8 лучших сырников из ресторанов Петербурга

Charlie

На завтраках с игристым очень правильные нежные сырники — в них все по классике: мука, сахар и творог. Они стали таким хитом, что теперь готовят их килограммовую версию на компанию: сервируют с клубникой, мятой и сметаной. Правда, это блюдо лучше бронировать заранее: его готовят долго. И обязательно пробуйте ленивые сырники – не менее нежные, но совершенно другие по текстуре: их подают со сгущенкой из ромашки и цветком василька в качестве декора.