Пиво в последние годы достигло в Петербурге небывалых высот: бельгийские ламбики и сложносоставные сорта уже теснят в барных картах вино, пивные дегустации становятся популярнее каппингов, а крафтовые энтузиасты строят целые империи. В рамках ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» «Собака.ru» выбрала девять лучших пивных баров и кафе города.
9 лучших пивных заведений в Петербурге
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AF Brew Taproom
AF Brew Taproom
Второе заведение пивоваров AF Brew научило город слову «тапрум» — это формат бара при пивоварне. Их уникален планировкой, открывающей цеха гостям, свежестью (и хорошим безумием!) релизов и размещением в первом пивоваренном заводе России им. Степана Разина 1790-х годов постройки.
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AF Brew Taproom
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Dickens
Dickens
Легендарный британский паб блюдет каноны с 1999 года. Пьют стауты, биттеры, эли — всю классику островной школы, смотрят АПЛ, огромный английский завтрак до 17:00 — двадцать лет истории оставили на интерьере свои следы, но тем лишь приблизили его к лучшим образцам жанра.
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Dickens
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Every Dog Bar
Every Dog Bar
Если брать пиво как обязательный элемент футбольной субкультуры, то за этой барной стойкой. Несмотря на постоянную явку фанатов, даже неофиту тут комфортно. Льют английский пейл эль и американский IPA, последний — крепостью 7, 77% — сварен, видимо, на удачу.
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Every Dog Bar
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O'Duvan
O'Duvan
Смелый эксперимент над форматом британского паба: дизайн переосмысляет обязательные элементы вроде красно-белой гаммы и наличия стоячих мест, пиво — только английское, но никакого масс-маркета; особая гордость — касковые эли, разлитые без углекислого газа.
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O'Duvan
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Redrum
Redrum
Своим первым заведением пивовары AF Brew в 2015 году познакомили Петербург с форматом крафтового бара. Он должен выглядеть стильно — аутфит Redrum можно спутать с кафе-мороженым, закусывать в нем следует модной едой — тут это сезонные смерребреды.
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Redrum
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The Red Corner
The Red Corner
В пабе The Hat Group по образцу восточноевропейских баров часть интерьерного винтажа — лепнину и эркеры — оставили нетронутой, поэтому складывается ощущение, что эта питейная была тут всегда, разве что пивная карта с необычными странами вполне современная.
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The Red Corner
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«Траппист»
«Траппист»
В бельгийском ресторане группы Dreamteam не только лучшая коллекция бельгийского пива в России, но и самое внимательное к ней отношение: все трапписты подаются в оригинальных бокалах, все блонды, дюббели, ламбики и гёзы в меню снабжены точными профилями с описанием.
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«Траппист»
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«Пивная диета»
«Пивная диета»
Ботл-шоп и бар с планировкой хоббитовской норы любя называют «кислым подвалом»: на 6 из 18 кранов стоят соответствующие сорта. Смелые релизы из США, Скандинавии и России от томатного гозе до мангового сауэр эля льют под ямайский грув 1960-х — тут еще находится магазин винила Music Ltd.
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«Пивная диета»
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«Фарш & Бочка»
«Фарш & Бочка»
В баре от Dreamteam со специальной системой хранения и разлива пива мультинациональная карта: гавайский голден эль, вайценбок из Баварии, калифорнийский стаут — все стили представлены проверенными образцами. Плюс отлично кормят своими колбасками, а сытное и демократичное обеденное меню так и вовсе бесценно.
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«Фарш & Бочка»
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