Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians) – о принципиальном отказе от доставки и будущем рынка еды

О закрытии ресторана на карантин, новой работе для поваров и перспективах рынка

Первую половину марта мы не особенно верили, что пандемия придет в Петербург. Начало месяца было ударным: много людей и много работы. Все резко изменилось после 15 марта. Поток посетителей сократился в разы, а к концу месяца ресторан был почти пустым. Практически сразу пришло осознание, что это надолго. Не было иллюзий, что карантин – на две недели, я с самого начала прекрасно понимал, что он продлится до первого июля минимум.

Мы законсервировали ресторан, но команду сохранили. Я договорился с другом, у которого своя пекарня, и наши повара перешли на работу к нему: кто-то теперь печет хлеб, кто-то занимается фасовкой.