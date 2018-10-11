12 лучших азиатских ресторанов Петербурга
Редакция «Собака.ru» в течение года дегустировала роллы, суши и пад-таи в поисках идеальных, при этом обращая внимания на карту напитков и интерьеры. Представляем 12 лучших азиатских ресторанов — номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге!
Tiger Lily
Вход в свое заведение в Пассаже команда Co-op Garage и Jack & Chan законспирировала под цветочную лавку, однако это не помешало светской молодежи стоять в очередях за бао с рваной уткой, рагу из лягушачьих лапок и эталонно хрустящими баклажанами — стильный интерьер Андрея Перепечко подогрел ажиотаж.
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Бар Tiger Lily
Итальянская ул., 19
Duo. Asia
Ул. Рубинштейна, 20
Третий ресторан Дмитрия Блинова, в который не попасть несмотря на прописку на втором этаже: хе из говядины, мягкопанцирного краба и баклажаны хойсин — как и все блюда меню, мгновенно вызывающие зависимость, — готовят на монументальной открытой кухне.
|Бар Duo. Asia
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Subzero
Ул. Рубинштейна, 38
Этому азиатскому бистро на улице Рубинштейна исполнился год. Лаконичный интерьер, много зелени, играет техно, а японскую еду подают огромными порциями, за которыми по-прежнему приходят и селебрити, и простая публика.
|Бар Subzero
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Made in China
Ул. Большая Морская, 35
В двухэтажном ресторане авторов Wong Kar Wine и команды «Бекицера» хрустящие гедза, мини-тако с сочной уткой хойсин и бодрый сычуанский суп с лапшой разлетаются под коктейли на сетю, соджу и байцзю — коллекция дистиллятов из Японии, Китая и Кореи тут самая большая в Петербурге.
|Бар Made in China
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Wong Kar Wine
Наб. реки Фонтанки, 14
Первый ресторан, где решились подружить азиатскую кухню и вино, до этого с энологией никак не пересекавшуюся: хрустящие креветки, фо бо и удон приучили брать с грюнерами, соаве и темпранильо.
|Бар Wong Kar Wine
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Sintoho
Вознесенский пр-т, 1
В ресторане пятизвездночного Four Seasons претворяют в жизнь лучшие рецепты Сингапура, Токио и Гонконга — делают сашими из драгоценного брюшка тунца, красят кисточками утку по-пекински и даже мисо-соус к сибасу тут категории XO.
|Бар Sintoho
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Azia
Михайловская улица, 1
В респектабельный ресторан в Гранд Отеле Европа не случайно ходят звезды от Филиппа Киркорова и Александра Невзорова до Светланы Крючковой: винное сопровождение к азиатской классике от темаки суши до вьетнамских блинчиков немов идет по выдающейся карте.
|Бар Azia
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«Кинг Понг»
Ул. Б. Морская, 16
Первый большой современный дайнер с паназиатским меню в 2010-м пересадил весь петербургский бомонд с любимых тогда пасты — на пад тай, а с ризотто — на рис по-тайски: в обеденное время свободный стол здесь не найти до сих пор.
|Бар «Кинг Понг»
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Buddha Bar
Синопская наб., 78
Какие любимые роллы у футболистов «Зенита» и кто из отечественных олигархов предпочитает говядине вагю тунца блю фин точно знают в кабинетах местного отделения мировой сети клубных ресторанов — за шесть лет тут побывали все из них.
|Бар Buddha Bar
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Gills
Казанская ул., 8-10
Команда, спродюсировавшая бистро Ronny в «Бутылке» на Новой Голландии, научилась делать лучшие из демократичных суши в Петербурге и открыла под них большое кафе: рамен с уткой тоже отличный — с бульоном правильной крепости.
|Бар Gills
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Umao
Конногвардейский б-р, 11
Имя миниатюрного кафе в 2012 году передавали сарафанным радио: спринг роллы, дим самы и салаты с водорослями из тофу тогда были сенсацией. Как и образцовый том ям, ставший городской легендой — уже приготовлено больше 7500 порций.
|Бар Umao
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Megumi
пер. Антоненко, 2
Для роллов, сашими и суши в высокобюджетный ресторан отеля Lotte желтохвоста, гребешка, сладкую креветку и тунца привозят спецрейсами, а саке предлагают двадцати видов — игристое, сухое, нефильтрованное и десертное.
|Бар Megumi
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