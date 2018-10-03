16 лучших новых ресторанов Петербурга на каждый день
Редакция «Собака.ru» следила за главными открытиями в общепите с сентября прошлого года : дегустировала раков, домашнюю буратту, стейки, поке-боулы, блюда из органических продуктов и около сотни пицц. Представляем 16 лучших новых ресторанов на каждый день — номинантов нашей ресторанной премии #чтогдеестьвПетербурге!
Kombucha
В стритфуд-баре команды Kabinet смело вписывают в рецепты национальных блюд Латинской Америки, Азии и Восточной Индии русские продукты: тако делают с вешенками, том ям — с брусникой, том кха – с клюквой, а бургер — с кабачковым драником. Запивать, соответственно, предлагают комбучей и авторскими коктейлями.
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Ресторан Kombucha Bistro&Bar
Литейный пр., 63
Saviv
Израильская уличная еда с марокканскими и арабскими акцентами собирает толпы почитателей, лишь только бистро открыло свои двери в особняке Слепцова на Большой Конюшенной. Кухню поставил Павел Богрянов, известный городу по гастробару «О» и ресторану Square. Заказывать сезонные салаты с соленым лимоном, хумус и фалафель. Специи сюда везут прямиком из Израиля.
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Ресторан Saviv
Ул. Б. Конюшенная, 9
MF Bagel
В бейгельной обратят в адепты ближневосточной кухни всех. Заглавный бублик из образцового теста, приготовленный с самыми разными начинками, от копченой скумбрии до печеной тыквы, а также местные фалафель и хумус с замаринованным в чае яйцом — выдающийся гастроэкспириенс.
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Кафе MF Bagel
Пр. Чернышевского, 9
«Искра»
Пиццерия Эдуарда Мурадяна с «Маргаритой» и «Пепперони» на тонком тесте сразу стало таким же местом притяжения богемной тусовки, как и кафе «Рубинштейн». Внимания заслуживает и местный гриль – у партнера Виктора Коновалова собственное стадо бычков и оленья ферма.
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Ресторан «Искра»
Ул. Рубинштейна, 30
«Зеленый сад»
Ресторан, смузи-бар, лавка с органическими продуктами и цветочный магазин — новая цитадель ЗОЖ: здесь кормят остромодными полезными боулами с ворохом салатных листьев и вегетарианскими версиями блюд, включая салат «Цезарь», оливье и равиоли.
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Ресторан «Зеленый сад»
Ул. Ижорская, 3
«Сыроварня»
Просторный филиал московского заведения Аркадия Новикова стремится к тому, чтобы принимать все две с половиной сотни гостей, на которые он рассчитан: городские гурманы оценили сыры местного производства от страчателлы до качотты.
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Ресторан «Сыроварня»
Ковенский пер., 5
YODA Noodle Bar
Дог-френдли тайское бистро с уверенно сделанной классикой: пад тай с курицей и креветками, гречневая лапша соба и том ям, который тут готовят насыщенным, как биск.
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Ресторан YODA Noodle Bar
Большой пр. П.С., 47
«Сырник»
В ресторане собрали впечатляющую сырную коллекцию, чтобы сервировать прекрасные завтраки с шевром и мистралем. Сыры активно прислуживают и в основном меню: пармезановый соус добавляют к айсбергу на гриле, страчателлу — в пасту с томатами. Теперь за меню отвечает Людмила Жалнина: ее тартар из лосося на подушке из авокадо и кремом из манго и филе индейки из корня сельдерея и крыжовника обещают стать новыми хитами заведения.
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Ресторан «Сырник»
Каменноостровский пр., 47
Pizza Pazza
Небольшая семейная пиццерия — эталонный образец жанра в формате «кафе за углом», что никак не сказывается на высоком качестве самой пиццы — тонкое классическое тесто, от которого не захочется оставлять даже краешка, и щедрые объемы начинок, будь то «Капричоса» с прошутто-котто и артишоками или «Маринара» с чесноком и пармезаном.
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Ресторан Pizza Pazza
Ул. Короленко, 3
Bombay Cafe
Ресторанная группа .Dreamteam доверила команде одного из своих заведений, паба «Фарш и бочка», самостоятельно сделать индийское кафе. И теперь добротным карри и аперолем на джине снабжают на самой обустроенной веранде «Голицын лофта».
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Ресторан Bombay Cafe
Наб. р. Фонтанки, 20
Jungle
Команда ресторанов Gastroli и «Компания» разбила в центре Петербурга терапевтический оазис — ресторан, где среди тропической зелени начинают день с сырников с ванильной сметаной и манной каши с малиной. Летом Jungle обзавелся террасой с видом на Казанский собор и графику каллиграфа Покраса Лампаса.
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Ресторан Jungle
Наб. кан. Грибоедова, 18-20
«Бивен'ь»
Повар бара El Copitas Bar Алексей Ермаков делает идеальное мясо и рыбу на гриле – в печке Green Egg, она работает как коптильня, пароварка и тандыр одновременно. А еще сам печет свой фирменный домашний «Наполеон».
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Ресторан «Бивен'ь»
Пр. Медиков, 10.
«Едим руками»
В новом дайнере Ginza Project собрали международную сборную фингерфуда — кебабы, хворост и аранчини едят исключительно без приборов, руками, для которых выдают разноцветные одноразовые перчатки.
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Ресторан «Едим руками»
Садовая ул., 41
Mur_Mur
В мясном ресторане Мурата Расимгила, друга звездного мясника Нусрета Гекче, известного по своему эпатажному способу посола стейков, повара на открытой кухне жарят томагавки, попутно фраппируя публику необычной подачей — буквально мечут огнем. В лавке можно купить специи и пахлаву, которые поставляют из Турции.
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Ресторан Mur_Mur
Ул. Рубинштейна, 4
«Раковая»
Пивная гастрономия — это не трио из сосисок, ребрышек и рульки, это черноморская барабулька фри, тартар из соленых груздей на драниках и оладьи с щучъей икрой. И конечно, раки :во флагманском разделе меню — семнадцать рецептов приготовления этого деликатеса. За кухню проекта отвечает Антон Широков: повар начал карьеру в «Кококо» и московском «Фаренгейте».
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Ресторан «Раковая»
Малый пр. П.С., 16
«Farш»
В петербургском филиале бургерных столичного ресторатора Аркадия Новикова очередь с номерками на получение заказа стоит не меньше, чем в Москве: в пышные бургеры идет только мраморная говядина высочайшего качества.
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Ресторан «Farш»
Невский пр., 38/4
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