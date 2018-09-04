Мы запустили открытое онлайн-голосование на сайте премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018. Оно продлится до 19 октября, и по его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации.

На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена мы объявим на церемонии.

Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Подробнее о голосовании и его правилах можно узнать на http://best-restaurant.sobaka.ru. За новостями премии удобно следить по хэштегу #чтогдеестьвпетербурге.

«Собака.ru» начала ежегодно делать проект «Что где есть в Петербурге» с 2006 года. Это был гастросправочник выдающихся блюд городского общепита по мнению ньюсмейкеров, фуди и просто едоков со стажем. Также уже десять лет раз в год, в июле выходит специальный гастрономический номер журнала «Собака.ru». В 2015 году мы провели первую ресторанную премию «Что где есть в Петербурге» и затем выбор лучших ресторанов стал ежегодным. Все номинантов мы чествуем в ноябрьском номере журнала и на сайте www.sobaka.ru.