Всеобщий тренд на экологичность подхватили и в гастро-среде. Сейчас в переработку мусора вовлечено уже 50 баров и ресторанов города, собираются конференции по фудактивизму и даже действует кейтеринг, в котором используют продукты, предназначенные на выброс. С гордостью представляем главных экоактивистов города – номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге».