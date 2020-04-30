Александр Шавлиашвили: «Василеостровский рынок теряет 3 млн рублей в месяц. С мая ресторанная зона заработает в формате to go»

Учитывая формат рынка мы не могли просто взять и закрыть его. Рынок – это не только наша команда, это еще 40 арендаторов. Мы решили устроить своеобразное голосование: обзванивали, разговаривали со всеми нашими резидентами, предлагали закрыться и переждать, предложили льготные условия на этот период –значительное сокращение базовой аренды и рассрочку этого платежа. Не все нас поддержали, но 90 процентов к нашим доводам прислушались и согласились – в этом был здравый смысл.

Но мы учли и позицию тех, кто был против. И даже подготовив видео о закрытии, мы продолжали работать еще около недели, следили за динамикой, за тем как все развивается. За это время стало окончательно понятно, что работать дальше небезопасно, и наша обязанность перед гостями – немедленно приостановить работу. И тогда мы приняли финальное решение, выпустили видео и закрыли рынок.

Ощущение было странное – сложно закрывать успешный бизнес. Все идет хорошо, ты год очень динамично работаешь, а потом раз – и нужно все остановить, но глобальным шоком для нас это не стало. Мы понимали, что есть какой-то запас прочности, есть какие-то силы, персонал нас поддерживает.

Мы перевели на удаленную работу 70% персонала – весь бэк-офис. Часть сотрудников задействовали в доставке, других отправили в отпуск с сохранением заработной платы. На данный момент наш убыток в месяц мы оцениваем минимум в 3 миллионов рублей, фактический посчитаем в мае.