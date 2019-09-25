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7 лучших блюд из капусты в петербургских ресторанах

В 2019 году капуста наконец стала главным локальным продуктом: в умении обращаться с ней соревнуются и заслуженные кулинарные мастера, и начинающие шефы. Выражаем нашу любовь к капусте (а точнее сразу к нескольким ее разновидностям) и представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» в специальной категории.

  • Брокколи на углях

Брокколи на углях

Глен Баллис — поэт овощной гастрономии: капусту по-разному рифмует бесконечно. В подшефном ему ресторане брокколи с огня соединяют со страчателлой, финиковым дрессингом и базиликовым маслом.

 

Kuznya
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2 
   

 

  • Брокколи с васаби-йогуртом

Брокколи с васаби-йогуртом

Шеф Глен Баллис готовил овощи еще тогда, когда это не было модно, так что рецепт проверен временем: брокколи обжаривают на теппане и снабжают соусом карри с йогуртом и васаби.

 

Nama
Адрес: Ковенский пер., 5
   

 

  • Капуста в соусе из домашнего сыра

Капуста в соусе из домашнего сыра

Роман петербургских фуди с овощами начался, когда Дмитрий Блинов в 2014 году приготовил ее — капусту, запеченную с маслом и солью и обжаренную на гриле, с соусом с сулугуни и трюфелем.

 

Duo
Адрес: Кирочная ул., 8А
   

 

  • Пирог из цветной капусты

Пирог из цветной капусты

Хотя Дмитрий Блинов все время меняет подачу блюда, его гипнотическая сила неизменна: рубленую цветную капусту запекают в слоеном тесте и соединяют с соусом из сморчков и сливок.

 

Harvest
Адрес: пр. Добролюбова, 11
   

 

  • Стейк из капусты

Стейк из капусты

Бренд-шеф Игорь Гришечкин не был бы собой, если б даже капустному стейку не подыскал коннотации из меню нашего детства: к нему у него идет соус со сметаной и хрустящий рис — как аллюзия на ленивые голубцы.

 

«Кококо»
Адрес: Вознесенский пр., 6
   

 

  • Цветная капуста в соусе из анчоусов

Цветная капуста в соусе из анчоусов

Шеф Антонио Фреза в январе 2019 года в Probka запек цветную капусту, добавил соус «Цезарь» с ворчестером, петрушку и пармезан: блюдо так понравилось, что его ввели почти везде у Мнацаканова — за 8 месяцев съели 12 000 порций.

 

Probka
Адрес: Зоологический пер., 2-4
   

 

  • Цветная капуста с чоризо и грибами

Цветная капуста с чоризо и грибами

Рецепт с повышенной концентрацией умами: капусту обжаривают вместе с грибами — муэр и шиитаке — и подают со стружкой чоризо и соусом на сливках и трюфельной пасте.

 

MadLabBar
Адрес: ул. Достоевского, 19/21
   

 

Проголосовать за номинантов ресторанной премии «Собака.ru» можно на сайте. За новостями удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя в Telegram.

 

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