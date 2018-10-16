Роман Киселев

Работает над новым авторским проектом

Выпускник школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu в 2017 году переехал из московского Fahrenheit в петербургский ресторан Volna и ворвался в наши сердца с фирменным стейком из капусты — его меню, действовавшее до весны 2018-го, раздавали комплименты все фуди города. Недавно Роман посетил Noma – не знаем, судьбоносный ли это был визит, но сейчас Киселев работает над несколькими проектами, в том числе одним авторским – его открытие запланировано на начало следующего года.