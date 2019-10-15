Магаданские креветки, черноморские мидии и камчатские крабы – российские морепродукты за последние пару лет буквально захватили петербургские рестораны. Такой тренд можно только приветствовать. Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов».
9 лучших блюд из отечественных морепродуктов в петербургских ресторанах
Вуаль из магаданской креветки
Высокохудожественное блюдо Романа Палкина в новом икорном ресторане: окрас креветок всегда напоминал ему камуфляжный принт, поэтому он решил приблизить их к фактуре ткани — отбил, выдержал в воде при 75 °C и стилизовал ярчайшими аксессуарами — арбузом и икрой щуки, заправленной для освежения рецепторов маслом из апельсина.
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Art-Caviar
Камчатский краб «Бон-бон»
Краб в новом рыбном ресторане ZL Group в отдельном особняке Путиловых, скорее, не блюдо, а гастрономический этюд или съедобная инсталляция: краба порубили с креветками, смешали с майонезом, дополнили икрой тобико, скатали в шарик, веером обложили слайсами авокадо и шпажкой проткнули пипеткой с васаби-соусом.
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«Рыба моей мечты»
Котлетки из камчатского краба
Нежнейшее блюдо заказывают с ударной частотой — каждые три часа. Ноу-хау — добавить в котлеты к крабу свежую форель, только что выловленную из своих садков, приготовить на пару и сопроводить цветной капустой, взбитой в сифоне в мусс.
|«Русская рыбалка» на Крестовском острове
Адрес: Южная дор., 11
Мурманский гребешок с гречей
Свежий в огуречном соусе в Harvest, с кремом из кукурузы в Duo. Asia — в заведениях Дмитрия Блинова много прекрасных блюд с гребешками, но им не догнать легенду — те, что с гречей и копченой уткой в Duo: в месяц их съедают по 800 порций. В неизменном виде они держатся в меню пять с половиной лет — иначе городские едоки просто поднимут бунт.
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Duo
Паста с черноморскими вонголе
Мнацаканов, паста, Probka — триумвират, чья сила неподвластна ни времени, ни обстоятельствам. Спагетти с вонголе едят с самого первого дня открытия — считай, нулевой километр среди паст, точка отсчета: спагетти из Граньяно, чеснок, чили, петрушка, вино, вонголе, черри и оливковое масло — ничего лишнего.
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Probka
Севиче из североморских мидий
Рецепт мидий а‑ля чалака — как в портовом Кальяо в Перу — Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов переписали. Кроме свежайших морепродуктов туда идут кукуруза, кинза и помидоры: у них первая стала майонезом, вторая — кремом, третьи — острой томатной водой. Блинов, попробовав это севиче, употребил слово outstanding.
|Mr. Bo
Адрес: Манежный пер., 2
Томатный суп с козырьковой креветкой
Главный ньюкамер из отечественных морепродуктов в сезоне 2018–2019 годов — козырьковая креветка, которую привозят из Охотского моря, — сладкая, пятнистая и похожа на дракончика. В рыбной «Находке» с ней делают томатный суп: летом он в стиле гаспачо, с сентября его делают горячим, плотным и сытным.
|«Находка»
Адрес: Малая Морская ул., 18
Хенд-ролл с мурманским гребешком
Босс московских «Недальнего Востока» и Lucky Izakaya Глен Баллис рыбу требует только спецбортом из Японии, а вот гребешок признает только русский. В его Nama он заворачивает их в хенд-роллы — это классная альтернатива привычным роллам: они не разрезаны, поэтому их удобно есть прямо руками и вкус продукта чувствуется лучше.
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Nama
Черноморские мидии
5 тонн в год — столько съедают мидий в бельгийском ресторане из семейства Dreamteam: они служат главным специалитетом со дня открытия в 2012 году. Их в горшочках с теплым луковым багетом подают в томатном соусе с орегано и в кокосовом молоке с лемонграссом, но статистика неумолима: с блю чиз и в сливках у гостей самые любимые.
|«Траппист»
Адрес: ул. Радищева, 36/17
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