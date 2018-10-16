Знакомьтесь, лучшие молодые шеф-повара Петербурга
Представляем вам молодых шефов, которые имеют все шансы стать главными лицами гастрономического Петербурга в ближайшем будущем. Представляем вам номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов».
Автор кулинарной книги «The Китчен», потренировавшись на кухне велнес-центра Ra Family, в ресторане здорового питания «Зеленый сад» подсадил городских фуди на моднейшие боулы — миски с полезными продуктами, не смешанными друг с другом.
Руслан Евстигнеев
Roots by DuoBand
Казанский шеф в 2017 году стал лучшим на полуфинале конкурсе S.Pellegrino Young Chef: в его блюде «Взгляд кочевника на ужин» солировали конина, кумыс и ячмень. А когда Евстигнеев переехал в Петербург, его взял под опеку Дмитрий Блинов — в Duoband Руслан отвечал за киоск Roots на маркете Mercato Locale, а теперь будет готовить в новом ресторане на Добролюбова.
Шеф, которой на кейтеринговых линиях доводилось кормить первых лиц государства, включая Медведева, в новом ресторане «Мы дружим» проработала полгода, но запомнилась выдающимся игровым меню, где панакота могла быть стилизована под бокал с элем, а в состав тирамису входил краб. Теперь она – концепт-шеф ресторана «Сырник», и ее тартар из лосося на подушке из авокадо и кремом из манго и филе индейки из корня сельдерея и крыжовника обещают стать новыми хитами заведения.
Подписчики инстаграм-аккаунта кондитера из «Полного балета» заслуженно называют его художником: тарты, бисквиты и крема у него принимают формы черепов, бриллиантов и неотличимых от оригинала вишни или лайма — своим техникам он учит на мастер-классах по всей России.
Роман Киселев
Работает над новым авторским проектом
Выпускник школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu в 2017 году переехал из московского Fahrenheit в петербургский ресторан Volna и ворвался в наши сердца с фирменным стейком из капусты — его меню, действовавшее до весны 2018-го, раздавали комплименты все фуди города. Недавно Роман посетил Noma – не знаем, судьбоносный ли это был визит, но сейчас Киселев работает над несколькими проектами, в том числе одним авторским – его открытие запланировано на начало следующего года.
Стаж в Buddha Bar и Ginza Project дали шефу отличную школу жизни. И в бистро Ronny в «Бутылке» на Новой Голландии, и в кафе Gills Дмитрию удалось поставить демократичную, но высококачественную японскую кухню, сделав местные роллы и суши открытием года.
Больше десяти лет трудившийся в Ginza Projeсt шеф получил в распоряжение масштабную кухню панорамного ресторана La Vue, где умеет и угодить гурманам морошковым граните, и накормить туристов борщом и крабом.
Нина Тарасова
All Seasons
Отличница Ecole Nationale Superieure de la Patisserie Алена Дюкасса и The Lenotre School Гастона Ленотра четыре года сама учила готовить торты и пирожные в Бразилии, Индии, Мексике, Америке и Европе, а теперь осела в Петербурге делать в All Seasons авторские чизкейки, вашрены и тарты.
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