Смузи-боул

В одной из лучших кофеен «Голицын Лофта» делают отличный смузи-боул, каждые три месяца обновляя его в соответствии с сезоном — голубику летом, скажем, меняют на малину. К хрустящей домашней граноле еще идут свежие фрукты — банан и клубника: все вместе рекомендовано не только как завтрак, но и как дельный перекус в течение дня.