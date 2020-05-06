Елена Шевченко управляет компанией «Север-Метрополь», которая входит в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий с выручкой 1,75 млрд рублей за 2018 год. В конце апреля предприниматель учредила инвестиционную компанию, призванную помочь 80-и франчайзи сети выйти из кризиса. Мы узнали у Елены, как оптимизировался «Север-Метрополь», к чему приведут новые правила Роспотребнадзора и что делать рестораторам при падении выручки в 2,5 раза.
Президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко: «Выручка упала на 70-80%. Сейчас компания проедает накопленные деньги»
О ресторане и гостиницах «Метрополь»
Я президент компании «Метрополь», в которую входит легендарный одноименный ресторан на Садовой улице и два отеля — Majestic и «М-Отель». Также правообладатель бренда «Север-Метрополь» и совладелец кондитерского производства. Наши отели — 3 и 4 звезды — еще в начале года успешно работали и были хорошо загружены, но теперь есть максимум 1-2 гостя. Надеюсь, после снятия ограничений постояльцев прибавится, но уже понятно, что турсезон в этом году будет провален.
Ресторан «Метрополь» закрыт для посещения, а доставка, которую мы объявили по сокращенному меню, признаюсь честно, не сработала. Думаю, это связано с тем, что ресторан – это не только еда, но и в первую очередь атмосфера. Еда в коробочке ее не создает, и люди готовы променять блюдо от шефа на жаренную картошку — в фаст-фуде очереди. И, конечно, многие сейчас экономят.
Пробуем организовать доставку обедов, которыми ресторан «Метрополь» славился еще с прошлого века». Но, конечно, это все слезы по сравнению с тем, как мы работали раньше. Хотя надеемся! Наши клиенты настроены оптимистично: уже свадьбы бронируют на начало июня. Вопрос в том, позволит ли нам ситуация.
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Ресторан «Метрополь»
О франчайзинговой сети кафе «Север-Метрополе»
Сеть построена по принципу франчайзинга: я как правообладатель «Север-Метрополь» даю партнерам возможность работать под моим брендом. Каждому предприятию завод отгружает продукцию на основе договора поставки. Тем не менее мы заинтересованы в том, чтобы все наши партнеры выстояли, выжили, продолжили работать. Это наши точки сбыта продукции, а открыть точку не так-то просто — требуются большие вложения. Поэтому мы к своим партнерам относимся очень трепетно и всячески их поддерживаем. Например, будем выпекать бюджетный хлеб, а еще наладим поставку фермерского сливочного масла и молока. Фактически, кондитерские станут магазином шаговой доступности. Франчайзинговые платежи сейчас заморозили, но они и так были мизерными — 0,5% от выручки.
Почти все кафе-кондитерские «Север-Метрополь» (за исключением трех магазинов в центре) работают. Конечно, в формате магазина: выпечку и десерты можно купить и забрать домой.
Тем не менее, выручка упала на 70-80% — в зависимости от локации. Жители города уже которую неделю на самоизоляции, и, видимо, предпочитают ходить в ближайший к дому магазин. Поэтому относительно нормально работают кафе, расположенные в жилых кварталах. Те, что в центре города и в офисных районах вообще пришлось временно закрыть. Выкладывать ассортимент продукции, срок реализации которой всего 3-5 дней, там совсем не рентабельно.
Стараемся оптимизировать все процессы, чтобы не закрыться: например, поменять сотрудникам обязанности. Вплоть до того, что просим заняться генеральной уборкой. Ведь такое количество продавцов на точке не нужно, а сохранить коллектив хочется. Почти никого не увольняем, но премиальную часть зарплаты убрали.
В тех торговых предприятиях, где помещения находятся в собственности, ситуация значительно лучше. Если они все-таки арендуется, просим скидку. Есть и такие арендодатели, которые говорят: «Ваши проблемы, что нет продаж. Мы не готовы снизить арендную плату, можете уходить — у меня тут аптеки в очереди». Сейчас наша работа нацелена на уговоры, переговоры, разговоры, чтобы сократить эту статью расходов.
О кондитерском производстве
Кондитерская фабрика относится к крупному бизнесу (на ней больше 450 сотрудников) и не может рассчитывать на помощь государства. Сократили объемы производства и ассортимент, чтобы товар был свежим. В связи с этим кого-то отправили в отпуска, но опять же не уволили. Решения из-за новых вводных принимаются у нас каждый день: узнаем из сводок новостей что-нибудь новенькое и начинаем думать, как с этим жить дальше.
Все те меры, которые рекомендуют принимать в связи с короновирусом (мытье рук, дезинфекция) — это наша рутина и без пандемии. У нас всегда была и многоступенчатая вентиляция воздуха, и обработка поверхностей, и кварцевание, и штатный санитарный врач. Кондитерское производство такого масштаба всегда под прицелом, поэтому комиссии санэпидемнадзора нас буквально не покидают. В этом плане ответственность за чистоту производства, соблюдение всех норм – наша общая задача. Сейчас еще периодически, поскольку производство меньше загружено, устраиваем специальные дезинфекционные дни.
О поддержке государства
Я кинула клич по соцсетям: смог ли кто-то из коллег все-таки смогли получить помощь от государства? И, знаете, стало понятно, что ни у кого пока не получилось. Писали и отправляли заявки, собрали кучу документов, но де-факто ничего не произошло.
Петиция, которую рестораторы отправляли Губернатору, на мой взгляд, несколько странновата. Говорить, о том, что пандемии нет и ничего не происходит, неправильно. Как и подвергать риску своих гостей и сотрудников. Но надо понимать, что петиция начиналась достаточно давно, когда у рестораторов еще не было представления о серьезности ситуации. Казалось, что проблема надуманная. Многие мои друзей относились к пандемии слишком легкомысленно. А сейчас слышишь о заболевших знакомых и думаешь: а стоит ли рисковать здоровьем своих близких, друзей, сотрудников, гостей, чтобы получать прибыль?
Сейчас компания просто проедает накопленное. Но и это быстро заканчивается — скоро действительно будем обращаться за кредитами и на зарплату, и на развитие. В конце апреля мы учредили новую компанию «Север-Метрополь Инвестиции». Одна из опций — предоставление займов, в том числе и нашим франчайзи. Это поможет им выжить в кризис и обойтись без кредитования в банках.
О новых правилах Роспотребнадзора
Я постоянно на связи со своей китайской подругой. Они первопроходцы во всем: переживают и психологический барьер, и боязнь второй волны пандемии. Но тем не менее открывают производства и магазины. По-видимому, нас ожидает такое же осторожное снятие ограничений. Ведь даже если скажут «все хорошо, все свободны», мы не побежим в толпу.
Новые рекомендации Роспотребнадзора мы уже это обсуждали в сообществе рестораторов. Будем соблюдать, что делать? У меня три больших зала в ресторане, которые 10 гостей позволяют рассадить так, что они друг друга и не увидят! А вот ресторатору, у которого площадь 50 квадратов, невыгодно работать: согласно новым правилам поместится столика три. Все пока сыро и вызывает кучу вопросов.
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