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«Собака.ru» объявила финалистов премии «Что где есть в Петербурге» 2019 года

15 октября завершилось голосование на сайте премии «Что где есть в Петербурге». Редакция «Собака.ru» поздравляет всех участников и финалистов премии и публикует тройки победителей в каждой номинации. 

Теперь к закрытому голосованию приступают фуди — главные гастрономические энтузиасты Петербурга. Они выберут заведения, блюда и шефов, чьи имена будут объявлены 25 октября на церемонии вручения премии.

  • Animals

  • Department 57

  • Meal

Лучший новый ресторан

  • Animals
  • Department 57
  • Meal
  • 1880
  • Commons
  • Ezo
  • Harvest
  • Hunt
  • MA
  • Mama tuta
  • Nama
  • The Sizzle
  • Vilnis

  • J. Ramen

  • Paloma Cantina

  • «Футура»

Лучший новый ресторан на каждый день

  • J. Ramen
  • Paloma Cantina
  • «Футура»
  • Bestie
  • Giulietta
  • Grün
  • Ikigai
  • «Гужва»
  • «Линдфорс»
  • «Пиццерия 1/6»

  • Bolshecoffee roasters

  • «КофеВиноLab»

  • Sibaristica

Лучшая новая кофейня

  • Bolshecoffee roasters
  • Sibaristica
  • «КофеВиноLab»
  • Cake & Breakfast 2.0.

  • Every Dog Bar

  • O’Duvan

  • «Фарш & Бочка»

Лучшее пивное заведение

  • Every Dog Bar
  • O’Duvan
  • «Фарш & Бочка»
  • AF Brew Taproom
  • Dickens
  • Redrum
  • The Red Corner
  • «Пивная диета»
  • «Траппист»

Лучший русский ресторан

  • Petrov-Vodkin
  • «Банщики»
  • «Гусары»
  • Le Courage
  • «Косуля»
  • «Мейерхольд»
  • «Русская рюмочная №1»
  • «Шаляпин»

  • Арслан Бердиев

  • Дмитрий Блинов

  • Виктория Мосина

Лучший шеф-повар

  • Арслан Бердиев
  • Дмитрий Блинов
  • Виктория Мосина
  • Игорь Гришечкин
  • Артем Гребенщиков
  • Олеся Дробот

  • Виталий Северинов

  • Михаил Падисов

  • Тарас Завальнюк

Лучший бармен

  • Тарас Завальнюк
  • Михаил Падисов
  • Виталий Северинов
  • Анастасия Пурина
  • Сергей Ивашкевич

  • Наталья Маркова

  • Евгений Усачев

  • Евгений Шамов

Лучший сомелье

  • Наталья Маркова
  • Евгений Усачев
  • Евгений Шамов
  • Арсений Гордиенко
  • Максим Дмитриев
  • Снежана Ревчук

  • Анна Красовская

  • Ирина Лылова

  • Марина Соловьева

Лучший кондитер

  • Анна Красовская
  • Ирина Лылова
  • Марина Соловьева
  • Алексей Гребенщиков
  • Наира Соседова
  • Дмитрий Шибков

  • Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева

  • Владимир Николаев

  • Варвара Яровая

Экоактивисты

  • Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева
  • Владимир Николаев
  • Варвара Яровая
  • Ольга Полякова и Ася Сеничева

  • Мария Дементьева

  • Павел Демин

  • Артем Чудненко

Прорыв года среди молодых поваров

  • Мария Дементьева
  • Павел Демин
  • Артем Чудненко
  • Дмитрий Рощин

  • С матбухой в Easy Hummus

  • Из печеного перца в The Repa

  • С чоризо в Saviv

Лучший хумус

  • С матбухой в Easy Hummus
  • Из печеного перца в The Repa
  • С чоризо в Saviv
  • Из гороха с чипсами из лаваша в «Кококо»
  • Из кукурузы в Commons
  • C телятиной в Mama tuta

  • Капуста в соусе из домашнего сыра в Duo

  • Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka Family

  • Цветная капуста с чоризо и грибами в MadLabBar

Лучшая капуста

  • Капуста в соусе из домашнего сыра в Duo
  • Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka Family
  • Цветная капуста с чоризо и грибами в MadLabBar
  • Брокколи на углях в Kuznya
  • Брокколи с васаби-йогуртом в Nama
  • Пирог из цветной капусты в Harvest
  • Стейк из капусты в «Кококо»

  • Friends of Friends

  • Mad Espresso Team

  • Saviv

Лучшие завтраки

  • Friends of Friends
  • Mad Espresso Team
  • Saviv
  • Astoria Cafe
  • Charlie
  • Italy
  • Kuznya Cafe
  • Le Moujik
  • The Sizzle
  • «Мечтатели»
  • «Смена»

  • Ахи-поке в Made in China

  • Боул с песто из морковной ботвы в Grün

  • Поке с креветкой в «О, мой боул!»

Лучший боул

  • Ахи-поке в Made in China
  • Боул с песто из морковной ботвы в Grün
  • Поке с креветкой в «О, мой боул!»
  • Киноа с тыквой в «Зеленом саду»
  • Смузи-боул в The Doris Day

  • Камчатский «Бон-бон» в «Рыбе моей мечты»

  • Севиче из североморских мидий в Mr. Bo

  • Томатный суп с козырьковой охотской креветкой в «Находке»

Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов

  • Камчатский краб «Бон-бон» в «Рыбе моей мечты»
  • Севиче из североморских мидий в Mr. Bo
  • Томатный суп с козырьковой охотской креветкой в «Находке»
  • Вуаль из магаданской креветки в ArtCaviar
  • Котлетки из камчатского краба в «Русской рыбалке» на Крестовском острове
  • Мурманский гребешок с гречей в Duo
  • Паста с черноморскими вонголе в Probka
  • Хенд-ролл с мурманским гребешком в Nama
  • Черноморские мидии в «Трапписте»

  • Joly Woo

  • «Едим руками»

  • «Пряности и радости»

Лучшая доставка (специальная номинация от Delivery Club) 

  • Joly Woo
  • «Едим руками»
  • «Пряности и радости»
  • #Farш
  • Fiolet
  • Hunt
  • Moo Moo Burgers
  • «Сыроварня»
  • «Укроп»

Напоминаем, что на протяжении всего голосования техническая служба сайта «Собака.ru» следила за подозрительной активностью у номинантов. Мы сняли голоса, увеличенные автоматическими или коммерческими способами. Эта практика распространяется на все премии «Собака.ru»: алгоритм работы с пользовательским голосованием техническими службами издательского дома отработан на более, чем десятилетнем опыте проведения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

За новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram.

Маргарита Шмакова,
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