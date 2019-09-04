Ресторанная премия «Что где есть в Петербурге 2019»: «Собака.ru» объявила номинантов и запустила онлайн-голосование

«Собака.ru» опубликовала список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» и открыла онлайн-голосование на ее официальном сайте . В этом году в лонг-лист вошло более сотни номинантов — именно эти заведения, блюда и люди, по мнению редакции, делают ресторанную и барную индустрию города лучше.

Открытое голосование на сайте премии продлится до 15 октября. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Право выбрать лучших из них мы традиционно предоставим главным петербургским фуди, а о результатах их закрытого голосования объявим уже на самой церемонии 25 октября!

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании можно узнать на сайте, а за новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге, а также на канале ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram.