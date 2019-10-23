18+

5 лучших боулов в кафе и ресторанах Петербурга

По части вариативности с боулами на ресторанном рынке по-прежнему не может тягаться ни одно блюдо. В разных интерпретациях это может быть сытный салат, гарнир, завтрак или полноценное второе блюдо. В рамках ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» мы выбрали пять самых удачных версий. 

 

Ахи-поке с тунцом

Покерий в Петербурге за год появилось немало, но один из лучших образцов жанра гавайского поке — в пан­азиатском ресторане, где оно появилось одним из первых в городе. На паровом рисе свежайший тунец, капуста кимчи, чука, огурец и два магнетических соуса: сливочный на икре масаго и острый на бобовой пасте.

 
Made in China

Адрес: Большая Морская ул., 35
   

Боул с песто из морковной ботвы

Шеф-повар Виктория Мосина закупает морковку целиком и, начисто отмыв, корнеплод запекает, а из ботвы делает песто. Соединяет их с тартаром из кабачков и баклажанов, хумусом с чили-маслом, черри, маринованным луком, каперсами и печеными перцами — получается многогранный ансамбль вкусов и текстур, к тому же с элементами zero waste.

 
Grün

Адрес: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40a
   

Киноа с тыквой

Важный ЗОЖ-проект переехал с Петроградской стороны: теперь к авторитетам по здоровой еде ходят на Василеостровский рынок. Одно из лучших своих блюд они не позиционируют как боул, но логика та же — много продуктов небольшим объемом: киноа, тыква, морковь, кокосовые сливки, немного меда, шпинат, рукола и черри.

 

«Зеленый сад»
Адрес: «Василеостровский рынок», Большой пр. В.О. 16
   

Поке с креветкой

В калифорнийской покерии масштабный список боулов, поке и смузи-боулов — всего, что можно уложить в миску, которую именно так — мини-порциями разных продуктов — наполняли страждущему Будде. Самый цветистый — боул с креветкой, куда еще кладут ананас, чуку, соус чили, имбирь и такуан из дайкона. 

 

«О, мой боул!»
Адрес: Гороховая ул., 51
   

Смузи-боул

В одной из лучших кофеен «Голицын Лофта» делают отличный смузи-боул, каждые три месяца обновляя его в соответствии с сезоном — голубику летом, скажем, меняют на малину. К хрустящей домашней граноле еще идут свежие фрукты — банан и клубника: все вместе рекомендовано не только как завтрак, но и как дельный перекус в течение дня.

 

The Doris Day
Адрес: «Голицын Лофт», наб. реки Фонтанки, 20

Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.

Маргарита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты