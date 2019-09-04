Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2019»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование
«Собака.ru» опубликовала список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте. В этом году в лонг-лист вошло более сотни номинантов — именно эти заведения, блюда и люди, по мнению редакции, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.
ПРОЕКТЫ
Лучший новый ресторан
- 1880
- Animals
- Commons
- Department 57
- Ezo
- Harvest
- Hunt
- Le Moujik
- MA
- Mama tuta
- Meal
- Nama
- The Sizzle
- Vilnis
Лучший новый ресторан на каждый день
Лучшая новая кофейня
Лучшее пивное заведение
- AF Brew Taproom
- Dickens
- Every Dog Bar
- O’Duvan
- Redrum
- The Red Corner
- «Пивная диета»
- «Траппист»
- «Фарш & Бочка»
Лучший русский ресторан
ЛЮДИ
Лучший шеф-повар
Лучший бармен
Лучший сомелье
Лучший кондитер
Эко-активисты
- Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева
- Владимир Николаев
- Варвара Яровая
- Ольга Полякова и Ася Сеничева
Прорыв года среди молодых поваров
БЛЮДА
Лучший хумус
- Из гороха с чипсами из лаваша в «Кококо»
- Из кукурузы в Commons
- Из печеного перца в The Repa
- С матбухой в Easy Hummus
- C телятиной в Mama tuta
- С чоризо в Saviv
Лучшая капуста
- Брокколи на углях в Kuznya
- Брокколи с васаби-йогуртом в Nama
- Капуста в соусе из домашнего сыра в Duo
- Пирог из цветной капусты в Harvest
- Стейк из капусты в «Кококо»
- Цветная капуста в соусе из анчоусов в Probka Family
- Цветная капуста с чоризо и грибами в MadLabBar
Лучшие завтраки
- Astoria Cafe
- Charlie
- Friends of Friends
- Italy
- Kuznya Cafe
- Le Moujik
- Mad Espresso Team
- Saviv
- The Sizzle
- «Мечтатели»
- «Смена»
Лучший боул
- Ахи-поке в Made in China
- Боул с песто из морковной ботвы в Grün
- Киноа с тыквой в «Зеленом саду»
- Поке с креветкой в «О, мой боул!»
- Смузи-боул в The Doris Day
Лучшее блюдо из отечественных морепродуктов
- Вуаль из магаданской креветки в ArtCaviar
- Камчатский «Бон-бон» в «Рыбе моей мечты»
- Котлетки из камчатского краба в «Русской рыбалке» на Крестовском острове
- Мурманский гребешок с гречей в Duo
- Паста с черноморскими вонголе в Probka
- Севиче из североморских мидий в Mr. Bo
- Томатный суп с козырьковой охотской креветкой в «Находке»
- Хенд-ролл с мурманским гребешком в Nama
- Черноморские мидии в «Трапписте»
Открытое голосование на сайте премии продлится до 15 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Право выбрать лучших из них мы традиционно предоставим главным петербургским фуди, а о результатах их закрытого голосования объявим уже на самой церемонии 25 октября!
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram.
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