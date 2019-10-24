9 лучших пивных заведений в Петербурге

«Траппист»

В бельгийском ресторане группы Dreamteam не только лучшая коллекция бельгийского пива в России, но и самое внимательное к ней отношение: все трапписты подаются в оригинальных бокалах, все блонды, дюббели, ламбики и гёзы в меню снабжены точными профилями с описанием.