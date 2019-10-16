15 октября завершилось голосование на сайте премии «Что где есть в Петербурге». Редакция «Собака.ru» поздравляет всех участников и финалистов премии и публикует тройки победителей в каждой номинации.
«Собака.ru» объявила финалистов премии «Что где есть в Петербурге» 2019 года
Теперь к закрытому голосованию приступают фуди — главные гастрономические энтузиасты Петербурга. Они выберут заведения, блюда и шефов, чьи имена будут объявлены 25 октября на церемонии вручения премии.
- Animals
- Department 57
- Meal
- 1880
- Commons
- Ezo
- Harvest
- Hunt
- MA
- Mama tuta
- Nama
- The Sizzle
- Vilnis
Лучший новый ресторан на каждый день
- J. Ramen
- Paloma Cantina
- «Футура»
- Bestie
- Giulietta
- Grün
- Ikigai
- «Гужва»
- «Линдфорс»
- «Пиццерия 1/6»
- Bolshecoffee roasters
- Sibaristica
- «КофеВиноLab»
- Cake & Breakfast 2.0.
- Every Dog Bar
- O’Duvan
- «Фарш & Бочка»
- AF Brew Taproom
- Dickens
- Redrum
- The Red Corner
- «Пивная диета»
- «Траппист»
- Petrov-Vodkin
- «Банщики»
- «Гусары»
- Le Courage
- «Косуля»
- «Мейерхольд»
- «Русская рюмочная №1»
- «Шаляпин»
- Арслан Бердиев
- Дмитрий Блинов
- Виктория Мосина
- Игорь Гришечкин
- Артем Гребенщиков
- Олеся Дробот
- Тарас Завальнюк
- Михаил Падисов
- Виталий Северинов
- Анастасия Пурина
- Сергей Ивашкевич
- Наталья Маркова
- Евгений Усачев
- Евгений Шамов
- Арсений Гордиенко
- Максим Дмитриев
- Снежана Ревчук
- Анна Красовская
- Ирина Лылова
- Марина Соловьева
- Алексей Гребенщиков
- Наира Соседова
- Дмитрий Шибков
- Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева
- Владимир Николаев
- Варвара Яровая
- Ольга Полякова и Ася Сеничева
Прорыв года среди молодых поваров
- Мария Дементьева
- Павел Демин
- Артем Чудненко
- Дмитрий Рощин
- С матбухой в Easy Hummus
- Из печеного перца в The Repa
- С чоризо в Saviv
- Из гороха с чипсами из лаваша в «Кококо»
- Из кукурузы в Commons
- C телятиной в Mama tuta
- Капуста в соусе из домашнего сыра в Duo
- Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka Family
- Цветная капуста с чоризо и грибами в MadLabBar
- Брокколи на углях в Kuznya
- Брокколи с васаби-йогуртом в Nama
- Пирог из цветной капусты в Harvest
- Стейк из капусты в «Кококо»
- Friends of Friends
- Mad Espresso Team
- Saviv
- Astoria Cafe
- Charlie
- Italy
- Kuznya Cafe
- Le Moujik
- The Sizzle
- «Мечтатели»
- «Смена»
- Ахи-поке в Made in China
- Боул с песто из морковной ботвы в Grün
- Поке с креветкой в «О, мой боул!»
- Киноа с тыквой в «Зеленом саду»
- Смузи-боул в The Doris Day
Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов
- Камчатский краб «Бон-бон» в «Рыбе моей мечты»
- Севиче из североморских мидий в Mr. Bo
- Томатный суп с козырьковой охотской креветкой в «Находке»
- Вуаль из магаданской креветки в ArtCaviar
- Котлетки из камчатского краба в «Русской рыбалке» на Крестовском острове
- Мурманский гребешок с гречей в Duo
- Паста с черноморскими вонголе в Probka
- Хенд-ролл с мурманским гребешком в Nama
- Черноморские мидии в «Трапписте»
Лучшая доставка (специальная номинация от Delivery Club)
- Joly Woo
- «Едим руками»
- «Пряности и радости»
- #Farш
- Fiolet
- Hunt
- Moo Moo Burgers
- «Сыроварня»
- «Укроп»
Напоминаем, что на протяжении всего голосования техническая служба сайта «Собака.ru» следила за подозрительной активностью у номинантов. Мы сняли голоса, увеличенные автоматическими или коммерческими способами. Эта практика распространяется на все премии «Собака.ru»: алгоритм работы с пользовательским голосованием техническими службами издательского дома отработан на более, чем десятилетнем опыте проведения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
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