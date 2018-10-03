«Сырник»

В ресторане собрали впечатляющую сырную коллекцию, чтобы сервировать прекрасные завтраки с шевром и мистралем. Сыры активно прислуживают и в основном меню: пармезановый соус добавляют к айсбергу на гриле, страчателлу — в пасту с томатами. Теперь за меню отвечает Людмила Жалнина: ее тартар из лосося на подушке из авокадо и кремом из манго и филе индейки из корня сельдерея и крыжовника обещают стать новыми хитами заведения.