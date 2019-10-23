По части вариативности с боулами на ресторанном рынке по-прежнему не может тягаться ни одно блюдо. В разных интерпретациях это может быть сытный салат, гарнир, завтрак или полноценное второе блюдо. В рамках ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» мы выбрали пять самых удачных версий.
Киноа с тыквой
Важный ЗОЖ-проект переехал с Петроградской стороны: теперь к авторитетам по здоровой еде ходят на Василеостровский рынок. Одно из лучших своих блюд они не позиционируют как боул, но логика та же — много продуктов небольшим объемом: киноа, тыква, морковь, кокосовые сливки, немного меда, шпинат, рукола и черри.
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«Зеленый сад»
Адрес: «Василеостровский рынок», Большой пр. В.О. 16
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Поке с креветкой
В калифорнийской покерии масштабный список боулов, поке и смузи-боулов — всего, что можно уложить в миску, которую именно так — мини-порциями разных продуктов — наполняли страждущему Будде. Самый цветистый — боул с креветкой, куда еще кладут ананас, чуку, соус чили, имбирь и такуан из дайкона.
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«О, мой боул!»
Адрес: Гороховая ул., 51
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Смузи-боул
В одной из лучших кофеен «Голицын Лофта» делают отличный смузи-боул, каждые три месяца обновляя его в соответствии с сезоном — голубику летом, скажем, меняют на малину. К хрустящей домашней граноле еще идут свежие фрукты — банан и клубника: все вместе рекомендовано не только как завтрак, но и как дельный перекус в течение дня.
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|The Doris Day
Адрес: «Голицын Лофт», наб. реки Фонтанки, 20
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