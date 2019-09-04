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Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2019»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

«Собака.ru» опубликовала список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более сотни номинантов — именно эти заведения, блюда и люди, по мнению редакции, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.

ПРОЕКТЫ

Лучший новый ресторан 

Лучший новый ресторан на каждый день

Лучшая новая кофейня

Лучшее пивное заведение 

Лучший русский ресторан

 

ЛЮДИ

Лучший шеф-повар

Лучший бармен 

Лучший сомелье 

Лучший кондитер 

Эко-активисты 

Прорыв года среди молодых поваров

 

БЛЮДА

Лучший хумус 

Лучшая капуста

Лучшие завтраки

Лучший боул

Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов

 

Открытое голосование на сайте премии продлится до 15 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Право выбрать лучших из них мы традиционно предоставим главным петербургским фуди, а о результатах их закрытого голосования объявим уже на самой церемонии 25 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram.

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