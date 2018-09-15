8 лучших сырников из ресторанов Петербурга
Ресторанный обозреватель «Собака.ru» опробовала несколько десятков претендентов, прежде чем выбрала самые-самые – зернистые из рассыпчатого творога, нежные из рикотты и, конечно, единственный в городе килограммовый сырник. Голосуйте за лучших на сайте премии #чтогдеестьвПетербурге
«Сырник»
Заглавное блюдо делают в разных транскрипциях: по классическому рецепту с щепоткой манки, из рикотты с муссом из халвы и взрывающейся карамелью, на кокосовой муке, но самые популярные – из творога на топленом молоке, гармонично сочетающемся с кремом из кураги.
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Каменоостровский пр. 47
С 9 до 13 (пн – пт), с 9 до 15 (сб – вс)
«Смена»
В отличной новой кофейне блюдо называют творожниками, чтобы творчески подойти к рецептуре: плотные оладьи из творога, рисовой муки, желтка, сахара и цедры лимона подают со сметаной, меренгами и вареньем из вишни. И это тот самый фингер фуд – не стесняйтесь есть руками, вас поймут. Пока что местные сырники готовят только с понедельника по пятницу, но в скором времени обещают готовить и в выходные.
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Басков пер., 20
С 8:30 до 15 пока только по будням
Charlie
На завтраках с игристым очень правильные нежные сырники — в них все по классике: мука, сахар и творог. Они стали таким хитом, что теперь готовят их килограммовую версию на компанию: сервируют с клубникой, мятой и сметаной. Правда, это блюдо лучше бронировать заранее: его готовят долго. И обязательно пробуйте ленивые сырники – не менее нежные, но совершенно другие по текстуре: их подают со сгущенкой из ромашки и цветком василька в качестве декора.
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Наб. канала Грибоедова, 54
Весь день с 9 до 23 (пн – чт), с 9 до 2 (пт), с 10 до 2 (сб), с 10 до 23 (вс)
«Мечтатели»
Завтраки, спродюсированные хозяйкой Людмилой Ивановой и шеф-поваром Виктором Гусевым, и здесь легендарны — хотя бы потому, что начинаются для Петербурга рано, в 8 утра. Сырники — хэдлайнеры утренних трапез: их секрет в соединении фермерского творога и рикотты, пропорции которых держат в строжайшем секрете. Топпинги — карамель и брусничный соус.
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Наб. Фонтанки, 11
С 8 до 12 (пн – пт), с 8 до 14 (сб – вс)
«Счастье»
На завтраки в сеть преуютных ресторанов петербуржцы исправно ходят больше пяти лет. Лидеры продаж на них — сверхфотогеничные сырники на 9%-м зернистом твороге, которые подаются с топпингами в шоколадных сердцах — сметаной, вареной сгущенкой или домашним вареньем.
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Большой проспект ПС, 88; c 8 до 12 (пн – пт), с 9 до 16 (сб – вс)
Ул. Малая Морская, 24; с 9 до 12 (пн – пт), с 9 до 13 (сб – вс)
Ул. Рубинштейна, 15-17; с 9 до 12 (пн – пт), с 10 до 16 (сб – вс)
Mickey & Monkeys
Местные сырники готовят весь день — в них совсем немного муки, а только зернистый творог, его, кстати, поставляют на кухню каждый день с одного и того же молочного завода. Сервируют со сметаной, сезонными ягодами и взбитым кремом собственного приготовления из вареной сгущенки.
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Ул. Гороховая, 27
С 10 до 23 (вс – чт), с 10 до 01 (пт – сб)
Kroo Cafe
В любимом семьями с детьми ресторане сырники делают нежными и сладкими, но виртуозно умеют остановиться до приторности: в основу кладут изюм и ванильный экстракт, сверху — тартар из клубники с сахарным сиропом и сметанный соус.
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Суворовский пр., 27
C 8 до 12 (пн – пт), с 10 до 16 (сб – вс)
Dolci Cafe
Самое важное в местных сырниках — температурная обработка: их не только жарят на сковороде до золотистой корочки, но потом еще и прогревают в конвекторе несколько минут. Подают со сметаной и домашним клубничным джемом. Это же блюдо вы найдете на завтраках и в других ресторанах Italy Group.
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Большой проспект ПС, 58
С 8:30 до 13 (пн – пт), с 8:30 до 15 (сб – вс)
Голосуйте за любимые сырники на сайте ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2018». Это можно делать каждый день до 19 октября.
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