9 лучших блюд из отечественных морепродуктов в петербургских ресторанах

Мурманский гребешок с гречей

Свежий в огуречном соусе в Harvest, с кремом из кукурузы в Duo. Asia — в заведениях Дмитрия Блинова много прекрасных блюд с гребешками, но им не догнать легенду — те, что с гречей и копченой уткой в Duo: в месяц их съедают по 800 порций. В неизменном виде они держатся в меню пять с половиной лет — иначе городские едоки просто поднимут бунт.