Всеобщий тренд на экологичность подхватили и в гастро-среде. Сейчас в переработку мусора вовлечено уже 50 баров и ресторанов города, собираются конференции по фудактивизму и даже действует кейтеринг, в котором используют продукты, предназначенные на выброс. С гордостью представляем главных экоактивистов города – номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге».
4 экологических проекта в барах и ресторанах, которые делают Петербург лучше
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Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева
Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева
Бартендер из El Copitas Евгения и дипломированный эколог Анастасия вызвали ресторанную индустрию на #formemorychallenge — организовали вывоз и сдачу на переработку стекла из общепита: статистика впечатляет — за полгода с их помощью на ресайкл ушло 50 тонн, к начинанию присоединилось около полусотни заведений.
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Владимир Николаев
Бармен и босс баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» придумал и развивает программу по системному сокращению отходов в общепите: участникам поставляют экологичные POS-материалы и, когда необходимо, вывозят стекло и отдают на переработку — в проекте уже 50 заведений, от старожила бара Terminal до нового ресторана Le Courage.
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Варвара Яровая
Варвара Яровая
Сотрудник российского подразделения «Гринпис» помогает по всей России отказываться от одноразовых стаканчиков для кофе: присоединившийся к продюсируемой ею акции My Cup, Please общепит мотивирует напитки в свою посуду скидками и бонусами — на карте mycupplease.ru уже 40 городов и 1100 активных точек.
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Ольга Полякова и Ася Сеничева
Идеолог объединения «Трава» Ольга в составе классной команды ведет объединение «Еда спасёт мир» — это кейтеринг, который использует продукты, предназначенные на выброс, и собирает Wasteconf— конференции по фуд-активизму, где рестораторы обмениваются опытом, а участники учатся готовить из ненужной еды. В оргкомитет также входит Ася, в активе которой еще один проект — телеграм-канал «Подожди, я доем!».
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