6 лучших бартендеров Петербурга

Дмитрий Суворов

Orthodox

Один из патриархов миксологии написал феноменальную коктейльную карту для Orthodox, о которой за первый год жизни бара заговорили как об одной из лучших в России: все ингредиенты там с русскими корнями — будь то гречишный полугар или ликер из горечавки.