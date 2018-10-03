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16 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день

Редакция «Собака.ru» следила за главными открытиями в общепите с сентября прошлого года : дегустировала раков, домашнюю буратту, стейки, поке-боулы, блюда из органических продуктов и около сотни пицц. Представляем 16 лучших новых ресторанов на каждый день — номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге!

  • Том ям с брусникой

  • Фиш энд чипс с чипсами из моркови и свеклы

Kombucha

В стритфуд-баре команды Kabinet смело вписывают в рецепты национальных блюд Латинской Америки, Азии и Восточной Индии русские продукты: тако делают с вешенками, том ям — с брусникой, том кха – с клюквой, а бургер — с кабачковым драником. Запивать, соответственно, предлагают комбучей и авторскими коктейлями.

Ресторан Kombucha Bistro&Bar

Литейный пр., 63

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  • Салат с сырым тунцом, зеленью, соленьями и оливками

  • Хумус с курицей

Saviv

Израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами собирает толпы почитателей, лишь только бистро открыло свои двери в особняке Слепцова на Большой Конюшенной. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заказывать сезонные салаты с соленым лимоном, хумус и фалафель. Специи сюда везут прямиком из Израиля. 

Ресторан Saviv

Ул. Б. Конюшенная, 9

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  • Бейгл с печеной тыквой

MF Bagel

В бейгельной обратят в адепты ближневосточной кухни всех. Заглавный бублик из образцового теста, приготовленный с самыми разными начинками, от копченой скумбрии до печеной тыквы, а также местные фалафель и хумус с замаринованным в чае яйцом  — выдающийся гастроэкспириенс.

Кафе MF Bagel

Пр. Чернышевского, 9

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  • Пицца с лисичками

«Искра»

Пиццерия Эдуарда Мурадяна с «Маргаритой» и «Пепперони» на тонком тесте сразу стало таким же местом притяжения богемной тусовки, как и кафе «Рубинштейн». Внимания заслуживает и местный гриль – у партнера Виктора Коновалова собственное стадо бычков и оленья ферма.

Ресторан «Искра»

Ул. Рубинштейна, 30

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  • Оливье 

  • Омлет из тофу

«Зеленый сад»

Ресторан, смузи-бар, лавка с органическими продуктами и цветочный магазин — новая цитадель ЗОЖ: здесь кормят остромодными полезными боулами с ворохом салатных листьев и вегетарианскими версиями блюд, включая салат «Цезарь», оливье и равиоли.

Ресторан «Зеленый сад»

Ул. Ижорская, 3

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  • Салат с бураттой на печеном перце и помидорами

  • Фокачча с моцареллой, помидорами и рукколой

«Сыроварня»

Просторный филиал московского заведения Аркадия Новикова стремится к тому, чтобы принимать все две с половиной сотни гостей, на которые он рассчитан: городские гурманы оценили сыры местного производства от страчателлы до качотты.

Ресторан «Сыроварня»

Ковенский пер., 5

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  • Пад Тай с креветками и курицей

  • Куриный суп с лапшой и цветной капустой

YODA Noodle Bar

Дог-френдли тайское бистро с уверенно сделанной классикой: пад тай с курицей и креветками, гречневая лапша соба и том ям, который тут готовят насыщенным, как биск.

Ресторан YODA Noodle Bar

Большой пр. П.С., 47

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  • Сырники из рикотты с муссом из халвы и взрывающейся карамелью

  • Филе индейки с корнем сельдерея и крыжовником

«Сырник»

В ресторане собрали впечатляющую сырную коллекцию, чтобы сервировать прекрасные завтраки с шевром и мистралем. Сыры активно прислуживают и в основном меню: пармезановый соус добавляют к айсбергу на гриле, страчателлу — в пасту с томатами. Теперь за меню отвечает Людмила Жалнина: ее тартар из лосося на подушке из авокадо и кремом из манго и филе индейки из корня сельдерея и крыжовника обещают стать новыми хитами заведения.

Ресторан «Сырник»

Каменноостровский пр., 47

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  • Маргаритта с моцареллой и базиликом  

Pizza Pazza

Небольшая семейная пиццерия — эталонный образец жанра в формате «кафе за углом», что никак не сказывается на высоком качестве самой пиццы — тонкое классическое тесто, от которого не захочется оставлять даже краешка, и щедрые объемы начинок, будь то «Капричоса» с прошутто-котто и артишоками или «Маринара» с чесноком и пармезаном.

Ресторан Pizza Pazza

Ул. Короленко, 3

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  • Лемонграсс-карри

Bombay Cafe

Ресторанная группа .Dreamteam доверила команде одного из своих заведений, паба «Фарш и бочка», самостоятельно сделать индийское кафе. И теперь добротным карри и аперолем на джине снабжают на самой обустроенной веранде «Голицын лофта».

Ресторан Bombay Cafe

Наб. р. Фонтанки, 20

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  • Суши с угрем и медовым соусом, суши с креветкой

  • Тар-тар из острого тунца с маринованными водорослями нори и сладким луком (слева), Тайский суп с морепродуктами (сверху), Ахи поке с тунцом и перечным соусом (справа)

Jungle

Команда ресторанов Gastroli и «Компания» разбила в центре Петербурга терапевтический оазис — ресторан, где среди тропической зелени начинают день с сырников с ванильной сметаной и манной каши с малиной. Летом Jungle обзавелся террасой с видом на Казанский собор и графику каллиграфа Покраса Лампаса.

Ресторан Jungle

Наб. кан. Грибоедова, 18-20

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  • Филе миньон с бататом

  • Телячьи ребра со стейком из капусты

«Бивен'ь»

Повар бара El Copitas Bar Алексей Ермаков делает идеальное мясо и рыбу на гриле – в печке Green Egg, она работает как коптильня, пароварка и тандыр одновременно. А еще сам печет свой фирменный домашний «Наполеон».

Ресторан «Бивен'ь»

Пр. Медиков, 10.

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  • Большой набор морепродуктов: краб-стригун, креветки, мидии киви, мидии голубые, картофель, кукуруза

«Едим руками»

В новом дайнере Ginza Project собрали международную сборную фингерфуда — кебабы, хворост и аранчини едят исключительно без приборов, руками, для которых выдают разноцветные одноразовые перчатки.

Ресторан «Едим руками»

Садовая ул., 41

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  • Говяжьи ребра Асадо

Mur_Mur

В мясном ресторане Мурата Расимгила, друга звездного мясника Нусрета Гекче, известного по своему эпатажному способу посола стейков, повара на открытой кухне жарят томагавки, попутно фраппируя публику необычной подачей — буквально мечут огнем. В лавке можно купить специи и пахлаву, которые поставляют из Турции.

Ресторан Mur_Mur

Ул. Рубинштейна, 4

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  • Мидии в белом вине с чесноком и травами

«Раковая»

Пивная гастрономия — это не трио из сосисок, ребрышек и рульки, это черноморская барабулька фри, тартар из соленых груздей на драниках и оладьи с щучъей икрой. И конечно, раки :во флагманском разделе меню — семнадцать рецептов приготовления этого деликатеса. За кухню проекта отвечает Антон Широков: повар начал карьеру в «Кококо» и московском «Фаренгейте».

Ресторан «Раковая»

Малый пр. П.С., 16

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 «Farш»

В петербургском филиале бургерных столичного ресторатора Аркадия Новикова очередь с номерками на получение заказа стоит не меньше, чем в Москве: в пышные бургеры идет только мраморная говядина высочайшего качества.

Ресторан «Farш»

Невский пр., 38/4

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Автор: sobaka
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