6 лучших бартендеров Петербурга
Рассказываем, к кому зайти на коктейль сегодня вечером. Все они номинанты нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге 2018. В тройку, напомним, вошли Артем Перук (El Copitas Bar), Лионель Рабеаривелу (Imbibe) и Дмитрий Суворов (Orthodox). Победителем стал Артем Перук.
Артем Перук
El Copitas Bar
Совладельца El Copitas Bar в Петербурге не застать: талантливый спикер читает лекции и учит готовить ромашковую «Палому» от Сибири до Нового Орлеана, где на фестивале Tales of the Cocktail он представил книгу своего бара про русский бартендинг, и задерживается только на страницах стритстайл-глянца — за образцовые луки в спортивных костюмах.
Бартендер, к которому в бар Imbibe фуди ходят на гастрономичный твист на гимлет с эвкалиптом и лаврушкой, в 2018 году блистал на главном индустриальном конкурсе Diageo Reserve World Class: победил на этапе Host Your Guest и в финале вышел в топ-3 лучших, выиграв конкурс на авторский пунш.
Владимир Николаев
«Полторы комнаты»
Совладелец «Полторы комнаты», первого бара с фудпейрингом в Петербурге, где придумали джин подавать с тартаром из ананасом, открыл в себе таланты инженера и ученого: придумал производство ферментированных соусов Lavina и занялся нейрогастрономией — связью восприятия еды с ее цветом и текстурой.
Сэм Коняхин
Kabinet, Kombucha Bistro&Bar
Совладелец бара Kabinet и фронтмен группы D-Pulse всегда предугадывает барные тренды — так было с винными коктейлями и алкомороженым, так произошло и с комбучей – ее он подает в своем новом одноименном бистро. И – спойлер! – Сэм вместе с командой готовит новый проект.
Один из патриархов миксологии написал феноменальную коктейльную карту для Orthodox, о которой за первый год жизни бара заговорили как об одной из лучших в России: все ингредиенты там с русскими корнями — будь то гречишный полугар или ликер из горечавки.
Тимофей Хмелев
«Хроники»
Писатель и распорядитель стойки бара «Хроники» — драгоценный образец бартендера, который прежде всего — умный и чуткий собеседник: смешивая нам «Сводобную Ингрию» и эталонный негрони, он написал роман «Кикер», о котором критики говорят как о большом явлении русской литературы и сравнивают автора с Селинджером.
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