег, но это хотя бы реально. Мы же за сравнительно небольшие деньги смогли наладить полностью автоматический процесс выпечки блинов – думаю, были первыми в России.

Павел: Мы решили сделать все пространство завода кроме горячего цеха одним большим холодильником, где поддерживается температура +2 +4 градуса. С точки зрения санитарных норм этого не требуется, это была наша инициатива. Для сохранности еды самое главное – избегать температурных скачков. После того, как еда готова, идет процесс фасовки, маркировки, это занимает время. Мы долго думали, как решить эту проблему и в итоге построили один огромный холодильник с мощными моторами. И у нас на складах поддерживается такая температура, и в фурах, везде. Для сотрудников – это не радость, естественно. Но мы выдаем всем униформу, тулупы, даем горячий чай, устраиваем перерывы каждый час. Это такое определенное ноу-хау, в России, кажется, всего две фабрики так работают.

Из последних технических достижений – наше антикоронавирусное оснащение завода. Мы очень не любим все, что связано с разными пропусками и стараемся от них избавляться: даже в офис сделали вход по Face ID. На заводе мы пошли дальше, оборудовали Face ID еще и модулем, который измеряет температуру сотрудников в автоматическом режиме, и, если она повышена, то человека на завод не пропустят, а сообщат в службу безопасности, на охрану. Такого, наверное, ни у кого больше нет: все бегают по старинке с термометрами. Мы же предпочитаем подождать лишний месяц, но чтобы в итоге все было технологично и «вау».