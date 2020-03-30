Создатели бистро Atlas запустили проект #доверьтесьнашимрукам и кормят обедами врачей больницы им. Раухфуса

Мария Основская, совладелица бистро Atlas:

«Мы изначально, еще когда только искали помещение, узнали, что в одном квартале с нами расположено несколько больниц. Это нужно было учитывать, чтобы, например, получить алкогольную лицензию, но до последних событий, мы об этом совсем не думали.

Недавно в больницу попала моя мама – это не было связано с вирусом, и лежала она в другом районе, но из ее рассказа я узнала, что в больницах сейчас очень много больных и катастрофически не хватает специалистов. Это напрямую не связано с эпидемией, просто все встревожены и стали чаще обращаться в скорую.

После этого мы с Максимом (шеф-повар и совладелец Atlas – Прим. ред.) задумались о том, как мы можем помочь, стали искать какие-то контакты. Очень быстро связались с общественной организацией «Врачи Санкт-Петербурга»: мы описали проблему, сказали, что хотим что-то сделать и они дали нам контакты ближайшей к нам больницы, которая находится буквально через дорогу. Это детская больница имени Раухфуса. Мы выяснили, что у врачей больницы нет служебного питания и решили готовить обеды как минимум для 50 врачей. Мы договорились с главврачом, что начнем с этого, обязательно расскажем об инициативе и постараемся привлечь больше ресторанов, для того, чтобы обеспечить обедами всю больницу. И вот буквально за три дня нам это удалось. Сегодня мы в процессе приготовления обедов на 211 человек – столько сотрудников работает в больнице в дневную смену.