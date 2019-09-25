7 лучших блюд из капусты в петербургских ресторанах

В 2019 году капуста наконец стала главным локальным продуктом: в умении обращаться с ней соревнуются и заслуженные кулинарные мастера, и начинающие шефы. Выражаем нашу любовь к капусте (а точнее сразу к нескольким ее разновидностям) и представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» в специальной категории.