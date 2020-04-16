Роман Певзнер: «При оптимистичном сценарии „Буше“ потребуется два-три года, чтобы восстановиться»

О будущем после пандемии

Переговоры по аренде идут по разному. Есть точки, откуда мы очевидно будем выезжать, – там мы не нашли совсем никакого понимания со стороны арендодателей. Таких, благо, не много, процентов двадцать. В сложившейся ситуации, нам проще забыть о тех инвестициях, которые мы сделали в эти проекты. Тем более, что с большим количеством партнеров мы умудряемся находить понимание и поддерживаем друг друга – через пару месяцев у них будут арендаторы, а у нас привычные локации.

Наиболее позитивным сценарием для «Буше» будет ситуация, при которой все до конца пандемии останется так как сейчас. Мы упали на 75 процентов и на этом уровне стабилизируемся за счет каких-то новых продуктов и услуг. И потом будем постепенно расти на 3-4 процента в месяц. Тогда нам потребует около двух-трех лет, чтобы вернутся к тому уровню, который был до пандемии. Естественно, ни о каком развитии речь уже не идет. Если карантин отменят 1 мая, наверное, на восстановление потребуется год. Но давайте будем реалистами, мы знаем, что этого не произойдет.

А при пессимистичном сценарии индустрия сильно поменяется: выживут только максимально эффективные компании, вроде западных сетей фастфуда, потому что у них есть какой-то финансовый резерв и они очень хороши с точки зрения процессов. Думаю у них такие форс-мажорные ситуации были просчитаны гораздо лучше, чем у нас. Кроме того, думаю, выживут какие-то маленькие симпатичные ребята, вроде наших друзей из «Футуры», я верю, что такие проекты на это способны. Думаю, сократившись и сильно потеряв в своей эффективности, пройдут кризис сети, которые похожи на нас. Третья категория – это компании, которые изначально были заточены на доставку или занимаются только ею. Они к этой ситуации были максимально подготовленны.