Мы весь год следили за главными открытиями с сентября прошлого года. И, определенно, наш список ресторанов с авторской кухней доказывает: Петербургу гастрономической столицей быть. Представляем 10 лучших новых ресторанов — номинантов премии «Собака.ru» #чтогдеестьвПетербурге. Выбирайте свои любимые места прямо сейчас. До конца голосования остался один день!