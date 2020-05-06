Президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко: «Выручка упала на 70-80%. Сейчас компания проедает накопленные деньги»

Ресторан «Метрополь» закрыт для посещения, а доставка, которую мы объявили по сокращенному меню, признаюсь честно, не сработала. Думаю, это связано с тем, что ресторан – это не только еда, но и в первую очередь атмосфера. Еда в коробочке ее не создает, и люди готовы променять блюдо от шефа на жаренную картошку — в фаст-фуде очереди. И, конечно, многие сейчас экономят.

Пробуем организовать доставку обедов, которыми ресторан «Метрополь» славился еще с прошлого века». Но, конечно, это все слезы по сравнению с тем, как мы работали раньше. Хотя надеемся! Наши клиенты настроены оптимистично: уже свадьбы бронируют на начало июня. Вопрос в том, позволит ли нам ситуация.