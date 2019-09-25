7 лучших блюд из капусты в петербургских ресторанах
В 2019 году капуста наконец стала главным локальным продуктом: в умении обращаться с ней соревнуются и заслуженные кулинарные мастера, и начинающие шефы. Выражаем нашу любовь к капусте (а точнее сразу к нескольким ее разновидностям) и представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» в специальной категории.
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Брокколи на углях
Брокколи на углях
Глен Баллис — поэт овощной гастрономии: капусту по-разному рифмует бесконечно. В подшефном ему ресторане брокколи с огня соединяют со страчателлой, финиковым дрессингом и базиликовым маслом.
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Kuznya
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Брокколи с васаби-йогуртом
Брокколи с васаби-йогуртом
Шеф Глен Баллис готовил овощи еще тогда, когда это не было модно, так что рецепт проверен временем: брокколи обжаривают на теппане и снабжают соусом карри с йогуртом и васаби.
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Nama
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Капуста в соусе из домашнего сыра
Капуста в соусе из домашнего сыра
Роман петербургских фуди с овощами начался, когда Дмитрий Блинов в 2014 году приготовил ее — капусту, запеченную с маслом и солью и обжаренную на гриле, с соусом с сулугуни и трюфелем.
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Duo
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Пирог из цветной капусты
Пирог из цветной капусты
Хотя Дмитрий Блинов все время меняет подачу блюда, его гипнотическая сила неизменна: рубленую цветную капусту запекают в слоеном тесте и соединяют с соусом из сморчков и сливок.
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Harvest
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Стейк из капусты
Стейк из капусты
Бренд-шеф Игорь Гришечкин не был бы собой, если б даже капустному стейку не подыскал коннотации из меню нашего детства: к нему у него идет соус со сметаной и хрустящий рис — как аллюзия на ленивые голубцы.
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«Кококо»
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Цветная капуста в соусе из анчоусов
Цветная капуста в соусе из анчоусов
Шеф Антонио Фреза в январе 2019 года в Probka запек цветную капусту, добавил соус «Цезарь» с ворчестером, петрушку и пармезан: блюдо так понравилось, что его ввели почти везде у Мнацаканова — за 8 месяцев съели 12 000 порций.
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Probka
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Цветная капуста с чоризо и грибами
Цветная капуста с чоризо и грибами
Рецепт с повышенной концентрацией умами: капусту обжаривают вместе с грибами — муэр и шиитаке — и подают со стружкой чоризо и соусом на сливках и трюфельной пасте.
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MadLabBar
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