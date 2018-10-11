12 лучших азиатских ресторанов Петербурга

«Кинг Понг»

Ул. Б. Морская, 16

Первый большой современный дайнер с паназиатским меню в 2010-м пересадил весь петербургский бомонд с любимых тогда пасты — на пад тай, а с ризотто — на рис по-тайски: в обеденное время свободный стол здесь не найти до сих пор.