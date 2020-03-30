Создатели бистро Atlas Мария Основская и Максим Дмитриев запустили проект #доверьтесьнашимрукам: 27 февраля они начали доставлять горячие обеды сотрудникам детской больницы имени Раухфуса. За три дня к проекту присоединилось еще шесть петербургских заведений, а количество обедов выросло с 50 до 211 – именно столько специалистов работают в больнице в смену. По просьбе «Собака.ru» Мария Основская рассказала о том, зачем нужен этот проект и что его ждет в будущем.
Создатели бистро Atlas запустили проект #доверьтесьнашимрукам и кормят обедами врачей больницы им. Раухфуса
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Максим Дмитриев и Мария Основская
Мария Основская, совладелица бистро Atlas:
«Мы изначально, еще когда только искали помещение, узнали, что в одном квартале с нами расположено несколько больниц. Это нужно было учитывать, чтобы, например, получить алкогольную лицензию, но до последних событий, мы об этом совсем не думали.
Недавно в больницу попала моя мама – это не было связано с вирусом, и лежала она в другом районе, но из ее рассказа я узнала, что в больницах сейчас очень много больных и катастрофически не хватает специалистов. Это напрямую не связано с эпидемией, просто все встревожены и стали чаще обращаться в скорую.
После этого мы с Максимом (шеф-повар и совладелец Atlas – Прим. ред.) задумались о том, как мы можем помочь, стали искать какие-то контакты. Очень быстро связались с общественной организацией «Врачи Санкт-Петербурга»: мы описали проблему, сказали, что хотим что-то сделать и они дали нам контакты ближайшей к нам больницы, которая находится буквально через дорогу. Это детская больница имени Раухфуса. Мы выяснили, что у врачей больницы нет служебного питания и решили готовить обеды как минимум для 50 врачей. Мы договорились с главврачом, что начнем с этого, обязательно расскажем об инициативе и постараемся привлечь больше ресторанов, для того, чтобы обеспечить обедами всю больницу. И вот буквально за три дня нам это удалось. Сегодня мы в процессе приготовления обедов на 211 человек – столько сотрудников работает в больнице в дневную смену.
Ко вчерашнему вечеру мы собрали средства на покупку продуктов примерно на 600 обедов, а к акции подключились ребята из других заведений – Goneli, «О, мой Боул!», Daner Pizza Spot, «Нудлс», Hood и «Мир». Наши обеды – это простая понятная еда, примерное меню мы согласовали с главврачом, спросили что им подходит, что актуально. Конкретно Atlas готовит суп и основное блюдо – что-то горячее с гарниром. Но у нас нет никаких ограничений: другие заведения делают то, на чем специализируются. Ребята из пиццерии – делают пиццу, из азиатского кафе – лапшу.
Мы берем на себя организационные вопросы, ищем волонтеров. Изначально нам в этом помог фонд «Доступ» – прямо сейчас он помогает врачам, работающим с людьми инфицированными коронавирусом. Они нашли нам первых волонтеров, а потом информация стала быстро распространяться и нам начали помогать все – постоянные гости, знакомые, поставщики. Мы очень быстро получили отклик, честно говоря, мы этого не ожидали.
Один обед для врача – это всего 60 рублей, поэтому здесь помочь может практически каждый. Если это юридическое лицо – можно взять у нас номер счета и сделать перевод. Мы сейчас в процессе организации онлайн-кассы и интернет-платформы, которая нужна, чтобы у обычного горожанина была возможность сделать пожертвование на обеды для врачей. Я надеюсь, что мы запустим сайт уже в ближайшие дни, а пока можно связаться с нами напрямую, по телефону или через инстаграм, и мы расскажем, как можно перевести деньги.
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Бистро Atlas
Я не знаю, как правильно вести себя в данной ситуации ресторанам. Все заведения разные: у некоторых очень большой штат и фонд оплаты труда, и они думают, как сохранить места сотрудникам. У нас небольшой ресторан и нам немного проще. Мы сейчас закрыты и не работаем на доставку, но продолжаем готовить завтраки для апарт-отеля, чем мы занимались и раньше, даже до запуска бистро. Мы предоставляем услугу рум-сервиса – здесь ничего не поменялось, это не запрещено.
Что касается социальной миссии: нам кажется очень важным обеспечить комфорт врачей, потому что они максимально загружены и находятся в группе риска. Если у нас будут средства закупать больший объем продуктов, мы сможем обеспечивать ими и другие рестораны, и те смогут из этих продуктов приготовить обеды в больницу.
Мы хотим и дальше продолжать помогать врачам города и сделать этот проект более масштабным, хотим, чтобы наш ресторан был социально-ответственным и мы могли дать поддержку тем, кому она нужна. Питание для врачей будет актуально и после окончания пандемии, собственно, вести переговоры с больницей мы начали за неделю до введения карантина. Сначала думали о том, как поддержать их в момент пиковой нагрузки, а когда узнали, что у врачей нет питания, нас это задело. У нас есть ресурсы для помощи, и их нужно использовать».
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