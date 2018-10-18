10 лучших новых ресторанов Петербурга 2018 года
Мы весь год следили за главными открытиями с сентября прошлого года. И, определенно, наш список ресторанов с авторской кухней доказывает: Петербургу гастрономической столицей быть. Представляем 10 лучших новых ресторанов — номинантов премии «Собака.ru» #чтогдеестьвПетербурге. Выбирайте свои любимые места прямо сейчас. До конца голосования остался один день!
Birch
Дебютный ресторан четверки талантливых и амбициозных молодых поваров – Арслана Бердиева, Татьяны Крякуновой, Александра Санжимитупова и Мурада Бердиева – обернулся всероссийским успехом: на кукурузный хлеб и татаки с маринованной свеклой со всей страны записываются за месяц.
|Ул. Кирочная, 3
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Mr. Bo
Шеф-повара Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов покинули холдинг Ginza, открыли ресторан Mr. Bo в прогрессивном формате необистро и взбадривают французскую классику азиатской экзотикой — утку готовят с пак-чой, а бычьи хвосты — с кимчи.
|Манежный пер., 2
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Bourgeois Bohemians
Повар Артем Гребенщиков покинул ресторан музея «Эрарта» и вместе с Инной Преображенской открыл сольный проект, где превзошел сам себя в экспериментальных сочетаниях. Арбуз он скрещивает с гранатом, сибас — с зеленым яблоком, помело — с мускатным орехом. И – как и всегда у Гребенщикова – подача любой позиции – отдельное произведение искусства.
|Виленский пер., 15
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Port
Реинкарнация популярного рыбного ресторана на Маяковской улице — теперь за марсельской похлебкой, паштетом из копченой скумбрии и мурманским гребешком с копченым пюре из корня сельдерея ездят на Петроградскую сторону.
|Ул. Большая Монетная, 16
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«4 сыра»
В заведении реанимировали итальянскую классику: паста, ризотто и сибас по-неаполитански, который делают с белым вином, каперсами, чесноком и оливками Гаэта, здесь особенно аутентичны.
|Ул. Караванная, 5
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La Perla Seafood Bar
В демократичном филиале заслуженной ресторации La Perla морских ежей отдают по сенсационно низкой ценам, а дальневосточные устрицы сервируют и с икрой, и в коктейльных шотах. «Императорские» и «Хасанские» здесь всегда свежайшие – их только успевают подвозить самолетами на главную ресторанную улицу города.
|Ул. Рубинштейна, 9
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Shana
Востребованный московский шеф Уиллиам Ламберти («Уголек», Uilliam's, Montifiori) десантировался в Петербурге, чтобы спродюсировать с владельцами ресторана David & Yosef Downtown в Тель-Авиве ресторан со средиземноморским меню: равиоли с артишоками и соусом из марокканского лимона и шалфея и хумус с креветками.
|Ул. Караванная, 8
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Mapuche
Высокоактуальная перуанская кухня под босанову, которую по уик-эндам играют джаз-бэнды: севиче из трески с бататом и соусом из маракуйей, лосось с соусом из манго, тако с уткой и печеным бананом и коктейли на основе писко.
|Ул. Некрасова, 34
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La Vue
В активе заведения на последнем этаже гостиницы «Санкт-Петербург» — лучший вид на город, две масштабные террасы и авторская кухня стремительно развивающегося дарования Никиты Сечина. Ему равно удаются как экспериментальный карамелизованный биск, так и классические борщ и пирожное «картошка».
|Пироговская наб., 5/2
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MadLabBar
Чинные семейные обеды с жареным камамбером и краб-болтами, брейнстормы со стритфудом, лекции с мини-пончиками, танцы с барбекю – в трехэтажном пространстве помещаются все и всё. Обеденная карта конкурирует с котельной, так что и лекции, и танцы заканчиваются одинаково: у барной стойки.
|Ул. Достоевского, 19/21
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