Бартендер Владимир Николаев: «Взял многоразовую трубочку — меняешь мир вокруг»

Если совсем честно, трубочки вообще не нужны. Вот почему вино не пьют из трубочек? Потому что все равно будет, какое вино ты пьешь, замковое или столовое, аромат будет рассеиваться до того, как он достигнет носа. Когда мы пьем вино из бокала, аромат поднимается нам навстречу из бокала. А если мы пьем коктейль из трубочки, надо понимать, что его вкусовая палитра режется наполовину, и это не добавляет ему очков. То же самое и про кофе. Просто так устроено наше обоняние , которое состоит из ортоназального и ретроназального. И вот когда мы пользуемся трубочкой, то как раз ортоназальное не рабоатет вообще. Соотвественно и flavour получается искаженным, неполным.Поэтому чаще коктейли можно встретить в бокалах Nick & Nora, шампань-блюдцах, в old fashioned бокалах, на ледяной глыбе — это все для того, чтобы было удобно пить из бокала и кайфовать без всяких трубочек.

Вот в нашем новом диско-баре баре «Такты» совсем нет трубочек. Коктейли есть, целых сорок штук, а трубочек нет. И самое удивительное, что гостей, которые о них спрашивают тоже нет. Это говорит о том, что есть реальный результат. И этот результат должен выходить в масс-маркет. Черные соломинки в морсе на бизнес-ланче не нужны! Никому. Вообще. ​Обязательные трубочки, пластиковые мешалки, шпажки всех форм и размеров — это эстетика 1990-х, когда на нас внезапно обрушилась свобода. Когда открыли железный занавес, мы зацепили так называемый период «забвения коктейльной индустрии». Готовили синие и зеленые коктейли без натуральных компонентов, на ароматизаторах и красителях , естественно с обязательными элементами, какие присутствовали на фотографиях в западном глянце и кино.

Какая-то своя эстетика все равно в трубочках есть — так пусть будут многоразовые. Мы находимся уже в том моменте, когда не бьем себя в грудь, какие мы молодцы, где медаль на шею, — это уже наша бытовая составляющая. И реально много баров, которые собирают отдельно мусор. Год назад это была инновация, о которой трубили на каждом углу, теперь нормальные чуваки вроде нас это просто делают. Как мыть многоразовые трубочки? Ультразвуковая мойка за 8000 рублей. Это посложней, да, чем выбросить пластиковую трубочку в помойку. Но тут вопрос уважения к себе и к гостю. Поначалу это кажется большой инвестицией. Но назад дороги нет. Менять что-либо сложно, а уж особенно — поменять что-то в чужой голове.